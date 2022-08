M. Williams ne voit pas de fin prématurée à l'épuisement du bilan de la Fed.

"Je ne suis pas d'accord avec cette préoccupation", a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans une interview accordée au Wall Bourse Journal. On lui avait demandé si la baisse des réserves bancaires détenues par la Fed au cours de l'année dernière augurait d'une répétition des troubles du marché observés en 2019, alors que son programme de réduction du bilan connu sous le nom de resserrement quantitatif, ou QT, passe à la vitesse supérieure.

En tant que chef de la Fed de New York, Williams supervise les opérations d'open market qui sont essentielles à la mise en œuvre de la politique monétaire de la banque centrale.

En 2019, la banque centrale a été contrainte de mettre un terme abrupt à son tout premier effort de QT lorsque ces réserves - qui agissent comme l'un des principaux passifs compensatoires de son bilan - sont tombées trop bas. Cela a déclenché une pénurie de liquidités sur le marché repo de 2,2 trillions de dollars, qui sous-tend une grande partie du système financier américain, et a provoqué une flambée des coûts d'emprunt à court terme.

La Fed a dû injecter de l'argent pour stabiliser le marché dans sa première intervention majeure depuis la crise financière.

La Fed a commencé sa deuxième tentative de QT en juin, dans le but de redimensionner un bilan qui est passé de 4,2 trillions de dollars au début de la pandémie de coronavirus à environ 9 trillions de dollars. L'effort de QT devrait s'accélérer la semaine prochaine lorsque l'objectif de réduction mensuel doublera pour atteindre 95 milliards de dollars.

Cette accélération prévue a suscité des inquiétudes quant au fait que la sortie des dépôts des banques vers les fonds du marché monétaire pourrait également réduire les réserves des banques à un rythme si rapide qu'il pourrait entraver les activités de prêt aux marchés financiers et à l'économie en général. Même avant l'intensification du QT, les soldes des réserves bancaires à la Fed ont chuté à environ 3,2 billions de dollars, contre environ 4,2 billions de dollars il y a un an.

Selon M. Williams, la croissance du programme de prise en pension au jour le jour (ONRRP), que la Fed a conçu pour aider à contrebalancer la baisse des réserves bancaires et qui est utilisé en grande partie par les fonds du marché monétaire, devrait permettre de se prémunir contre un résultat non souhaité.

"Je considère que l'ONRRP est un excellent tampon pour nous alors que nous réduisons la taille de notre bilan", a déclaré M. Williams. "Je pense en fait que cela facilite les choses. Il permet à deux parties différentes de notre système financier d'ajuster le passif de notre bilan alors que nous réduisons l'actif de notre bilan. Cela fonctionne extrêmement bien."

Il a ajouté que les taux d'intérêt à court terme se situaient dans la fourchette cible et qu'il y avait une "très bonne" stabilité sur ces marchés.

"Je m'attends à ce que, à l'avenir, nous assistions à des réductions des soldes des réserves et de l'ONRRP. Et cela se produira en fonction de la façon dont le processus d'ajustement fonctionne, mais il fonctionne bien et je m'attends à ce qu'il continue", a déclaré M. Williams.

À environ 5,7 billions de dollars, le passif combiné de l'ONRRP et des réserves bancaires a peu changé par rapport à l'année dernière et est en hausse depuis avril, le solde de l'ONRRP ayant grimpé à près de 2,5 billions de dollars.

La question des réserves bancaires suffisantes et de la mesure dans laquelle le QT peut se poursuivre a été au centre des discussions, notamment lors du symposium annuel du week-end dernier à Jackson Hole, Wyoming, organisé par la Fed de Kansas City. Ce n'est cependant pas la seule question entourant les perspectives du QT.

Des recherches distinctes menées par la Fed de Kansas City et la Fed d'Atlanta plus tôt cet été ont conclu que les tensions sur le marché du Trésor américain pourraient compliquer les plans de la banque centrale visant à réduire son bilan en amplifiant l'effet de ces réductions sur les marchés financiers et en augmentant les taux d'intérêt plus que prévu.

Entre-temps, M. Williams a également été invité à aborder le manque de progrès dans l'écoulement des titres adossés à des créances hypothécaires du bilan de la Fed : Les avoirs nets en MBS sont en fait légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient au début du programme, début juin, alors que les avoirs du Trésor ont diminué d'environ 70 milliards de dollars.

M. Williams a fait remarquer que le rythme des réductions dépend des conditions du marché et qu'avec des taux d'intérêt plus élevés, moins de gens se refinancent.

"Ce marché prend un peu de temps pour que les choses se produisent... nous faisons exactement ce qui a été indiqué et tout écart d'une semaine à l'autre n'est vraiment que des facteurs plus techniques."