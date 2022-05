M. Waller, de la Fed, soutient des hausses de taux de 50 pb jusqu'à une réduction "substantielle" de l'inflation.

"Je préconise 50 (hausses de points de base) sur la table à chaque réunion jusqu'à ce que nous voyions des réductions substantielles de l'inflation. Jusqu'à ce que nous obtenions cela, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter", a déclaré M. Waller à l'issue d'un discours prononcé devant l'Institut pour la stabilité monétaire et financière à Francfort, en Allemagne, après avoir confirmé plus tôt qu'il souhaitait une hausse des taux de cette ampleur lors des "plusieurs" prochaines réunions.

Les commentaires de Waller sont intervenus avant une réunion mardi entre le président de la Fed, Jerome Powell, et le président américain, Joe Biden, pour une discussion convoquée par la Maison Blanche sur l'état de l'économie américaine et mondiale.

La Fed est sous pression pour réduire de manière décisive un taux d'inflation qui est plus de trois fois supérieur à son objectif de 2 % et qui a provoqué une hausse du coût de la vie pour les Américains. Elle est confrontée à une tâche difficile : freiner suffisamment la demande dans l'économie pour endiguer l'inflation sans provoquer de récession.

La cote de popularité de M. Biden a chuté cette semaine à 36 %, le niveau le plus bas de sa présidence, alors que les Américains ont souffert de l'inflation élevée, selon un sondage d'opinion Reuters/Ipsos de la semaine dernière, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que son parti démocrate est en passe de perdre le contrôle d'au moins une chambre du Congrès lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Les décideurs de la Fed ont relevé le taux directeur de référence d'un demi-point de pourcentage au début du mois, pour le porter dans une fourchette cible comprise entre 0,75 % et 1 %, et prévoient de nouvelles augmentations de même ampleur lors de leurs deux prochaines réunions en juin et juillet.

Le débat à la Fed s'est déplacé vers les hausses de taux d'intérêt nécessaires pour le reste de l'année. La plupart des responsables politiques ont déclaré vouloir attendre de voir dans quelle mesure l'inflation diminue au cours de l'été avant de décider s'ils doivent augmenter ou réduire l'ampleur d'une hausse des taux d'intérêt en septembre.

Un des responsables politiques, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a toutefois déclaré la semaine dernière qu'il était en faveur d'une "pause" lors de la réunion de septembre afin d'avoir le temps d'évaluer l'impact des mesures prises par la Fed sur l'économie et l'inflation.

En revanche, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'il souhaitait que la Fed augmente les taux à 3,5 % d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait des augmentations d'un demi-point de pourcentage lors de toutes les autres réunions de la Fed.

M. Waller, de l'aile faucon comme M. Bullard, a déclaré qu'il souhaite voir la banque centrale relever son taux directeur au-dessus du taux neutre - le niveau qui ne stimule ni ne contraint la croissance économique - d'ici la fin de l'année. Le taux neutre est vu autour de 2,5 %, selon la médiane des estimations des décideurs de la Fed faites lors de la réunion de mars.

Les investisseurs voient actuellement le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,50 % et 2,75 % à la fin de cette année.

L'EMPLOI PEUT RESTER FORT

Les mesures prises par la Fed jusqu'à présent ont été accueillies par une vente d'actions et une hausse des rendements du Trésor américain et du dollar.

Les craintes d'un ralentissement économique ont également été exacerbées par la guerre de la Russie en Ukraine ainsi que par la politique de zéro COVID-19 de la Chine, qui ont encore enchevêtré les chaînes d'approvisionnement.

M. Waller a déclaré qu'il était optimiste et que le marché du travail solide pouvait supporter des taux plus élevés sans une augmentation significative du chômage.

"Si nous pouvons ramener le chômage à seulement 4,25 %, je considérerais cela comme une performance magistrale", a déclaré M. Waller. Le taux de chômage est actuellement de 3,6 %.

Il y a déjà des signes que l'inflation a atteint un sommet. Sur les 12 mois jusqu'en avril, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a progressé de 6,3 % après avoir bondi de 6,6 % en mars, selon le département du commerce vendredi.

Les prix PCE dits de base ont augmenté de 4,9 % en glissement annuel en avril, après une hausse de 5,2 % en mars. C'est le deuxième mois consécutif que le taux d'augmentation reflété par l'indice annuel des prix PCE de base décélère.

Mais Waller n'a pas été impressionné par ces lectures. "Quelle que soit la mesure considérée... l'inflation globale est supérieure à 4 % depuis environ un an et l'inflation de base ne diminue pas suffisamment pour atteindre l'objectif de la Fed de sitôt."