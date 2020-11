M&G plc a dévoilé la création d’une nouvelle équipe Gérance & Durabilité (Stewardship and Sustainability Team) dirigée par Rob Marshall. Le gestionnaire d'actifs souhaite ainsi répondre à la demande accrue des clients en faveur de produits intégrant les critères ESG, durables et à impact, ainsi que d’élaborer la feuille de route pour respecter l’engagement pris par M&G d’atteindre la neutralité carbone au sein de l’ensemble de ses portefeuilles d’investissement d'ici 2050.



Composée de 13 professionnels, la nouvelle équipe Gérance & Durabilité va renforcer davantage les ressources et compétences de M&G en matière de recherche, de politique, d'évaluation, d'intégration et de reporting des risques et opportunités propres aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble de ses processus d'investissement et au sein de toutes les classes d'actifs.



En plus d'assumer sa nouvelle fonction à la tête de l'équipe Gérance & Durabilité de M&G, Rob Marshall dirige l'équipe mondiale de recherche crédit et actions de M&G. Il était auparavant responsable de la recherche crédit, dirigeant ainsi nos trois groupes de spécialistes répartis entre les institutions financières, les entreprises non financières et les titres adossés à des actifs