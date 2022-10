M. George réitère son appel en faveur d'une hausse plus régulière et plus lente des taux.

"J'ai été dans le camp du plus stable et du plus lent pour commencer à voir comment ces effets du décalage vont se déployer", a déclaré George lors d'un événement organisé par S&P Global Ratings. "Le plein effet sur l'économie réelle est probablement encore en train de se jouer".

Elle a ajouté que, bien qu'elle soutienne la poursuite des hausses de taux, y compris la possibilité que les taux doivent être plus élevés et rester plus longtemps à leur sommet que ce que l'on pensait auparavant, ils doivent être rythmés de manière équilibrée.

"Ces mouvements importants du taux directeur sont susceptibles d'accroître l'incertitude quant aux futures mesures politiques... dans la mesure où nous pouvons minimiser cette incertitude politique pendant une période de volatilité accrue des marchés, je pense que c'est particulièrement important", a ajouté Mme George.

La banque centrale américaine a augmenté les taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis les années 1980 pour tenter de juguler une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans. Son taux directeur est passé de près de zéro en mars à une fourchette cible actuelle de 3,00 à 3,25 %.

Un autre mouvement d'au moins 75 points de base est attendu à l'issue de la prochaine réunion de politique générale de la Fed, les 1er et 2 novembre, et d'autres resserrements sont prévus à mesure que les responsables politiques refroidissent la demande dans l'économie.

Jusqu'à présent, il y a peu de signes majeurs indiquant que le niveau actuel des taux d'intérêt est suffisant pour étouffer un taux d'inflation dépassant de trois fois l'objectif de 2 % de la Fed.

Un taux d'inflation clé plus élevé que prévu jeudi a poussé les investisseurs déjà craintifs à prévoir plus de hausses de taux d'intérêt que la Fed ne l'avait prévu, dans un contexte où l'on craint de plus en plus que seule une récession puisse rééquilibrer l'offre et la demande.