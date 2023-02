M. Harker déclare que de petites hausses de taux sont envisageables, mais ouvre la porte à des réductions l'année prochaine.

"Ce qui motive nos hausses de taux en ce moment, c'est l'inflation, et nous commençons à voir des signes, des signes précoces que l'inflation commence à baisser", a déclaré M. Harker dans une interview à Reuters.

"À ce stade, nous pouvons aller à un rythme de 25 (hausses de taux de base) et maîtriser l'inflation sans causer de dommages excessifs au marché du travail", a-t-il dit, ajoutant que le passage à des hausses de taux plus faibles est une question de "gestion du risque" pour la Fed.

La banque centrale américaine, qui a procédé à une série de hausses de taux de 75 et 50 points de base l'année dernière afin de ramener l'inflation à son objectif de 2 %, a annoncé la semaine dernière une augmentation plus faible d'un quart de point de pourcentage. Le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed se situe désormais dans la fourchette de 4,50 % à 4,75 %.

Cette augmentation des coûts d'emprunt a été suivie quelques jours plus tard par un rapport sur l'emploi indiquant un gain de 517 000 emplois en janvier, soit près de trois fois les prévisions des analystes interrogés par Reuters. Les données sur l'emploi ont soulevé des questions quant à savoir si la hausse de 25 points de base était la bonne et si la résilience du marché du travail face à un dur resserrement de la politique monétaire pourrait amener la Fed à être plus agressive au fil du temps.

Les responsables de la Fed espèrent que leurs hausses de taux permettront de mieux équilibrer l'offre et ce qu'ils considèrent comme des niveaux de demande trop élevés dans l'économie, et ils s'attendent à ce que le chômage augmente dans le cadre de ce processus par rapport à son niveau actuel ultra bas de 3,4 %.

M. Harker, membre votant du Comité fédéral de l'Open Market qui fixe les taux cette année, a déclaré qu'il aurait quand même opté pour une hausse de 25 points de base la semaine dernière même s'il avait vu le rapport sur l'emploi avant la décision politique.

D'autres responsables de la banque centrale ont défendu l'ampleur de la récente hausse des taux, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a noté lors d'une apparition mardi que si les données sur l'emploi et l'inflation restent chaudes, "il se pourrait bien que nous devions en faire plus" avec des hausses de taux au fil du temps.

L'inflation, selon la mesure préférée de la Fed, a atteint plus du double de l'objectif de 2 % en décembre.

OUVERTURE DES PORTES

Dans l'interview, M. Harker a déclaré qu'il voyait le taux directeur de la Fed augmenter jusqu'à un niveau supérieur à 5 % et s'y maintenir pendant un certain temps.

Mais après cela, l'inflation étant sur le point de diminuer et de revenir à 2 % au cours des deux prochaines années, M. Harker a déclaré que la porte serait ouverte à la possibilité que la Fed réduise les taux à un moment donné, simplement pour empêcher la politique monétaire de devenir plus restrictive pour l'activité économique.

"Je ne pense pas que cela se produira cette année", mais en 2024 "nous pourrions commencer à voir" un mouvement à la baisse du taux des fonds fédéraux qui sera probablement de nature graduelle, a déclaré M. Harker.

Il a réitéré qu'il ne croit pas que l'économie soit en voie de tomber en récession et il a mis en garde contre l'utilisation de repères simples, comme la relation des rendements obligataires, ou les mouvements du chômage, comme outils pour deviner l'avenir économique.

M. Harker a déclaré qu'il s'attendait à ce que le taux de chômage passe de son niveau actuel à 4,5 % en raison de l'impact de la politique de la Fed avant de s'estomper. Une telle hausse ne serait pas "à la hauteur d'une hausse de récession", a-t-il déclaré.