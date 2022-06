"Nos héros n'abandonnent pas leurs positions à Sievierodonetsk. Dans la ville, les combats de rue acharnés se poursuivent", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne de lundi.

"Et le Donbas ukrainien se tient, se tient fort", a-t-il ajouté en faisant référence à la région où se trouve Sievierodonetsk.

Il n'était pas clair de savoir quel camp avait le dessus, "la situation changeant d'heure en heure", a déclaré à la télévision Oleksandr Stryuk, chef de l'administration de Sievierodonetsk.

La ville est devenue la principale cible de l'offensive russe dans le Donbas - qui comprend les provinces de Luhansk et de Donetsk - alors que l'invasion du Kremlin se poursuit dans une guerre d'usure qui a vu des villes dévastées par des barrages d'artillerie.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré que la Russie envoyait également des troupes et des équipements dans sa campagne pour capturer la plus grande ville de Louhansk encore tenue par les Ukrainiens.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré plus tôt ce lundi que la situation avait empiré après que les défenseurs ukrainiens aient repoussé les Russes au cours du week-end alors qu'ils semblaient proches de la victoire.

Dans sa mise à jour nocturne, l'armée ukrainienne a déclaré que deux civils avaient été tués dans des bombardements russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk lundi et que les forces russes avaient tiré sur plus de 20 communautés.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille. La Russie nie avoir ciblé des civils dans le conflit.

La Russie affirme être en mission pour "libérer" le Donbas - partiellement tenu par des proxies séparatistes de Moscou depuis 2014 - après que les forces ukrainiennes ont repoussé ses troupes de la capitale Kiev et de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, au début de la guerre.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, mais qualifie son action d'"opération militaire spéciale" pour éradiquer ce qu'elle considère comme des menaces à sa sécurité. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer de territoires qui risque de se transformer en un conflit européen plus large.

BOMBARDEMENTS CONSTANTS

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré lundi que les forces russes avançaient également vers Sloviansk, qui se trouve à environ 85 km (53 miles) à l'ouest de Sievierodonetsk.

"La ligne de front est sous un bombardement constant", a déclaré le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, à la télévision ukrainienne.

"L'ennemi bombarde également les environs de Lyman dans le but de détruire nos positions défensives et d'avancer sur Sloviansk et Kramatorsk. Il y a également des bombardements sur Svyatohirsk dans le même but."

M. Kyrylenko a déclaré que des efforts étaient en cours pour évacuer les personnes de plusieurs villes, dont certaines subissent des attaques de jour comme de nuit, y compris Sloviansk, où se trouvent encore environ 24 000 résidents.

"Les gens comprennent maintenant, bien qu'il soit tard, qu'il est temps de partir", a-t-il déclaré.

Dans un geste coordonné avec les États-Unis, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine des systèmes de roquettes à lancements multiples pouvant frapper des cibles situées à 80 km de distance, offrant ainsi la puissance de feu plus précise et à longue portée nécessaire pour atteindre les batteries d'artillerie russes, un élément clé des plans de bataille de Moscou.

M. Zelenskiy a déclaré que Kiev recevait progressivement des "systèmes antinavires spécifiques", et que ceux-ci seraient le meilleur moyen de mettre fin à un blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire empêchant les exportations de céréales.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou répondrait aux livraisons occidentales d'armes à longue portée en repoussant les forces ukrainiennes plus loin de la frontière russe.

Dimanche, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à plus longue portée. Le même jour, des missiles russes ont frappé Kiev pour la première fois depuis plus d'un mois.

Les États-Unis, qui ont rouvert leur ambassade à Kiev en mai après une fermeture de près de trois mois, ont déclaré que la position de leur ambassade dans la capitale ukrainienne restait inchangée.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions d'une ampleur et d'une sévérité sans précédent à la Russie en raison de son invasion.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait imposé des sanctions personnelles à 61 responsables américains, dont les secrétaires d'État au Trésor et à l'Énergie, ainsi que des responsables de la défense et des médias. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de représailles contre "l'expansion constante des sanctions américaines".