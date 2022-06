M. Williams de la Fed : il est "essentiel" que les banques centrales comprennent l'impact de la monnaie numérique

"La transformation numérique pourrait avoir des répercussions sur les marchés et sur nos interactions avec les contreparties, ainsi que sur la façon dont nous menons la politique monétaire", a déclaré Williams dans son discours d'ouverture d'une conférence de recherche à l'Université Columbia.

"La grande question est de savoir ce qu'un monde de monnaies numériques comme les stablecoins et (les monnaies numériques des banques centrales) signifierait pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Comment les banques centrales vont-elles anticiper et s'adapter ?" a déclaré M. Williams.

Le rôle des banques centrales "sera toujours de fournir de l'argent et des liquidités pour apporter la stabilité à l'économie et au système financier", a-t-il déclaré. Mais "il est essentiel que nous comprenions comment ces transformations pourraient affecter l'économie et le système financier, ainsi que la mise en œuvre de la politique monétaire."

La Fed se demande si elle doit créer sa propre version d'une monnaie numérique, et l'administration du président Joe Biden entreprend une discussion plus large sur la réglementation des cryptomonnaies et des technologies connexes comme les monnaies stables.

Que la Fed crée ou non un dollar numérique, le développement d'un réseau de monnaies privées, la croissance de la taille des marchés des stablecoins et des crypto-monnaies, et l'expansion des options de paiement privées pourraient avoir un impact profond sur les banques et le système financier traditionnel sur lequel repose la politique des banques centrales.