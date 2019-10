M&G Real Estate crée un poste de direction pour son activité en Europe continentale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Real Estate regroupe ses activités d’investissement et de gestion d’actifs en Europe sous la houlette de Marc Reijnen dans le cadre d’une création de poste qui devient Responsable des Investissements et de la Gestion d’actifs pour l’Europe continentale, sous la responsabilité de Tony Brown.Après avoir rejoint le bureau de Paris en 2016 en tant que responsable de l'équipe de Gestion d'actifs pour l'Europe continentale de M&G Real Estate, Marc a piloté le développement de cette entité en Europe continentale en constituant une équipe de 23 collaborateurs répartis dans six bureaux et a permis de faire passer l'encours sous gestion dans 12 pays de 2,2 milliards d'euros à 4,6 milliards d'euros." Le rapprochement de nos équipes d'investissement et de gestion d'actifs en Europe continentale nous permettra de gérer plus efficacement nos ressources et de mieux répondre aux besoins de clients aux profils variés ", a commenté Marc Reijnen.