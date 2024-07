Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy mercredi lors du sommet de l'OTAN à Washington, selon l'emploi du temps de M. Johnson.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le soutien à l'Ukraine devrait être au cœur du sommet de Washington cette semaine. Certains s'inquiètent de l'avenir du soutien des États-Unis à Kiev si Donald Trump remporte l'élection présidentielle du 5 novembre.

En avril, M. Johnson a été le fer de lance d'un programme d'aide bipartisan de 95 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, d'Israël et de Taïwan, auquel se sont opposés les alliés de l'ancien président Trump au Congrès.

CONTEXTE

Le candidat républicain à la présidence, M. Trump, a indiqué qu'il prendrait rapidement des mesures pour réduire l'aide à Kiev s'il était élu.

Bien que M. Trump ait refusé en avril de faire pression contre l'adoption du programme d'aide, il a fait des vagues en février lorsqu'il a suggéré que les États-Unis ne devraient pas défendre les pays de l'OTAN qui ne respectent pas leurs obligations en matière de contribution à la défense nationale.

Reuters a rapporté le mois dernier que deux conseillers clés de M. Trump lui ont présenté un plan pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine - s'il remporte l'élection présidentielle du 5 novembre - qui consiste à dire à l'Ukraine qu'elle ne recevra plus d'armes américaines que si elle entame des pourparlers de paix.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et réduit des villes à l'état de ruines. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars depuis 2022. (Rapport de Daphne Psaledakis)