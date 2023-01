M. Harker de la Fed est prêt à passer à des hausses de taux d'intérêt de 25 points de base

"Je m'attends à ce que nous relevions les taux encore quelques fois cette année, même si, à mon avis, l'époque où nous les relevions de 75 points de base à la fois est sûrement révolue", a déclaré M. Harker dans le texte d'un discours. "À mon avis, des hausses de 25 points de base seront appropriées à l'avenir."

Une fois que la Fed aura trouvé un point d'arrêt pour les hausses de taux, M. Harker a déclaré qu'elle devra probablement s'y tenir pendant un certain temps. "À un certain moment cette année, je m'attends à ce que le taux directeur soit suffisamment restrictif pour que nous maintenions les taux en place afin de laisser la politique monétaire faire son travail", a déclaré le responsable.

Harker sera un membre votant du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux cette année. En 2022, la Fed a relevé les taux à un rythme historiquement agressif et a fait passer son taux cible d'un niveau proche de zéro au printemps à un niveau compris entre 4,25 % et 4,5 % lors de la réunion de décembre.

La Fed a inscrit un point d'arrêt à 5,1 % pour 2023 lors de la dernière réunion du FOMC. Les marchés financiers ont activement débattu de la question de savoir si la Fed peut désormais procéder à des augmentations plus faibles par rapport à l'année dernière, où un certain nombre d'augmentations se faisaient par tranches de 75 points de base. La Fed a augmenté les taux d'un demi-point de pourcentage le mois dernier et maintenant beaucoup pensent que la Fed peut ralentir à des mouvements de 25 points de base cette année alors qu'elle se dirige vers la fin de son processus de resserrement.

Dans son discours, M. Harker s'est montré optimiste quant à la capacité de l'économie à naviguer dans l'action de la Fed. L'activité globale en 2023 "sera modeste, mais je ne prévois pas de récession", a déclaré le responsable, notant qu'il s'attend à voir le produit intérieur brut augmenter de 1 % cette année.

"Ce qui est encourageant, c'est que même si nous augmentons les taux et que nous voyons certains signes de refroidissement de l'inflation, l'économie nationale reste relativement saine dans l'ensemble", a déclaré M. Harker.

Sur le front de l'embauche, "je suis très heureux que le marché du travail reste en excellente forme", a déclaré M. Harker, ajoutant qu'il voit le chômage passer de son niveau actuel de 3,5 % à 4,5 % cette année avant de revenir à 4 % au cours des deux prochaines années.

M. Harker a également déclaré qu'il pense que la flambée des pressions sur les prix a commencé à suivre son cours.

"Dans le rétroviseur, je m'attends à ce que les lectures d'inflation spectaculaires de 2022 soient de retour", a déclaré le fonctionnaire. Il a déclaré que l'inflation de base devrait se situer autour de 3,5 % cette année. M. Harker a ajouté que la Fed devrait atteindre son objectif d'inflation en 2025.