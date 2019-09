M&G Real Estate se lance sur le secteur des résidences seniors en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Real Estate fait sa première percée dans le secteur résidentiel français avec une acquisition d’un montant de 47 millions d’euros à Levallois-Perret pour le compte de ce fonds M&G European Property Fund géré par David Jackson et Simon Ellis. L’immeuble de bureaux actuel sera réaménagé par Novaxia Développement en résidence pour personnes âgées et devrait être achevé au cours du deuxième trimestre de 2021. Il sera loué aux Essentielles, l'un des principaux opérateurs français de résidences pour personnes âgées et de soins de santé, sur la base d'un bail ferme de 12 ans.La nouvelle résidence offrira une alternative aux maisons de retraite traditionnelles, à l'attention des seniors autonomes et socialement actifs souhaitant vivre dans un cadre communautaire, mais avec les avantages culturels et les facilités de transport d'un environnement urbain. Elle met l'accent sur la santé et le bien-être, tandis que des services de divertissement et de conciergerie de haute qualité agrémenteront les grands espaces communs vecteurs d'interaction sociale du complexe, qui est situé à proximité immédiate des services médicaux de la ville.Selon les recherches des Nations Unies, la faiblesse persistante du taux de natalité et la hausse de l'espérance de vie modifient radicalement le tissu social français, marquant une transition vers une structure démographique beaucoup plus âgée et une pression accrue sur les infrastructures.