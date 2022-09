M. Yoon, de la Corée du Sud, appelle à un sentiment d'urgence pour amortir les chocs économiques

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a appelé vendredi à un plus grand sens de l'urgence pour faire face à la volatilité accrue des marchés financiers et a promis de prendre des mesures d'urgence en temps voulu.

"Nous avons construit un brise-lames plus solide que par le passé en termes de solidité extérieure et nous avons déjà mis en œuvre des mesures de stabilisation du marché, mais il est temps de faire face à la situation avec un sentiment de plus grande urgence", a déclaré Yoon au début d'une réunion.

Il s'agissait de la troisième réunion de ce type pour examiner les conditions économiques et financières depuis sa prise de fonction début mai. Un responsable de la banque centrale et des dirigeants de plusieurs grandes entreprises ont également participé à cette réunion, selon le bureau présidentiel.

La monnaie sud-coréenne, le won, a perdu 17 % de sa valeur par rapport au dollar américain cette année, tandis que son principal indice boursier s'est effondré de 27 %. (Reportage de Choonsik Yoo ; édition de Kim Coghill)