M. Powell réitère son appel à une réglementation appropriée de la finance numérique

"Au sein de l'écosystème de la finance décentralisée, il y a ces problèmes structurels très importants autour du manque de transparence", a déclaré Powell lors d'une table ronde sur la finance numérique organisée par la Banque de France.

"Nous devons être très prudents sur la façon dont les activités de crypto sont prises dans le périmètre réglementaire... il y a un réel besoin d'une réglementation plus appropriée afin que, à mesure que la finance décentralisée se développe et commence à toucher de plus en plus de clients de détail, une réglementation appropriée soit en place... ils ont besoin de 'même risque, même réglementation' où qu'ils se trouvent."

Il ajoute que si les stablecoins, un actif cryptographique qui tente d'arrimer sa valeur à une monnaie conventionnelle comme le dollar américain, sont très différents des actifs crytpo non adossés, ils nécessitent eux aussi une surveillance attentive.

"Si vous allez avoir une création monétaire privée à travers le pays, il faut vraiment qu'il y ait un rôle fédéral... nous pensons que ce devrait vraiment être la Fed qui joue ce rôle. C'est notre principale préoccupation à l'heure actuelle", a déclaré M. Powell.