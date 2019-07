M&G Investment : Christine Lagarde est probablement plus " dovish " que Mario Draghi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour M&G Investments, l'annonce hier de la nomination de Christine Lagarde à la présidence de la BCE « rend encore plus probable un assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale cette année ». Selon Ben Lord, gérant du fonds M&G UK Inflation Linked Corporate, elle « est probablement plus dovish que le président sortant lui-même : partisan de l'assouplissement quantitatif, d'une politique fiscale utilisée pour aider les autorités monétaire et, dans le passé, d'une plus forte intégration européenne »Le gestionnaire d'actifs ajoute que Christine Lagarde pourrait même persuader l'Allemagne de changer de tactique en ce qui concerne l'excédent de sa balance courante.