M. Yoon, de la Corée du Sud, met en garde contre des représailles sévères en cas de provocation de la Corée du Nord.

Yoon, qui a pris ses fonctions en mai, a présidé sa première réunion avec les plus hauts commandants militaires et a appelé à des capacités fortes pour dissuader les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, a déclaré le bureau présidentiel.

Cette année, la Corée du Nord a procédé à des essais de missiles à un rythme sans précédent, et on pense qu'elle se prépare à son septième essai nucléaire.

La réunion militaire a eu lieu un jour après l'arrivée des chasseurs furtifs F-35A de l'armée de l'air américaine en Corée du Sud pour leur première visite annoncée publiquement depuis 2017, alors que les alliés et le Nord, doté de l'arme nucléaire, s'engagent dans un cycle d'escalade de démonstrations d'armes.

"Le président Yoon a déclaré que de fortes capacités de défense devraient être prêtes à protéger la sécurité et l'intérêt national du pays, alors que les incertitudes sécuritaires entourant la Corée du Sud et l'Asie du Nord-Est augmentent plus que jamais", selon le bureau présidentiel.

La semaine dernière, M. Yoon a rencontré le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida en marge du sommet de l'OTAN à Madrid et a convenu d'explorer d'autres moyens de renforcer la "dissuasion étendue" contre la Corée du Nord.