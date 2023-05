Bola Tinubu a prêté serment en tant que président du Nigeria lundi, à la suite d'une élection contestée et sous la pression d'améliorer rapidement les conditions économiques et de sécurité, qui, selon de nombreux observateurs, se sont dégradées sous son prédécesseur Muhammadu Buhari.

M. Tinubu a prêté serment lors d'une cérémonie organisée à Eagles Square, dans la capitale Abuja, en présence de dignitaires locaux et étrangers.

Deux des principaux adversaires de M. Tinubu lors de l'élection de février contestent sa victoire en invoquant des fraudes. Un tribunal commencera mardi à entendre leurs principaux arguments, et la décision ne devrait pas être rendue avant le mois de septembre.

Buhari, un ancien dirigeant militaire taciturne, laisse la plus grande économie et la nation la plus peuplée d'Afrique profondément divisée.

L'élection avait galvanisé les jeunes électeurs qui espéraient une rupture avec les deux partis qui ont dominé la politique nigériane depuis la fin du régime militaire en 1999. Mais ce que les autorités avaient promis comme étant l'élection la plus libre et la plus équitable du pays s'est soldé par la frustration de beaucoup.

M. Tinubu, membre du All Progressives Congress de M. Buhari, qui exerce depuis longtemps une influence en coulisses, a remporté le scrutin avec 37 % des voix, soit le taux le plus bas depuis 1999.