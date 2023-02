M. Wakatabe de la BOJ prévient que le risque de stagnation séculaire n'est pas encore passé.

L'économie japonaise a été en déflation pendant une période prolongée, mais un assouplissement monétaire durable a "certainement eu un effet positif" sur l'économie réelle, a déclaré M. Wakatabe, défendant la politique monétaire ultra-libre prolongée de la BOJ.

"Le régime d'inflation légère n'est pas terminé, et nous devrions dire que les dangers potentiels de la stagnation séculaire et de la japonification ne sont pas encore passés", a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'Université Columbia de New York.

"La japanification" est un concept utilisé dans les milieux universitaires qui fait référence à l'expérience du Japon avec une longue période de stagnation accompagnée de déflation ou de faible inflation de la fin des années 1990 au début des années 2000.

Alors que l'inflation s'est récemment accélérée dans le monde entier, bon nombre des facteurs qui poussent les prix à la hausse sont dus à des coûts plus élevés, comme la guerre en Ukraine, a déclaré Wakatabe.

"Lorsqu'un choc exogène se produit, il y a un ajustement de l'ancien à un nouveau système de prix. Après l'ajustement, le taux d'inflation croissant est susceptible de revenir au taux d'inflation de l'état stable", a-t-il déclaré.

"Le point important est donc de savoir comment ce taux est affecté. Bien sûr, il est possible que les facteurs d'incitation à la hausse des coûts subsistent, mais on ne sait pas s'ils feront augmenter le taux d'inflation d'équilibre", a déclaré Wakatabe, ajoutant qu'il était "bien connu que l'inflation par les coûts ne dure pas longtemps."

Ancien universitaire, Wakatabe est connu comme un partisan de l'assouplissement monétaire agressif. Son mandat de cinq ans en tant que gouverneur adjoint de la BOJ prend fin en mars.