M&G lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois

Le 26 septembre 2023 à 11:49 Partager

La division d'investissement Public Fixed Income de M&G, qui représente 126 milliards d'euros d'actifs sous gestion, lance M&G (Lux) Fixed Maturity Bond 2, un fonds obligataire à échéance sur 18 mois pour les investisseurs européens, afin de " saisir l'opportunité la plus convaincante de la dernière décennie sur les marchés du crédit ". Il s'agira de " verrouiller des rendements annualisés attrayants entre 4,6 % et 4,8 % sur une période de 18 mois, sur la base des estimations des conditions actuelles du marché ".



" Alors que les rendements ont oscillé pendant des années autour et en dessous de zéro sur les marchés de la zone euro, la hausse de l'inflation et le resserrement des politiques monétaires ont poussé les rendements à la hausse, rendant l'investissement dans les titres obligataires à nouveau attractif ", explique le gérant.



Offrant " un rendement supérieur à celui de la plupart de la dette souveraine en euros ", le fonds investira " principalement dans des obligations Investment Grade libellées en euros ", notamment dans des obligations à haut rendement notées au minimum B- (jusqu'à 35 % avec une allocation cible de 25 %), tout en maintenant une notation moyenne investment grade au niveau du fonds.