M&G Real Estate loue le 135-139 rue de Rennes à Paris

M&G Real Estate, branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc, annonce avoir loué, dans le cadre d’un bail à long terme, son actif commercial situé au 135-139 rue de Rennes dans le 6ème arrondissement de Paris à Boulanger, l’un des principaux spécialistes des équipements de la maison en électroménager et multimédia en France, pour l’ouverture de son magasin flagship qui a lieu le 16 novembre.



Acquis en 2006 pour le compte du fonds M&G European Property Fund (5,4 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin septembre 2022), cet immeuble commercial de 3 000 m² situé dans l'une des principales artères commerçantes de Paris - précédemment loué à H&M et ETAM et pré-loué à Boulanger dès novembre 2021 - a fait l'objet d'une restructuration majeure en tout juste un an par la société de conseil en immobilier Savills et l'agence d'architecture Ateliers 4+. Le programme développé avec Boulanger sur quatre étages vise à répondre aux normes les plus innovantes et à offrir la meilleure expérience possible aux clients en magasin.



Audrey Tournereau, directrice de la Gestion actifs chez M&G Real Estate en France, a déclaré à propos de cette opération : " En dépit de la concurrence des achats en ligne, nous considérons les magasins axés sur l'expérience client situés dans des grandes villes de destination comme une classe d'actifs défensive conforme à la stratégie " core " du Fonds. Nous pensons également que des locataires solides, tels que Boulanger, qui ont su répondre à la transformation des modes de consommation et qui ont très bien résisté à la pandémie, sont essentiels à la garantie de futurs revenus locatifs et à la création de valeur pour nos investisseurs sur le long terme. Ce nouveau magasin flagship de la rue de Rennes va également participer à la dynamisation du quartier. Nous sommes ravis d'accueillir un partenaire tel que Boulanger et d'accompagner son développement dans une perspective de long terme ".