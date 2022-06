M. Evans : il faudra augmenter les taux "encore beaucoup".

"Je m'attends à ce qu'il soit nécessaire de relever les taux encore beaucoup plus au cours des prochains mois afin de ramener l'inflation à l'objectif d'inflation moyenne de 2 % du Comité", a déclaré M. Evans dans des remarques préparées pour être prononcées à Cedar Rapids, dans l'Iowa, à l'occasion de la revue économique de mi-année du Corridor Business Journal.

Les marchés du travail sont "carrément tendus", et des taux d'intérêt plus élevés contribueront à freiner la demande et à refroidir l'inflation de manière substantielle au cours des prochaines années, a-t-il déclaré.

La plupart des membres du comité de fixation des taux de la Fed estiment que les taux doivent augmenter pour atteindre au moins une fourchette de 3,25 % à 3,5 % d'ici la fin de l'année, et 3,8 % l'année prochaine, une opinion qui, selon M. Evans, correspond plus ou moins à la sienne.

Et pourtant, reprenant un thème que le président de la Fed, Jerome Powell, a rappelé à plusieurs reprises aux législateurs lors de son témoignage plus tôt dans la journée, la politique devrait et doit répondre aux données.

En effet, une lecture de l'inflation pire que prévu quelques jours avant la réunion de la Fed la semaine dernière a été un facteur important dans son soutien à la hausse des taux de 75 points de base que la banque centrale a délivrée, a-t-il dit. Plus tôt, lui et la plupart des autres membres de la Fed avaient déclaré qu'une hausse d'un demi-point était plus probable.

"Nous devons être vigilants et prêts à ajuster notre orientation politique si les changements de circonstances économiques l'imposent", a déclaré M. Evans. La réparation du côté de l'offre pourrait aller plus lentement que prévu, ou la guerre de la Russie en Ukraine ou les blocages du COVID en Chine pourraient exercer une plus grande pression à la hausse sur les prix, a-t-il dit.

De plus, les hausses de taux de la Fed pourraient ne pas suffire à faire baisser l'inflation, a-t-il dit - mais elles pourraient aussi, "d'un autre côté, peser trop lourdement sur l'emploi."

M. Evans doit prendre sa retraite en raison des limites d'âge pour les présidents de la Fed lorsqu'il aura 65 ans en janvier.