Apple déprime, le pétrole flambe et l'inflation revient

On reparle d'inflation ce matin, à l'heure où le pétrole remonte et où la star Apple traverse une passe délicate. Les marchés sont en position d'attente avant le débarquement des quatre décisions de politique monétaire de la rentrée, BCE dès demain, puis Fed, BOE et BOJ la semaine prochaine. Je consacre aussi ce matin un gros passage aux statistiques frelatées.