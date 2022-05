M. Harker prévoit des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet, puis des hausses "mesurées".

Avec une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, la Fed a intensifié ses efforts pour freiner la demande de biens et de main-d'œuvre et, en fin de compte, atténuer les pressions sur les prix en rendant les emprunts plus coûteux.

Au début du mois, la banque centrale a augmenté son taux directeur d'un demi-point de pourcentage, sa première mesure de ce type en plus de deux décennies, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que ses collègues décideurs étaient largement favorables à deux autres hausses de ce type lors des prochaines réunions de la Fed.

"Pour l'avenir, s'il n'y a pas de changements significatifs dans les données au cours des prochaines semaines, je m'attends à deux hausses de taux supplémentaires de 50 points de base en juin et juillet", a déclaré M. Harker dans des remarques préparées pour être livrées à la Mid-Size Bank Coalition of America. "Après cela, je prévois une séquence d'augmentations du taux des fonds à un rythme mesuré jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche de la cible d'inflation du Comité."

Sous l'ancien président de la Fed, Ben Bernanke, la Fed a utilisé le terme "mesuré" pour désigner une série de hausses de taux d'un quart de point au milieu des années 2000.

Mardi, le chef de la Fed de Chicago, Charles Evans, a également indiqué qu'il était en faveur d'un resserrement initial de la politique, puis d'un relèvement moins important des taux.

Powell, pour sa part, n'a pas été aussi précis quant à ses attentes concernant la politique au-delà de juillet. Mardi, il a déclaré que la Fed continuerait à pousser les hausses de taux jusqu'à ce qu'elle voie des preuves claires et convaincantes que l'inflation se refroidit.

Les responsables politiques de la Fed affirment que l'inflation élevée actuelle - plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed - est le produit d'une demande surdimensionnée qui se heurte à une offre limitée.

M. Harker a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie américaine progresse de 3 % cette année, ce qui est suffisant pour maintenir les marchés du travail serrés jusqu'à la fin de l'année malgré les hausses de taux d'intérêt.