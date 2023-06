Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a salué dimanche l'accord sur le plafond de la dette qu'il a négocié avec le président démocrate Joe Biden, mais un éminent conservateur de la Chambre a mis en garde M. McCarthy contre des "problèmes de crédibilité" qui pourraient inciter certains républicains à demander son éviction du poste de premier républicain du Congrès.

Le représentant Ken Buck, membre du groupe d'extrême droite "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants, a déclaré que l'accord n'avait pas permis de réaliser les réductions de dépenses plus importantes que M. McCarthy avait promises à son parti lorsqu'il s'était porté candidat au poste de président du Congrès en janvier.

L'accord sur le plafond de la dette maintient les dépenses de l'exercice 2024 au même niveau que cette année et autorise une augmentation de 1 % pour l'exercice 2025. Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, estime que l'accord réduira les déficits d'environ 1 500 milliards de dollars sur une décennie par rapport à ses prévisions de base actuelles.

Fin avril, les républicains de la Chambre des représentants ont adopté un projet de loi exigeant une réduction du déficit de 4 800 milliards de dollars sur dix ans en échange d'un relèvement du plafond de la dette, ce qui a amené M. Biden à participer aux négociations qui ont abouti à l'approbation de l'accord par le Sénat jeudi.

Interrogé sur la possibilité que le Freedom Caucus demande un vote pour évincer M. McCarthy en réponse à l'accord, M. Buck a déclaré lors de l'émission State of the Union de CNN : "Je ne sais pas si le Freedom Caucus demandera un vote pour évincer M. McCarthy" : "Je ne sais pas si la motion d'annulation aura lieu tout de suite. Je sais que le président McCarthy a des problèmes de crédibilité".

Pour obtenir le poste de président lors d'une élection houleuse en janvier, M. McCarthy a accepté de modifier les règles qui permettent à un seul membre de forcer un vote pour l'évincer, ce qui le rend particulièrement vulnérable face aux conservateurs républicains les plus intransigeants.

D'autres républicains se sont empressés de prendre la défense de M. McCarthy au lendemain de la signature par M. Biden de la loi qui suspend le plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025, évitant ainsi ce qui aurait été un défaut de paiement désastreux pour les États-Unis, attendu lundi.

"La position du président McCarthy est absolument sûre", a déclaré Garret Graves, un républicain de Louisiane qui a participé à la négociation de l'accord sur le plafond de la dette, à l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

M. McCarthy a déclaré à l'émission "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel que l'accord prévoyait une rare réduction des dépenses discrétionnaires non militaires, empêchait l'embauche de nouveaux agents de l'Internal Revenue Service l'année prochaine et augmentait les fonds destinés à la défense et aux anciens combattants.

"Ce n'est pas parfait, mais c'est un début de redressement des dépenses, a-t-il déclaré. "Il nous reste maintenant à faire le reste du travail.

M. Buck a indiqué que M. McCarthy avait promis aux républicains de ramener les dépenses au niveau de l'exercice 2022, et non à celui de l'exercice 2023, plus élevé, convenu dans l'accord, ce qui fait de ce dernier une perte pour le parti.

L'accord a été approuvé par 149 républicains de la Chambre des représentants - une forte majorité - et 165 démocrates. Quarante-six démocrates, pour la plupart progressistes, se sont prononcés contre l'accord, estimant qu'il imposait des exigences strictes en matière de travail aux familles pauvres qui bénéficient d'une aide alimentaire ou monétaire et à d'autres personnes confrontées à des obstacles à l'emploi.

Le sénateur Mike Lee, un républicain conservateur de l'Utah, a également critiqué l'accord, affirmant qu'il permettrait probablement à la dette américaine d'augmenter de 4 000 milliards de dollars d'ici le début de l'année 2025, et a déclaré à Fox News Channel que les républicains et les démocrates avaient conspiré pour "financer tout ce qu'ils pouvaient sans faire d'économies".

Selon M. Buck, tout dépendra des actions de M. McCarthy lors des futures négociations sur les dépenses et s'il devra compter sur les voix des démocrates pour faire passer une loi, comme il l'a fait pour le plafond de la dette.