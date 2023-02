M. Pill de la BoE estime qu'il est important de ne pas relever les taux d'intérêt trop haut

"Nous devons reconnaître que nous avons déjà fait beaucoup avec la politique monétaire", a déclaré Mme Pill à Times Radio.

Jeudi, la BoE a relevé ses taux d'intérêt à 4 %, leur plus haut niveau depuis 2008, mais elle a baissé le langage qu'elle utilisait précédemment concernant sa volonté d'agir "énergiquement" si nécessaire pour contenir les pressions inflationnistes.

Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que l'inflation, bien que toujours supérieure à 10 %, semblait avoir pris un virage après avoir baissé pendant deux mois.

"Les taux d'intérêt ont augmenté de près de 400 points de base en un peu plus d'un an et, compte tenu des délais de transmission de la politique monétaire, les effets de ces augmentations des taux d'intérêt ne se sont pas encore fait sentir", a déclaré M. Pill. "Il y a beaucoup de politique dans le pipeline".

Il a déclaré que les effets complets des augmentations de taux n'avaient pas encore été enregistrés sur l'économie.

Bien que le MPC soit déterminé à "aller jusqu'au bout", M. Pill a également déclaré : "Il est également important que nous nous prémunissions contre la possibilité d'en faire trop".

L'économie britannique devrait se contracter cette année et en 2024, selon les dernières prévisions de la BoE.

M. Pill a déclaré qu'il était possible que l'économie enregistre une croissance dans un trimestre civil au cours de l'année prochaine, ce qui pourrait modifier la prévision centrale de la BoE d'une récession qui s'étend du début de 2023 au début de 2024.