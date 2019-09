M&G Real Estate : José-Luis Pellicer nommé au poste de Responsable de la stratégie d'investissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Real Estate a nommé Jose-Luis Pellicer au poste de Responsable de la Stratégie d'Investissement et de la Recherche, fonction récemment créée pour soutenir les ambitions de la société d'élargir sa gamme de solutions d'investissement et de devenir un gestionnaire immobilier de premier plan sous la direction de son Responsable Mondial, Tony Brown. Jose-Luis Pellicer rejoint le comité exécutif de M&G Real Estate avec effet immédiat. Il sera directement rattaché à Tony Brown.Basé à Londres, Jose-Luis Pellicer assurera le leadership des équipes de recherche immobilière, de développement produits, d'investissement immobilier responsable et de gestion de la performance. Il aura notamment pour mission de définir de nouvelles stratégies produits en réponse à l'évolution rapide des besoins des investisseurs, aux changements démographiques et aux changements structurels dans les marchés immobiliers à l'échelle mondiale.Avant de rejoindre M&G Real Estate, Jose-Luis Pellicer était responsable de l'équipe de recherche chez Patrizia AG, avant quoi il était chez Rockspring en tant qu'associé et responsable de la recherche pendant 7 ans. Parmi ses fonctions précédentes, Jose-Luis Pellicer a occupé différents postes de direction chez AEW Europe, Goldman Sachs et Deutsche Bank.