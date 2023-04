Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a remercié lundi le Brésil pour ses efforts en vue de résoudre le conflit en Ukraine, avant une visite avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, dont les commentaires sur la guerre ont suscité l'inquiétude de Washington.

M. Lavrov et le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, se sont adressés aux journalistes après une réunion à Brasilia, discutant des plans visant à stimuler les exportations de viande vers la Russie et à décrocher des importations d'engrais pour les agriculteurs brésiliens.

M. Lavrov rencontrera plus tard dans la journée de lundi M. Lula, qui a proposé de former un groupe de pays non impliqués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine afin de négocier la paix.

Ce week-end, à son retour de Chine où il a discuté de la question avec le président chinois Xi Jinping, M. Lula a réitéré son appel aux pays pour qu'ils cessent de fournir des armes.

"Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix", a déclaré M. Lula dans des remarques adressées à des journalistes et diffusées par la télévision d'État.

"Nous essayons de constituer un groupe de pays qui ne sont pas impliqués dans la guerre, qui ne veulent pas la guerre et qui défendent la paix dans le monde, afin de discuter avec la Russie et l'Ukraine", a-t-il déclaré dans des remarques séparées aux journalistes.

"Mais nous devons aussi parler aux États-Unis et à l'Union européenne. En d'autres termes, nous devons convaincre les gens que la paix est la voie à suivre.

Jusqu'à présent, parmi les nations occidentales, seul le président français Emmanuel Macron a salué l'initiative.

Kiev, Washington et d'autres alliés affirment qu'un cessez-le-feu laisserait la Russie contrôler un territoire dont elle s'est emparée par la force, et que l'Ukraine a le droit de rechercher des armes occidentales pour chasser les envahisseurs.

La Maison-Blanche et le département d'État américain n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les remarques de M. Lula.

Michael McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, a qualifié les propos de M. Lula d'"erronés et imprudents".

"Poutine, et Poutine seul, est responsable de la guerre d'agression non provoquée contre l'Ukraine", a déclaré M. McCaul dans un communiqué.

Les États-Unis et l'Union européenne fournissent à l'Ukraine des armes et d'autres formes de soutien depuis que la Russie a envahi le pays voisin il y a plus d'un an. L'Allemagne aurait demandé au Brésil de fournir également des armes, mais Lula a refusé.