M6 METROPOLE TELEVISION : Déclaration des transactions sur actions propres 0 0 09/10/2018 | 12:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opérations réalisées du 1er au 5 octobre 2018 Regulatory News: M6 METROPOLE TELEVISION (Paris:MMT) : Présentation agrégée par jour et par marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total

journalier (en

nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d’acquisition

des actions * Marché (MIC Code) M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 01/10/18 FR0000053225 21 212 17,60 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 02/10/18 FR0000053225 21 655 17,57 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 03/10/18 FR0000053225 0 0,00 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 04/10/18 FR0000053225 24 217 17,07 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 05/10/18 FR0000053225 25 297 17,54 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 92 381 17,436877 Détail transaction par transaction Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la

transaction (CET) Code identifiant

de l’instrument

financier Prix

Unitaire Devise Quantité

achetée Code identifiant

marché Numéro de

référence de la

transaction Objectif du rachat M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:08:51 FR0000053225 17,48 EUR 706 XPAR EUR115013100 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:09:54 FR0000053225 17,47 EUR 188 XPAR EUR115013150 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:12:02 FR0000053225 17,39 EUR 102 XPAR EUR115013224 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:12:02 FR0000053225 17,39 EUR 71 XPAR EUR115013225 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:16:08 FR0000053225 17,31 EUR 174 XPAR EUR115013408 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:25:20 FR0000053225 17,30 EUR 34 XPAR EUR115013793 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 09:26:08 FR0000053225 17,30 EUR 257 XPAR EUR115013846 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:07:20 FR0000053225 17,52 EUR 104 XPAR EUR115015328 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:11:40 FR0000053225 17,53 EUR 116 XPAR EUR115015513 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:11:40 FR0000053225 17,53 EUR 86 XPAR EUR115015514 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:15:52 FR0000053225 17,51 EUR 154 XPAR EUR115015750 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:15:52 FR0000053225 17,51 EUR 231 XPAR EUR115015751 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:15:56 FR0000053225 17,53 EUR 251 XPAR EUR115015754 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:17:45 FR0000053225 17,55 EUR 257 XPAR EUR115015809 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:17:47 FR0000053225 17,55 EUR 230 XPAR EUR115015810 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:21:53 FR0000053225 17,57 EUR 141 XPAR EUR115015976 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:21:53 FR0000053225 17,57 EUR 266 XPAR EUR115015977 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:25:17 FR0000053225 17,58 EUR 410 XPAR EUR115016119 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:36:52 FR0000053225 17,59 EUR 3 XPAR EUR115016698 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:36:52 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115016699 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:36:52 FR0000053225 17,59 EUR 59 XPAR EUR115016700 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:36:54 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115016701 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:36:54 FR0000053225 17,59 EUR 60 XPAR EUR115016702 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:39:26 FR0000053225 17,59 EUR 32 XPAR EUR115016803 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:39:26 FR0000053225 17,59 EUR 144 XPAR EUR115016804 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:44:24 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115017032 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:44:24 FR0000053225 17,59 EUR 35 XPAR EUR115017033 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:44:24 FR0000053225 17,59 EUR 19 XPAR EUR115017034 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:55:08 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115017604 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:55:08 FR0000053225 17,59 EUR 329 XPAR EUR115017605 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 10:56:04 FR0000053225 17,58 EUR 173 XPAR EUR115017662 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:05:04 FR0000053225 17,56 EUR 592 XPAR EUR115018130 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:21:38 FR0000053225 17,59 EUR 23 XPAR EUR115019131 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:21:38 FR0000053225 17,59 EUR 113 XPAR EUR115019132 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:21:38 FR0000053225 17,59 EUR 42 XPAR EUR115019133 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:25:30 FR0000053225 17,57 EUR 129 XPAR EUR115019326 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:27:02 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115019432 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:27:02 FR0000053225 17,59 EUR 149 XPAR EUR115019433 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:32:13 FR0000053225 17,58 EUR 31 XPAR EUR115019735 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:32:13 FR0000053225 17,58 EUR 150 XPAR EUR115019736 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:32:13 FR0000053225 17,58 EUR 146 XPAR EUR115019737 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:47:13 FR0000053225 17,59 EUR 121 XPAR EUR115020540 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:47:13 FR0000053225 17,59 EUR 257 XPAR EUR115020541 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 11:57:47 FR0000053225 17,65 EUR 176 XPAR EUR115021077 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:02:49 FR0000053225 17,71 EUR 127 XPAR EUR115021442 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:02:49 FR0000053225 17,71 EUR 29 XPAR EUR115021443 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:24:49 FR0000053225 17,73 EUR 455 XPAR EUR115022311 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:24:51 FR0000053225 17,73 EUR 231 XPAR EUR115022312 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:32:57 FR0000053225 17,72 EUR 173 XPAR EUR115022681 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:32:57 FR0000053225 17,73 EUR 250 XPAR EUR115022682 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:32:57 FR0000053225 17,73 EUR 145 XPAR EUR115022683 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 12:50:01 FR0000053225 17,75 EUR 311 XPAR EUR115023652 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:08:42 FR0000053225 17,75 EUR 230 XPAR EUR115024580 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:08:42 FR0000053225 17,75 EUR 88 XPAR EUR115024581 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:10:16 FR0000053225 17,74 EUR 311 XPAR EUR115024687 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:47:50 FR0000053225 17,73 EUR 197 XPAR EUR115026221 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:47:50 FR0000053225 17,73 EUR 194 XPAR EUR115026222 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:47:50 FR0000053225 17,72 EUR 170 XPAR EUR115026223 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:49:00 FR0000053225 17,72 EUR 160 XPAR EUR115026264 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 13:49:05 FR0000053225 17,71 EUR 136 XPAR EUR115026268 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:02:09 FR0000053225 17,71 EUR 286 XPAR EUR115026777 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:02:11 FR0000053225 17,71 EUR 199 XPAR EUR115026778 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:03:23 FR0000053225 17,71 EUR 51 XPAR EUR115026822 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:03:23 FR0000053225 17,71 EUR 124 XPAR EUR115026823 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:13:21 FR0000053225 17,68 EUR 199 XPAR EUR115027198 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:13:21 FR0000053225 17,68 EUR 167 XPAR EUR115027199 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:15:10 FR0000053225 17,67 EUR 384 XPAR EUR115027267 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:18:00 FR0000053225 17,63 EUR 57 XPAR EUR115027415 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:18:00 FR0000053225 17,63 EUR 190 XPAR EUR115027416 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:40:20 FR0000053225 17,65 EUR 146 XPAR EUR115029101 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:49:56 FR0000053225 17,65 EUR 150 XPAR EUR115029653 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:49:56 FR0000053225 17,65 EUR 81 XPAR EUR115029654 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:52:00 FR0000053225 17,65 EUR 195 XPAR EUR115029728 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:56:50 FR0000053225 17,65 EUR 55 XPAR EUR115030023 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 14:56:50 FR0000053225 17,65 EUR 134 XPAR EUR115030024 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:01:48 FR0000053225 17,65 EUR 178 XPAR EUR115030275 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:06:22 FR0000053225 17,65 EUR 139 XPAR EUR115030507 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:06:22 FR0000053225 17,65 EUR 36 XPAR EUR115030508 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:10:04 FR0000053225 17,63 EUR 395 XPAR EUR115030745 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:10:04 FR0000053225 17,63 EUR 75 XPAR EUR115030746 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:31:34 FR0000053225 17,63 EUR 232 XPAR EUR115033156 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:31:34 FR0000053225 17,62 EUR 514 XPAR EUR115033158 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:31:35 FR0000053225 17,61 EUR 188 XPAR EUR115033165 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:34:22 FR0000053225 17,56 EUR 173 XPAR EUR115033567 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:51:30 FR0000053225 17,62 EUR 69 XPAR EUR115035978 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:51:30 FR0000053225 17,62 EUR 367 XPAR EUR115035979 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 15:52:11 FR0000053225 17,61 EUR 337 XPAR EUR115036077 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:05:19 FR0000053225 17,60 EUR 163 XPAR EUR115038135 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:05:19 FR0000053225 17,60 EUR 530 XPAR EUR115038136 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:17:50 FR0000053225 17,58 EUR 35 XPAR EUR115039603 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:17:50 FR0000053225 17,58 EUR 144 XPAR EUR115039604 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:17:50 FR0000053225 17,58 EUR 8 XPAR EUR115039605 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:21:34 FR0000053225 17,58 EUR 181 XPAR EUR115040023 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:21:34 FR0000053225 17,58 EUR 10 XPAR EUR115040024 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:24:59 FR0000053225 17,58 EUR 590 XPAR EUR115040448 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:27:17 FR0000053225 17,61 EUR 232 XPAR EUR115040773 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:34:04 FR0000053225 17,60 EUR 88 XPAR EUR115041618 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:34:04 FR0000053225 17,60 EUR 85 XPAR EUR115041619 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:48:11 FR0000053225 17,58 EUR 334 XPAR EUR115043509 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:53:13 FR0000053225 17,57 EUR 305 XPAR EUR115044150 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:55:17 FR0000053225 17,55 EUR 186 XPAR EUR115044417 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:58:32 FR0000053225 17,55 EUR 46 XPAR EUR115045046 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:58:32 FR0000053225 17,55 EUR 127 XPAR EUR115045047 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 01/10/2018 16:59:37 FR0000053225 17,52 EUR 2 654 XPAR EUR115045354 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:02:45 FR0000053225 17,42 EUR 527 XPAR EUR115055548 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:05:24 FR0000053225 17,36 EUR 173 XPAR EUR115055779 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:21:07 FR0000053225 17,61 EUR 613 XPAR EUR115056958 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:22:39 FR0000053225 17,66 EUR 326 XPAR EUR115057064 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:29:07 FR0000053225 17,65 EUR 172 XPAR EUR115057602 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:44:37 FR0000053225 17,69 EUR 92 XPAR EUR115059830 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:44:37 FR0000053225 17,69 EUR 123 XPAR EUR115059831 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 09:45:27 FR0000053225 17,67 EUR 496 XPAR EUR115059935 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:00:45 FR0000053225 17,64 EUR 88 XPAR EUR115061761 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:00:45 FR0000053225 17,64 EUR 543 XPAR EUR115061762 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:20:56 FR0000053225 17,60 EUR 221 XPAR EUR115063752 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:20:56 FR0000053225 17,59 EUR 486 XPAR EUR115063753 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:20:56 FR0000053225 17,59 EUR 1 XPAR EUR115063754 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:30:09 FR0000053225 17,57 EUR 177 XPAR EUR115065002 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:30:27 FR0000053225 17,55 EUR 64 XPAR EUR115065029 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:30:27 FR0000053225 17,55 EUR 150 XPAR EUR115065030 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:30:27 FR0000053225 17,55 EUR 273 XPAR EUR115065031 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:56:53 FR0000053225 17,58 EUR 74 XPAR EUR115067120 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:56:53 FR0000053225 17,58 EUR 108 XPAR EUR115067121 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:56:53 FR0000053225 17,57 EUR 13 XPAR EUR115067122 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:56:53 FR0000053225 17,57 EUR 200 XPAR EUR115067123 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 10:56:53 FR0000053225 17,57 EUR 259 XPAR EUR115067124 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:01:38 FR0000053225 17,55 EUR 506 XPAR EUR115067469 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:01:38 FR0000053225 17,55 EUR 14 XPAR EUR115067470 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:17:57 FR0000053225 17,56 EUR 90 XPAR EUR115069018 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:17:57 FR0000053225 17,56 EUR 61 XPAR EUR115069019 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:18:51 FR0000053225 17,55 EUR 502 XPAR EUR115069094 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:30:35 FR0000053225 17,55 EUR 137 XPAR EUR115069958 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:30:35 FR0000053225 17,55 EUR 25 XPAR EUR115069959 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:30:35 FR0000053225 17,55 EUR 220 XPAR EUR115069960 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:30:35 FR0000053225 17,55 EUR 1 XPAR EUR115069961 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:35:38 FR0000053225 17,53 EUR 16 XPAR EUR115070265 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:35:38 FR0000053225 17,53 EUR 211 XPAR EUR115070266 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 11:59:25 FR0000053225 17,56 EUR 216 XPAR EUR115071766 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:00:45 FR0000053225 17,55 EUR 468 XPAR EUR115071843 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:01 FR0000053225 17,56 EUR 100 XPAR EUR115073279 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:01 FR0000053225 17,56 EUR 104 XPAR EUR115073280 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:01 FR0000053225 17,56 EUR 34 XPAR EUR115073281 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:03 FR0000053225 17,56 EUR 41 XPAR EUR115073284 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:03 FR0000053225 17,56 EUR 78 XPAR EUR115073285 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:03 FR0000053225 17,56 EUR 31 XPAR EUR115073286 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:29:05 FR0000053225 17,56 EUR 11 XPAR EUR115073290 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:34:39 FR0000053225 17,55 EUR 105 XPAR EUR115073505 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:34:39 FR0000053225 17,55 EUR 305 XPAR EUR115073506 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:37:09 FR0000053225 17,55 EUR 172 XPAR EUR115073584 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:42:33 FR0000053225 17,55 EUR 88 XPAR EUR115073788 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:42:33 FR0000053225 17,55 EUR 83 XPAR EUR115073789 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 12:42:33 FR0000053225 17,55 EUR 7 XPAR EUR115073790 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:10:22 FR0000053225 17,61 EUR 96 XPAR EUR115075052 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:11:49 FR0000053225 17,58 EUR 438 XPAR EUR115075126 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:18:52 FR0000053225 17,58 EUR 191 XPAR EUR115075472 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:18:54 FR0000053225 17,58 EUR 230 XPAR EUR115075474 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:19:28 FR0000053225 17,58 EUR 66 XPAR EUR115075518 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:19:28 FR0000053225 17,58 EUR 89 XPAR EUR115075519 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:19:28 FR0000053225 17,58 EUR 19 XPAR EUR115075520 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:25:24 FR0000053225 17,57 EUR 177 XPAR EUR115075860 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:32:46 FR0000053225 17,55 EUR 569 XPAR EUR115076287 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 13:53:10 FR0000053225 17,55 EUR 480 XPAR EUR115077157 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 14:28:49 FR0000053225 17,62 EUR 550 XPAR EUR115079127 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 14:28:51 FR0000053225 17,62 EUR 242 XPAR EUR115079129 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 14:30:31 FR0000053225 17,62 EUR 74 XPAR EUR115079298 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 14:30:31 FR0000053225 17,62 EUR 46 XPAR EUR115079299 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 14:30:31 FR0000053225 17,62 EUR 55 XPAR EUR115079300 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:02:26 FR0000053225 17,62 EUR 570 XPAR EUR115081058 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:02:26 FR0000053225 17,62 EUR 228 XPAR EUR115081059 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:02:28 FR0000053225 17,62 EUR 82 XPAR EUR115081064 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:02:28 FR0000053225 17,62 EUR 62 XPAR EUR115081065 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:02:28 FR0000053225 17,62 EUR 41 XPAR EUR115081066 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:22:17 FR0000053225 17,63 EUR 105 XPAR EUR115082382 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:22:17 FR0000053225 17,63 EUR 89 XPAR EUR115082383 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:23:43 FR0000053225 17,63 EUR 17 XPAR EUR115082490 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:27:03 FR0000053225 17,62 EUR 290 XPAR EUR115082673 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:31:17 FR0000053225 17,61 EUR 160 XPAR EUR115083456 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:31:17 FR0000053225 17,61 EUR 104 XPAR EUR115083457 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:31:45 FR0000053225 17,60 EUR 183 XPAR EUR115083538 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:31:45 FR0000053225 17,59 EUR 328 XPAR EUR115083539 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:32:03 FR0000053225 17,57 EUR 23 XPAR EUR115083576 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:32:03 FR0000053225 17,57 EUR 399 XPAR EUR115083577 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:35:23 FR0000053225 17,56 EUR 76 XPAR EUR115084037 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:35:23 FR0000053225 17,56 EUR 210 XPAR EUR115084038 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:49:55 FR0000053225 17,59 EUR 542 XPAR EUR115085659 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:53:31 FR0000053225 17,57 EUR 188 XPAR EUR115086052 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 15:57:22 FR0000053225 17,55 EUR 178 XPAR EUR115086576 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:07:42 FR0000053225 17,56 EUR 41 XPAR EUR115087874 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:09:43 FR0000053225 17,54 EUR 531 XPAR EUR115088162 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:19:34 FR0000053225 17,59 EUR 203 XPAR EUR115089604 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:21:33 FR0000053225 17,56 EUR 533 XPAR EUR115089819 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:25:33 FR0000053225 17,55 EUR 172 XPAR EUR115090254 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:31:13 FR0000053225 17,55 EUR 325 XPAR EUR115091130 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:33:45 FR0000053225 17,53 EUR 172 XPAR EUR115091384 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:47:07 FR0000053225 17,52 EUR 128 XPAR EUR115092866 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:47:25 FR0000053225 17,52 EUR 43 XPAR EUR115092918 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:52:57 FR0000053225 17,53 EUR 24 XPAR EUR115093510 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:53:39 FR0000053225 17,53 EUR 168 XPAR EUR115093560 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:55:02 FR0000053225 17,53 EUR 11 XPAR EUR115093721 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:55:02 FR0000053225 17,53 EUR 16 XPAR EUR115093722 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:55:02 FR0000053225 17,53 EUR 34 XPAR EUR115093723 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:55:02 FR0000053225 17,53 EUR 27 XPAR EUR115093724 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:55:02 FR0000053225 17,53 EUR 79 XPAR EUR115093725 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:59:18 FR0000053225 17,54 EUR 224 XPAR EUR115094077 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 16:59:18 FR0000053225 17,54 EUR 9 XPAR EUR115094078 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:00:24 FR0000053225 17,54 EUR 21 XPAR EUR115094231 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:00:24 FR0000053225 17,54 EUR 51 XPAR EUR115094232 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:00:24 FR0000053225 17,54 EUR 52 XPAR EUR115094233 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:00:40 FR0000053225 17,54 EUR 437 XPAR EUR115094244 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:06:46 FR0000053225 17,55 EUR 172 XPAR EUR115094964 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:11:58 FR0000053225 17,55 EUR 196 XPAR EUR115095707 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:12:14 FR0000053225 17,55 EUR 96 XPAR EUR115095746 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:12:14 FR0000053225 17,55 EUR 21 XPAR EUR115095747 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:14:02 FR0000053225 17,55 EUR 148 XPAR EUR115096014 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:14:02 FR0000053225 17,55 EUR 41 XPAR EUR115096015 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:16:28 FR0000053225 17,55 EUR 12 XPAR EUR115096422 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:16:28 FR0000053225 17,55 EUR 72 XPAR EUR115096423 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:16:28 FR0000053225 17,55 EUR 89 XPAR EUR115096424 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:18:54 FR0000053225 17,54 EUR 78 XPAR EUR115096806 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:19:05 FR0000053225 17,53 EUR 171 XPAR EUR115096847 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:23:07 FR0000053225 17,53 EUR 257 XPAR EUR115097820 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 36 XPAR EUR115098423 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 50 XPAR EUR115098425 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 342 XPAR EUR115098426 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 115 XPAR EUR115098427 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 150 XPAR EUR115098428 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:25:37 FR0000053225 17,52 EUR 26 XPAR EUR115098429 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 10 XPAR EUR115099034 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 9 XPAR EUR115099036 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 54 XPAR EUR115099038 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 9 XPAR EUR115099039 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 19 XPAR EUR115099040 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 91 XPAR EUR115099041 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 11 XPAR EUR115099042 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 15 XPAR EUR115099043 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 10 XPAR EUR115099044 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 20 XPAR EUR115099045 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 02/10/2018 17:28:34 FR0000053225 17,52 EUR 32 XPAR EUR115099046 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:05:39 FR0000053225 17,27 EUR 646 XPAR EUR115141192 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:05:39 FR0000053225 17,27 EUR 150 XPAR EUR115141193 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:05:39 FR0000053225 17,27 EUR 18 XPAR EUR115141194 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:13:47 FR0000053225 17,04 EUR 286 XPAR EUR115142822 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:16:24 FR0000053225 17,02 EUR 240 XPAR EUR115143283 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:19:25 FR0000053225 17,00 EUR 179 XPAR EUR115143855 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:32:04 FR0000053225 16,99 EUR 244 XPAR EUR115145958 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:32:04 FR0000053225 16,99 EUR 487 XPAR EUR115145960 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:50:04 FR0000053225 17,01 EUR 227 XPAR EUR115147770 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:51:09 FR0000053225 17,01 EUR 324 XPAR EUR115147902 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 09:55:10 FR0000053225 17,06 EUR 364 XPAR EUR115148345 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:16:03 FR0000053225 17,08 EUR 162 XPAR EUR115150143 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:16:03 FR0000053225 17,08 EUR 199 XPAR EUR115150144 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:25:04 FR0000053225 17,08 EUR 202 XPAR EUR115150825 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:25:04 FR0000053225 17,08 EUR 38 XPAR EUR115150826 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:29:10 FR0000053225 17,08 EUR 178 XPAR EUR115151070 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:38:53 FR0000053225 17,09 EUR 281 XPAR EUR115151760 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:49:45 FR0000053225 17,18 EUR 109 XPAR EUR115152720 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:49:47 FR0000053225 17,18 EUR 140 XPAR EUR115152728 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:50:01 FR0000053225 17,18 EUR 194 XPAR EUR115152746 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:50:01 FR0000053225 17,18 EUR 25 XPAR EUR115152747 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:50:03 FR0000053225 17,18 EUR 206 XPAR EUR115152749 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:50:05 FR0000053225 17,18 EUR 19 XPAR EUR115152762 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:51:57 FR0000053225 17,19 EUR 192 XPAR EUR115153007 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 10:58:03 FR0000053225 17,19 EUR 226 XPAR EUR115153426 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:00:33 FR0000053225 17,18 EUR 293 XPAR EUR115153648 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:01:35 FR0000053225 17,16 EUR 307 XPAR EUR115153744 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:03:07 FR0000053225 17,15 EUR 245 XPAR EUR115153805 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:03:07 FR0000053225 17,15 EUR 62 XPAR EUR115153806 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:12:49 FR0000053225 17,15 EUR 539 XPAR EUR115154411 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:12:49 FR0000053225 17,15 EUR 56 XPAR EUR115154412 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:34:04 FR0000053225 17,13 EUR 311 XPAR EUR115156729 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:34:04 FR0000053225 17,13 EUR 71 XPAR EUR115156730 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:43:12 FR0000053225 17,13 EUR 321 XPAR EUR115157404 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:47:55 FR0000053225 17,11 EUR 306 XPAR EUR115157728 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:53:29 FR0000053225 17,11 EUR 178 XPAR EUR115158014 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:55:33 FR0000053225 17,09 EUR 434 XPAR EUR115158128 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:55:33 FR0000053225 17,09 EUR 96 XPAR EUR115158129 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:57:07 FR0000053225 17,08 EUR 110 XPAR EUR115158245 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:57:07 FR0000053225 17,08 EUR 40 XPAR EUR115158246 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 11:58:10 FR0000053225 17,08 EUR 70 XPAR EUR115158328 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:05:13 FR0000053225 17,06 EUR 76 XPAR EUR115158678 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:15:30 FR0000053225 17,15 EUR 506 XPAR EUR115159182 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:20:34 FR0000053225 17,12 EUR 185 XPAR EUR115159342 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:25:44 FR0000053225 17,08 EUR 222 XPAR EUR115159606 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:51:46 FR0000053225 17,06 EUR 505 XPAR EUR115160768 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:51:46 FR0000053225 17,05 EUR 33 XPAR EUR115160769 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 12:52:31 FR0000053225 17,05 EUR 407 XPAR EUR115160801 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:05:28 FR0000053225 17,12 EUR 451 XPAR EUR115161359 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:26:32 FR0000053225 17,11 EUR 59 XPAR EUR115162438 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:26:32 FR0000053225 17,11 EUR 214 XPAR EUR115162439 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:37:10 FR0000053225 17,10 EUR 86 XPAR EUR115162924 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:37:10 FR0000053225 17,10 EUR 198 XPAR EUR115162925 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:37:16 FR0000053225 17,10 EUR 534 XPAR EUR115162930 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 13:44:48 FR0000053225 17,03 EUR 216 XPAR EUR115163301 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:02:32 FR0000053225 17,08 EUR 533 XPAR EUR115164306 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:05:38 FR0000053225 17,05 EUR 232 XPAR EUR115164479 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:15:04 FR0000053225 17,02 EUR 164 XPAR EUR115164921 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:15:04 FR0000053225 17,02 EUR 45 XPAR EUR115164922 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:41:59 FR0000053225 17,05 EUR 238 XPAR EUR115166534 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:42:05 FR0000053225 17,04 EUR 321 XPAR EUR115166540 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 14:42:12 FR0000053225 17,04 EUR 601 XPAR EUR115166545 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:06:04 FR0000053225 17,03 EUR 305 XPAR EUR115168573 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:07:24 FR0000053225 17,02 EUR 541 XPAR EUR115168740 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:07:24 FR0000053225 17,02 EUR 149 XPAR EUR115168741 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:19:50 FR0000053225 17,03 EUR 342 XPAR EUR115169584 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:29:33 FR0000053225 17,05 EUR 705 XPAR EUR115170241 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:44:26 FR0000053225 17,01 EUR 593 XPAR EUR115173368 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:47:04 FR0000053225 17,02 EUR 318 XPAR EUR115174008 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:58:27 FR0000053225 17,03 EUR 597 XPAR EUR115175487 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:58:27 FR0000053225 17,03 EUR 5 XPAR EUR115175488 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 15:58:27 FR0000053225 17,03 EUR 26 XPAR EUR115175489 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:03:12 FR0000053225 17,00 EUR 43 XPAR EUR115176059 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:03:12 FR0000053225 17,00 EUR 24 XPAR EUR115176060 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:03:15 FR0000053225 17,00 EUR 4 XPAR EUR115176075 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:06:10 FR0000053225 17,02 EUR 233 XPAR EUR115176450 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:16:54 FR0000053225 17,04 EUR 199 XPAR EUR115177979 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:25:32 FR0000053225 17,02 EUR 515 XPAR EUR115179151 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:28:52 FR0000053225 17,02 EUR 9 XPAR EUR115179619 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:29:45 FR0000053225 17,02 EUR 228 XPAR EUR115179720 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:29:45 FR0000053225 17,02 EUR 35 XPAR EUR115179721 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:40:04 FR0000053225 17,01 EUR 74 XPAR EUR115181500 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:40:04 FR0000053225 17,01 EUR 629 XPAR EUR115181501 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:45:16 FR0000053225 17,02 EUR 189 XPAR EUR115182394 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:45:16 FR0000053225 17,02 EUR 425 XPAR EUR115182395 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:52:50 FR0000053225 17,02 EUR 482 XPAR EUR115184742 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 16:54:35 FR0000053225 17,01 EUR 296 XPAR EUR115185048 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 17:01:05 FR0000053225 17,02 EUR 129 XPAR EUR115186149 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 17:01:11 FR0000053225 17,02 EUR 178 XPAR EUR115186185 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 17:06:22 FR0000053225 17,04 EUR 521 XPAR EUR115187142 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 17:12:58 FR0000053225 17,03 EUR 341 XPAR EUR115188625 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 04/10/2018 17:19:00 FR0000053225 17,05 EUR 1 481 XPAR EUR115190103 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:09:16 FR0000053225 17,18 EUR 74 XPAR EUR115196063 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:09:16 FR0000053225 17,18 EUR 400 XPAR EUR115196064 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:09:39 FR0000053225 17,14 EUR 500 XPAR EUR115196097 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:09:39 FR0000053225 17,14 EUR 152 XPAR EUR115196098 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:20:50 FR0000053225 17,32 EUR 730 XPAR EUR115196922 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:43:33 FR0000053225 17,47 EUR 27 XPAR EUR115200008 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:43:33 FR0000053225 17,47 EUR 130 XPAR EUR115200009 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:43:33 FR0000053225 17,47 EUR 63 XPAR EUR115200010 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:44:01 FR0000053225 17,50 EUR 191 XPAR EUR115200099 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:44:23 FR0000053225 17,52 EUR 130 XPAR EUR115200273 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:44:23 FR0000053225 17,52 EUR 30 XPAR EUR115200274 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:45:57 FR0000053225 17,59 EUR 176 XPAR EUR115200649 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:47:21 FR0000053225 17,59 EUR 469 XPAR EUR115200980 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:47:21 FR0000053225 17,59 EUR 190 XPAR EUR115200981 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 09:56:02 FR0000053225 17,68 EUR 348 XPAR EUR115202004 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:04:45 FR0000053225 17,72 EUR 515 XPAR EUR115202860 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:19:15 FR0000053225 17,76 EUR 385 XPAR EUR115204316 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:19:15 FR0000053225 17,76 EUR 226 XPAR EUR115204317 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:29:55 FR0000053225 17,74 EUR 558 XPAR EUR115205228 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:34:54 FR0000053225 17,67 EUR 371 XPAR EUR115205635 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 10:46:00 FR0000053225 17,59 EUR 353 XPAR EUR115206855 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:00:40 FR0000053225 17,57 EUR 193 XPAR EUR115208396 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:04:41 FR0000053225 17,59 EUR 28 XPAR EUR115208719 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:05:05 FR0000053225 17,59 EUR 209 XPAR EUR115208793 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:08:43 FR0000053225 17,59 EUR 182 XPAR EUR115209131 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:12:43 FR0000053225 17,59 EUR 162 XPAR EUR115209484 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:12:43 FR0000053225 17,59 EUR 30 XPAR EUR115209485 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:16:43 FR0000053225 17,59 EUR 178 XPAR EUR115209848 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:20:10 FR0000053225 17,56 EUR 552 XPAR EUR115210176 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:33:55 FR0000053225 17,59 EUR 112 XPAR EUR115211468 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:33:55 FR0000053225 17,59 EUR 93 XPAR EUR115211469 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:38:37 FR0000053225 17,59 EUR 27 XPAR EUR115211838 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:38:37 FR0000053225 17,59 EUR 130 XPAR EUR115211839 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:41:43 FR0000053225 17,59 EUR 177 XPAR EUR115212044 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 11:56:50 FR0000053225 17,57 EUR 380 XPAR EUR115213137 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:04:12 FR0000053225 17,59 EUR 183 XPAR EUR115213772 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:04:14 FR0000053225 17,59 EUR 257 XPAR EUR115213776 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:09:24 FR0000053225 17,60 EUR 230 XPAR EUR115214298 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:10:32 FR0000053225 17,60 EUR 183 XPAR EUR115214394 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:14:56 FR0000053225 17,60 EUR 122 XPAR EUR115214799 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:14:56 FR0000053225 17,60 EUR 59 XPAR EUR115214800 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:25:18 FR0000053225 17,58 EUR 339 XPAR EUR115215458 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:25:18 FR0000053225 17,58 EUR 39 XPAR EUR115215459 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:29:13 FR0000053225 17,59 EUR 75 XPAR EUR115215726 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:29:13 FR0000053225 17,59 EUR 102 XPAR EUR115215727 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:36:27 FR0000053225 17,59 EUR 107 XPAR EUR115216229 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:36:37 FR0000053225 17,59 EUR 179 XPAR EUR115216243 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:41:34 FR0000053225 17,59 EUR 184 XPAR EUR115216566 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 12:56:49 FR0000053225 17,56 EUR 178 XPAR EUR115217629 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:39 FR0000053225 17,58 EUR 28 XPAR EUR115217863 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:39 FR0000053225 17,58 EUR 40 XPAR EUR115217864 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:39 FR0000053225 17,58 EUR 138 XPAR EUR115217865 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:39 FR0000053225 17,58 EUR 35 XPAR EUR115217866 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:41 FR0000053225 17,58 EUR 102 XPAR EUR115217867 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:01:43 FR0000053225 17,58 EUR 74 XPAR EUR115217868 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:05:22 FR0000053225 17,58 EUR 270 XPAR EUR115218181 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:05:22 FR0000053225 17,58 EUR 14 XPAR EUR115218182 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:10:23 FR0000053225 17,60 EUR 23 XPAR EUR115218450 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:16:05 FR0000053225 17,60 EUR 2 XPAR EUR115218856 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:16:07 FR0000053225 17,60 EUR 36 XPAR EUR115218858 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:16:07 FR0000053225 17,60 EUR 50 XPAR EUR115218859 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:21:49 FR0000053225 17,58 EUR 74 XPAR EUR115219111 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:21:49 FR0000053225 17,58 EUR 184 XPAR EUR115219112 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:21:49 FR0000053225 17,58 EUR 26 XPAR EUR115219113 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:21:57 FR0000053225 17,58 EUR 100 XPAR EUR115219116 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:24:13 FR0000053225 17,58 EUR 185 XPAR EUR115219273 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:28:55 FR0000053225 17,58 EUR 183 XPAR EUR115219510 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:34:31 FR0000053225 17,58 EUR 184 XPAR EUR115219828 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:39:35 FR0000053225 17,58 EUR 176 XPAR EUR115220094 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:44:07 FR0000053225 17,58 EUR 13 XPAR EUR115220538 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:44:07 FR0000053225 17,58 EUR 42 XPAR EUR115220539 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:53:28 FR0000053225 17,58 EUR 241 XPAR EUR115221347 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:53:30 FR0000053225 17,58 EUR 100 XPAR EUR115221351 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:53:30 FR0000053225 17,58 EUR 121 XPAR EUR115221352 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:59:20 FR0000053225 17,60 EUR 120 XPAR EUR115221713 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:59:20 FR0000053225 17,60 EUR 57 XPAR EUR115221714 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 13:59:20 FR0000053225 17,60 EUR 35 XPAR EUR115221715 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:05:59 FR0000053225 17,60 EUR 141 XPAR EUR115222117 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:05:59 FR0000053225 17,60 EUR 80 XPAR EUR115222118 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:13:14 FR0000053225 17,60 EUR 43 XPAR EUR115222552 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:17:34 FR0000053225 17,60 EUR 150 XPAR EUR115222801 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:19:12 FR0000053225 17,60 EUR 85 XPAR EUR115222928 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:20:06 FR0000053225 17,60 EUR 1 XPAR EUR115222964 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:21:59 FR0000053225 17,60 EUR 46 XPAR EUR115223049 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:28:28 FR0000053225 17,58 EUR 278 XPAR EUR115223522 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:30:02 FR0000053225 17,60 EUR 447 XPAR EUR115223692 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:33:29 FR0000053225 17,61 EUR 532 XPAR EUR115224033 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:36:59 FR0000053225 17,59 EUR 249 XPAR EUR115224356 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:44:50 FR0000053225 17,57 EUR 143 XPAR EUR115225325 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:58:27 FR0000053225 17,58 EUR 49 XPAR EUR115226342 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 14:58:27 FR0000053225 17,58 EUR 127 XPAR EUR115226343 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:05:27 FR0000053225 17,60 EUR 279 XPAR EUR115227223 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:13:28 FR0000053225 17,58 EUR 241 XPAR EUR115228826 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:18:05 FR0000053225 17,57 EUR 243 XPAR EUR115229371 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:20:06 FR0000053225 17,56 EUR 32 XPAR EUR115229608 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:20:06 FR0000053225 17,56 EUR 201 XPAR EUR115229609 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:20:50 FR0000053225 17,54 EUR 575 XPAR EUR115229717 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:29:44 FR0000053225 17,52 EUR 121 XPAR EUR115230813 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:29:44 FR0000053225 17,52 EUR 279 XPAR EUR115230814 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:37:51 FR0000053225 17,48 EUR 220 XPAR EUR115232805 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:37:51 FR0000053225 17,48 EUR 182 XPAR EUR115232806 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:39:10 FR0000053225 17,46 EUR 178 XPAR EUR115233099 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:49:00 FR0000053225 17,45 EUR 407 XPAR EUR115234467 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:50:23 FR0000053225 17,44 EUR 233 XPAR EUR115234745 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 15:55:02 FR0000053225 17,39 EUR 177 XPAR EUR115235665 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:07:04 FR0000053225 17,43 EUR 16 XPAR EUR115237774 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:07:04 FR0000053225 17,43 EUR 380 XPAR EUR115237775 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:10:56 FR0000053225 17,44 EUR 366 XPAR EUR115238483 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:15:00 FR0000053225 17,48 EUR 161 XPAR EUR115239067 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:15:00 FR0000053225 17,48 EUR 350 XPAR EUR115239068 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:20:41 FR0000053225 17,50 EUR 316 XPAR EUR115240027 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:29:51 FR0000053225 17,55 EUR 510 XPAR EUR115241742 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:33:20 FR0000053225 17,53 EUR 484 XPAR EUR115242324 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:45:02 FR0000053225 17,53 EUR 356 XPAR EUR115245101 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:45:02 FR0000053225 17,53 EUR 187 XPAR EUR115245102 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:50:15 FR0000053225 17,51 EUR 483 XPAR EUR115246182 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 16:51:37 FR0000053225 17,46 EUR 48 XPAR EUR115246565 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:05:17 FR0000053225 17,48 EUR 465 XPAR EUR115249417 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:11:04 FR0000053225 17,49 EUR 128 XPAR EUR115251164 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:11:04 FR0000053225 17,49 EUR 105 XPAR EUR115251165 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:11:06 FR0000053225 17,49 EUR 52 XPAR EUR115251169 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:11:06 FR0000053225 17,49 EUR 149 XPAR EUR115251170 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:13:26 FR0000053225 17,51 EUR 97 XPAR EUR115251624 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:13:26 FR0000053225 17,51 EUR 78 XPAR EUR115251625 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:13:26 FR0000053225 17,51 EUR 209 XPAR EUR115251626 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:17:26 FR0000053225 17,51 EUR 131 XPAR EUR115252387 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:17:26 FR0000053225 17,51 EUR 41 XPAR EUR115252388 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:17:26 FR0000053225 17,51 EUR 37 XPAR EUR115252389 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:17:26 FR0000053225 17,51 EUR 53 XPAR EUR115252390 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:20:26 FR0000053225 17,51 EUR 202 XPAR EUR115253080 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:22:46 FR0000053225 17,51 EUR 45 XPAR EUR115253504 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:22:46 FR0000053225 17,51 EUR 85 XPAR EUR115253505 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:22:46 FR0000053225 17,51 EUR 53 XPAR EUR115253506 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:26:48 FR0000053225 17,51 EUR 7 XPAR EUR115254296 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:26:48 FR0000053225 17,51 EUR 335 XPAR EUR115254298 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 05/10/2018 17:26:48 FR0000053225 17,51 EUR 268 XPAR EUR115254299 Couverture du plan d'actions gratuites Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181009005546/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 12:38 RENAULT : Dacia lance un programme dédié aux 18-29 ans CF 12:27 M6 METROPOLE TELEVISION : Déclaration des transactions sur actions propres BU 12:19 MESURES PROTECTIONNISTES AMÉRICAINES : L’effet de contagion sur les partenaires commerciaux des pays touchés sera significatif PU 12:12 IPSEN : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 octobre 2018 - Plus forte baisse AO 12:12 Le pétrole remonte, entre incendie canadien et ouragan américain AW 12:11 MARK WILSON : Le directeur général d'Aviva démissionne, le titre monte RE 12:11 IPSEN : Décryptage AOF du palmarès du marché SRD à la mi-séance du mardi 9 octobre 2018 - Plus forte baisse AO 12:10 AIR FRANCE KLM : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 octobre 2018 - Plus forte hausse AO 12:09 SOLVAY : nomme une femme, Ilham Kadri, pour remplacer Clamadieu RE 12:04 STEF : inauguration d'un nouveau site en italie CF