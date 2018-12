M&G Investments lance le fonds M&G Sustainable Allocation Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Investments, l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, annonce aujourd'hui le lancement du fonds M&G Sustainable Allocation Fund. Ce fonds diversifié domicilié au Luxembourg intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour investir dans des entreprises qui visent à avoir un impact positif sur la société, tout en offrant des performances d'investissement durables. Il est géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew.Le fonds investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde y compris dans les marchés émergents. Les fourchettes d'allocation nette sont 20-80 % dans les obligations, 20-60 % dans les actions et 0-20 % dans d'autres d'actifs. La performance totale cible est de 4 à 8 % par an sur toute période de cinq ans.Maria Municchi sélectionnera les positions à ajouter au portefeuille en excluant les entreprises qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies et qui réalisent leur chiffre d'affaires dans des secteurs particuliers : tabac, alcool, divertissements pour adultes, jeux d'argent, centrales thermiques à charbon, défense et armes. Elle utilisera des méthodes exclusives internes mais aussi de tierces parties pour filtrer les entreprises faisant l'objet d'une notation ESG.De plus, le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund détiendra une participation core d'actifs à impact qui constitueront en moyenne environ 20 % du portefeuille. Ces actifs doivent avoir un impact sociétal positif et sont axés sur les objectifs de développement durable des Nations unies.