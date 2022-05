M. Waller, de la Fed, est favorable à des hausses de taux de 50 points de base pour "plusieurs" réunions.

"Je suis favorable à un resserrement de la politique de 50 points de base supplémentaires pendant plusieurs réunions", a déclaré M. Waller dans des remarques préparées à l'intention de l'Institut pour la stabilité monétaire et financière à Francfort, en Allemagne. "En particulier, je ne retire pas de la table des hausses de 50 points de base tant que je ne vois pas l'inflation se rapprocher de notre objectif de 2 %."

La Fed a relevé son taux directeur de référence d'un demi-point de pourcentage au début du mois, pour atteindre une fourchette cible comprise entre 0,75 % et 1 %, et prévoit d'autres hausses de même ampleur lors de ses deux prochaines réunions en juin et juillet.

Le débat à la Fed s'est déplacé vers les hausses de taux d'intérêt nécessaires pour le reste de l'année. La plupart des responsables politiques ont déclaré vouloir attendre de voir dans quelle mesure l'inflation diminue au cours de l'été avant de décider s'ils doivent augmenter ou réduire l'ampleur d'une hausse des taux d'intérêt en septembre.

Un des responsables politiques, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a toutefois déclaré la semaine dernière qu'il était en faveur d'une "pause" lors de la réunion de septembre afin d'avoir le temps d'évaluer l'impact des mesures prises par la Fed sur l'économie et l'inflation.

En revanche, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'il souhaitait que la Fed augmente les taux à 3,5 % d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait des augmentations d'un demi-point de pourcentage lors de toutes les autres réunions de la Fed.

M. Waller a déclaré qu'il souhaitait voir la banque centrale relever son taux directeur au-dessus du niveau neutre - le niveau qui ne stimule ni ne contraint la croissance économique - d'ici la fin de l'année, mais il a semblé moins agressif que M. Bullard. Les investisseurs voient actuellement le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,50 % et 2,75 % d'ici la fin de l'année, a déclaré M. Waller, en précisant que son plan de hausse des taux n'était pas radicalement différent.

Les mesures prises par la Fed jusqu'à présent ont été accueillies par une vente d'actions et une hausse des rendements du Trésor américain et du dollar, dans la crainte que sa position plus agressive ne provoque une récession.

Les craintes d'un ralentissement économique ont également été exacerbées par la guerre de la Russie en Ukraine ainsi que par la politique de zéro COVID-19 de la Chine, qui ont encore enchevêtré les chaînes d'approvisionnement.

M. Waller s'est dit optimiste quant à la capacité du marché du travail à supporter des taux plus élevés sans augmentation significative du chômage et a ajouté que si l'inflation restait obstinément élevée, il était prêt à agir de manière plus agressive sur les taux.

Il y a déjà des signes que l'inflation a atteint un sommet. Sur les 12 mois jusqu'en avril, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a progressé de 6,3 % après avoir bondi de 6,6 % en mars, selon le département du commerce vendredi.

Les prix PCE dits de base ont augmenté de 4,9 % en glissement annuel en avril, après une hausse de 5,2 % en mars. C'est le deuxième mois consécutif que le taux d'augmentation reflété par l'indice annuel des prix PCE de base décélère.

Mais Waller n'a pas été impressionné par ces lectures. "Quelle que soit la mesure considérée... l'inflation globale est supérieure à 4 % depuis environ un an et l'inflation de base ne diminue pas suffisamment pour atteindre l'objectif de la Fed de sitôt."