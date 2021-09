M. Jean Castex Premier ministre, inaugure le Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive (CIME) d'Orano

Regulatory News:

Le Premier Ministre Jean Castex a inauguré ce jour le nouveau Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive (CIME) d’Orano sur le site de Bessines-sur-Gartempe en région Nouvelle Aquitaine en présence du Ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari et de nombreux élus de la région.

Durant la visite, le Premier Ministre a pu découvrir les installations du CIME ainsi que les solutions technologiques développées par les équipes d’Orano dans plusieurs secteurs d’activité tels que l’énergie, l’environnement, le recyclage, la santé, le traitement de minerais et l’ingénierie.

Ce nouvel outil industriel, qui représente un investissement de plus de 30 millions d’euros, permet au groupe de renforcer l’accompagnement de ses clients dans un environnement de pointe, et de poursuivre sa démarche de diversification autour de projets innovants dans les domaines de la transition énergétique et de l’économie circulaire.

Le CIME a également vocation à accueillir les essais de pilotage industriels pour les projets d’Orano en cours de développement, notamment pour le recyclage et la valorisation des métaux. Deux pilotes industriels seront ainsi déployés sur le site pour tester le procédé de recyclage des matériaux contenus dans les batteries de véhicules électriques. Ce projet a reçu le soutien de France Relance, pour un montant de 6,1 millions d’euros, et de la région Nouvelle Aquitaine.

Démarré en mars 2019, le chantier de construction de l’édifice a mobilisé sur le site de Bessines-sur-Gartempe jusqu’à 120 personnes et 75 entreprises, majoritairement implantées dans le territoire.

Le CIME est l’un des principaux pôles de R&D du groupe. Sa mise en service le 17 mai 2021 marque une étape importante dans la modernisation de l’outil industriel d’Orano à travers la construction de cette plate-forme d’expertise et d’excellence technologique.

Claude Imauven, président du Conseil d’Administration d’Orano, a précisé : « Le CIME est au cœur du tissu industriel en Nouvelle-Aquitaine et nous sommes fiers de cet ancrage territorial historique. Les sites et usines de notre filière nucléaire constituent un atout pour une relance industrielle et économique cohérente avec les objectifs climatiques ».

Philippe Knoche, Directeur général d’Orano, a indiqué : « Les investissements pour notre nouveau centre d’innovation ont permis de définitivement transformer un ancien site minier en un pôle d’excellence technologique, avec l’appui des compétences du groupe Orano dans la recherche industrielle, minière et médicale ».

