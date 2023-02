La Réserve fédérale a rapidement rattrapé l'inflation hors de contrôle et mettrait probablement en pause les taux d'intérêt à un peu plus de 5 %, mais ils pourraient devoir aller plus haut, a déclaré M. Dimon à CNBC.

"Je soupçonne (les taux d'intérêt) de devoir aller un peu plus haut que les 5 dont nous parlons. Ils pourraient atteindre 6", a-t-il ajouté.

Le taux directeur de la Fed se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 4,50 % et 475 %.