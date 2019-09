M&G Real Estate s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Real Estate,vient de signer un engagement sans précédent afin de lutter contre les risques de plus en plus menaçants liés au changement climatique grâce à la mise en œuvre d’un portefeuille immobilier mondial zéro émission nette de carbone d’ici 2050.Cet engagement, lancé aujourd’hui par le Better Buildings Partnership (BBP), souligne toute la nécessité pour les bâtiments d’atteindre la neutralité carbone d’ici 30 ans et engage 23 signataires à publier les caractéristiques de leurs démarches vers cet objectif d’ici la fin de l’année 2020.Les mesures prises dans le cadre de cette démarche engloberont à la fois le carbone opérationnel et le carbone intégré, ainsi que l'impact de l'énergie consommée par les locataires des bâtiments. M&G Real Estate s'est engagé à rendre compte chaque année de ses progrès et à communiquer la performance énergétique de ses portefeuilles, démontrant ainsi une volonté claire d'améliorer la transparence dans le secteur immobilier.