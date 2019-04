Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Investments reste optimiste quant aux opportunités offertes par les actions asiatiques qui présentent actuellement une grande disparité de valorisations au sein et entre ces marchés. « Les valeurs de croissance ayant particulièrement surperformé ces dernières années, la sélection de titres value nous semble particulièrement pertinente dans cet environnement », explique Alastair Bruce, gérant du fonds M&G Asian Fund au sein de l’équipe actions marchés émergents.Son portefeuille comprend une sélection de valeurs issues d'un large éventail de secteurs. " En tant qu'investisseurs value, nous allouons une part significative du portefeuille dans les secteurs décotés qui présentent des caractéristiques plus cycliques ", indique le gérant.Il s'agit notamment de secteurs comme les services financiers (environ 30% du portefeuille), l'industrie (environ 12%) et les technologies de l'information (environ 23%)." Dans le domaine de la technologie, nous avons une préférence pour les entreprises de semi-conducteurs et les stocks de matériel et d'équipement plutôt que pour les entreprises de logiciels et de services ", détaille Alastair Bruce." Nous détenons une position importante sur Samsung Electronics et avons récemment investi sur Silicon Motion, un fournisseur de contrôleur flash NAND pour les dispositifs de stockage ", poursuit-il.En revanche, Alastair Bruce est sous-pondérés dans les biens de consommation de base, où les opportunités attrayantes se font plus rares.Il est également sous-pondéré sur les services de communication - un secteur nouvellement créé qui inclut des titres Internet populaires comme Tencent - dont un grand nombre de titres sont surévalués selon nous.