M&G préfère les actions européennes et japonaises

L'économie mondiale en ralentissement mais les banques centrales sont en appui, observe Florent Delorme, Macro Spécialiste chez M&G. Dans ce contexte, la société de gestion maintient donc ses expositions aux actifs risqués avec une préférence pour les actions européennes et japonaises dont les valorisations en retrait par rapport au marché américain lui semblent porteuses d'un rattrapage à venir. La dette émergente en devise locale est également une conviction forte car le risque est bien rémunéré et la politique accommodante de la FED devrait favoriser cette classe d'actifs.Le crédit Investment Grade, notamment le BBB en dollar et en sterling, présente encore du potentiel. Enfin, en termes de dette souveraine, la dette italienne demeure une opportunité.