M&G renforce ses équipes Actions en Asie Pacifique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M&G annonce la création d'une nouvelle équipe Actions implantée en Asie Pacifique. Dave Perrett et Carl Vine, investisseurs très expérimentés sur le marché asiatique, dirigeront une équipe composée de cinq spécialistes des marchés asiatiques développés et émergents : 1 analyste basée à Londres : Valentina Luo ; 3 personnes basées à Singapour : Greg Moore, responsable de la négociation des actions asiatiques, Vikas Pershad, Gérant, Eleanor Kim, analyste ; et 1 analyste Senior, Nick Cunningham, basé à Hong Kong.Tous les sept travaillaient auparavant chez Port Meadow Capital Management.Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Carl Vine deviendra également gérant des fonds M&G Japan Fund, M&G Japan Smaller Companies, M&G (Lux) Japan Fund et M&G (Lux) Japan Smaller Companies lorsque le départ du gérant actuel, Johan du Preez, sera effectif. Dans l'intervalle, les quatre fonds seront gérés par Shane Kelly, Gérant du M&G Global Recovery Fund.