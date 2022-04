M. Dimon de JPMorgan met en garde contre une perte potentielle d'un milliard de dollars due à l'exposition à la Russie.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, très suivie, le président et directeur général de la plus grande banque américaine en termes d'actifs a également exhorté les États-Unis à accroître leur présence militaire en Europe et a réitéré un appel pour qu'ils développent un plan visant à assurer la sécurité énergétique pour eux-mêmes et leurs alliés.

M. Dimon n'a pas fourni de détails sur le nombre de pertes potentielles de JPMorgan ni de calendrier, mais a déclaré que la banque était préoccupée par l'impact secondaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les entreprises et les pays. La Russie qualifie ses actions d'"opération spéciale".

Les banques mondiales ont détaillé leur exposition à la Russie ces dernières semaines, mais M. Dimon est le chef d'entreprise mondial le plus en vue qui n'ait pas encore commenté l'impact plus large du conflit.

"L'Amérique doit être prête pour la possibilité d'une guerre prolongée en Ukraine avec des résultats imprévisibles. Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur", a-t-il écrit. (Pour connaître les cinq points essentiels à retenir de la lettre de Dimon, cliquez sur)

M. Dimon a abordé la relation entre les États-Unis et la Chine et a déclaré que les États-Unis devraient réorganiser leur chaîne d'approvisionnement afin de limiter son champ d'action aux fournisseurs situés aux États-Unis ou d'inclure uniquement des "alliés totalement amis". Il a exhorté les États-Unis à rejoindre le Partenariat Trans-Pacifique (TPP), l'un des plus grands accords commerciaux multinationaux du monde.

Commentant l'environnement macroéconomique, M. Dimon a déclaré que le nombre de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale "pourrait être nettement plus élevé que ce que prévoit le marché." Il a également détaillé les dépenses croissantes de la banque, en partie dues aux investissements technologiques et aux coûts d'acquisition.

Cette lettre est la 17e de Dimon en tant que PDG. Bien que Dimon ne soit pas le seul PDG d'une grande banque américaine à écrire de telles lettres, les siennes sont devenues des lectures incontournables parmi l'élite de Wall Bourse et les décideurs politiques pour la vision qu'elles donnent de ses idées politiques et économiques.

UN BILAN "FORTERESSE".

La lettre de cette année intervient alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'inflation élevée nuisent à l'économie, et que Dimon doit faire face à un nouveau scepticisme des investisseurs concernant les dépenses.

Certains remettent en question ses projets d'augmenter les dépenses dans les technologies de l'information de la banque et ses campagnes visant à prendre des parts de marché dans des secteurs et des régions géographiques où JPMorgan est actuellement à la traîne de ses concurrents, comme en Allemagne et au Royaume-Uni.

JPMorgan a décidé plus tôt cette année d'organiser sa première journée des investisseurs depuis le début de la pandémie afin de répondre aux doutes concernant ses plans de dépenses. La réunion aura lieu le 23 mai.

M. Dimon a passé plus d'une décennie à construire ce qu'il appelle le "bilan forteresse" de la banque, et il a déclaré qu'il est maintenant suffisamment solide pour que JPMorgan puisse supporter des pertes de 10 milliards de dollars ou plus et "être encore en très bonne forme".

Bien que Dimon ait écrit qu'il n'est pas inquiet de l'exposition de la banque à la Russie, il a déclaré que la guerre en Ukraine ralentira l'économie mondiale et aura un impact sur la géopolitique pendant des décennies.

"Nous sommes confrontés à des défis de tous ordres : une pandémie, des actions gouvernementales sans précédent, une forte reprise après une récession mondiale brutale et profonde, une élection américaine très polarisée, une inflation croissante, une guerre en Ukraine et des sanctions économiques dramatiques contre la Russie", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les acquisitions, M. Dimon a déclaré que la banque réduira les rachats d'actions au cours de l'année prochaine pour répondre aux augmentations de capital requises par les règles fédérales "et parce que nous avons fait de bonnes acquisitions qui, selon nous, amélioreront l'avenir de notre entreprise."

JPMorgan s'est lancée dans une frénésie d'achats, dépensant près de 5 milliards de dollars en acquisitions au cours des 18 derniers mois. Dimon a déclaré que cela augmentera les "dépenses d'investissement supplémentaires" d'environ 700 millions de dollars cette année.

Les investissements dans la technologie ajouteront 2 milliards de dollars aux dépenses cette année, a déclaré Dimon.