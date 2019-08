M&G lance le fonds M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G Investments a annoncé le lancement du fonds M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, une Sicav domiciliée au Luxembourg investie en obligations d'entreprises des marchés émergents présentant des caractéristiques environnementales, sociales et gouvernementales (ESG). Le fonds sera géré par Charles de Quinsonas, avec le soutien de Claudia Calich, Responsable de la dette émergente chez M&G.M&G explique que la stratégie d'investissement se caractérise par une approche active fondée sur des convictions fortes et sur une analyse approfondie des obligations d'entreprises, ainsi que sur une évaluation des risques associés à chaque pays.Le fonds vise à combiner croissance du capital et des revenus afin d'obtenir un rendement supérieur à celui de l'ensemble des obligations d'entreprises des marchés émergents sur une période de 3 ans. L'indice JPM CEMBI Broad Diversified sert d'indice de référence pour mesurer la performance du fonds.Au moins 80 % du fonds est investi dans des titres de créance émis par des sociétés des marchés émergents, y compris des entités soutenues ou détenues par des États. Le fonds sera principalement investi dans des obligations libellées en dollar américain mais proposera des parts couvertes pour les investisseurs qui veulent se prémunir du risque dollar.