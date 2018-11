M6 METROPOLE TELEVISION : RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2018

Chiffre d’affaires consolidé : 997,0 M€ (+12,5%)

EBITA : 179,7 M€ (+12,4%)

Résultat net part du Groupe : 125,8 M€ (+33,1%)

Cession du FCGB

Le Conseil de Surveillance du 5 novembre 2018 a examiné les comptes du 3ème trimestre 2018 arrêtés par le Directoire.

En raison de la finalisation ce jour de la cession du FCGB au fonds d’investissement GACP, le Groupe M6 met en application la norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente.

Ainsi, le chiffre d’affaires et l’EBITA consolidés du Groupe n’intègrent plus celui des Girondins de Bordeaux. Les données publiées en 2017 ont été retraitées en conséquence.

Par ailleurs, monAlbumPhoto a été cédé fin juillet. À partir d’août le chiffre d’affaires et l’EBITA consolidés n’intègrent donc plus sa contribution.

1er semestre 3ème trimestre 9 mois en M€ 1 2018 2017 % 2018 2017 % 2018 2017 % Chiffre d'affaires publicitaire plurimedia 527,1 445,3 +18,4% 212,8 179,0 +18,9% 739,9 624,2 +18,5% dont publicité chaînes gratuites 417,7 413,8 +0,9% 166,0 165,3 +0,4% 583,7 579,2 +0,8% dont autres revenus publicitaires 109,4 31,4 +248,0% 46,8 13,6 +243,6% 156,2 45,1 +246,7% Chiffre d'affaires non publicitaire 176,1 181,1 -2,8% 81,0 80,8 +0,2% 257,1 262,0 -1,8% Chiffre d'affaires consolidé 703,2 626,4 +12,3% 293,8 259,8 +13,1% 997,0 886,2 +12,5% Résultat opérationnel courant (EBITA2) 147,1 122,8 +19,8% 32,6 37,1 -12,1% 179,7 159,9 +12,4% Taux de marge opérationnelle courante 20,9% 19,6% +1,3 pt 11,1% 14,3% -3,2 pts 18,0% 18,0% +0,0 pt Résultat net part du Groupe 79,5 69,1 +15,1% 46,2 25,4 +81,8% 125,8 94,5 +33,1%

A fin septembre 2018, le Groupe M6 réalise un chiffre d’affaires de 997,0 M€, en augmentation de +12,5% par rapport à fin septembre 2017, sous l’effet de l’intégration du pôle Radio.

Au 3ème trimestre de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe M6 s’élève à 293,8 M€, en hausse de +13,1%.

A fin septembre 2018, l’EBITA consolidé se monte à 179,7 M€, en hausse de +19,8 M€ par rapport aux 9 premiers mois de 2017. Cette progression reflète le dynamisme du pôle TV et l’intégration de la Radio.

La marge opérationnelle courante se maintient à un niveau élevé de 18,0% (comme sur les 9 premiers mois de 2017).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 32,6 M€ au 3ème trimestre 2018, vs. 37,1 M€ au 3ème trimestre 2017. La diminution de l’EBITA est la résultante de l’accroissement des investissements dans les contenus de télévision, issu du report au 3ème trimestre de programmes prévus au 1er semestre, d’une baisse de la contribution du pôle Ventadis et du changement de la fiscalité des programmes d’actionnariat salarié3.

A fin septembre 2018, le résultat net part du Groupe se monte à 125,8 M€, en progression de +31,3 M€ sur un an, grâce à la progression de l’EBITA, à la plus-value de cession de monAlbumPhoto (+12,4 M€), et au résultat net du FCGB (+3,6 M€), reflétant le succès de la stratégie du Groupe, entre la poursuite de ses investissements dans son cœur de métier et la rotation de son portefeuille de diversifications.

Le résultat net part du Groupe atteint 46,2 M€ sur le trimestre, vs. 25,4 M€ un an auparavant. Cette croissance de +20,8 M€ est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto (+12,4 M€), et au résultat net du FCGB (+12,6 M€) après les transferts de la période estivale.

1 L’information présentée vise à faire ressortir la répartition du chiffre d’affaires consolidé en fonction des recettes publicitaires et non publicitaires. Les recettes publicitaires du groupe incluent le chiffre d’affaires des chaînes de télévision gratuite M6, W9 et 6ter et de la plateforme 6play, la part publicitaire des recettes des chaînes payantes, le chiffre d’affaires publicitaire des radios RTL, RTL2 et Fun et la part publicitaire du chiffre d’affaires des activités de diversifications (support Internet essentiellement)

2 Le résultat opérationnel courant (ou EBITA) se définit comme le résultat opérationnel (ou EBIT) avant prise en compte des amortissements et perte de valeur des actifs incorporels (à l’exception des droits audiovisuels) liés aux acquisitions et résultat de cession d’actifs financiers et de filiales.

3 du fait de l’entrée en vigueur de la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi « Macron »)

Télévision

En M€ 2018 2017 % Chiffre d’affaires publicitaire chaînes gratuites 1er Trimestre 203,2 196,6 +3,4% 2ème Trimestre 214,5 217,3 -1,3% 3ème Trimestre 166,0 165,3 +0,4% Total 9 mois 583,7 579,2 +0,8% Chiffre d’affaires – autres activités Télévision Total 9 mois 94,5 77,4 +22,1% Chiffre d’affaires du segment Télévision Total 9 mois 678,2 656,6 +3,3%

Dans un marché à la visibilité toujours réduite mais en croissance, et dans un contexte marqué par la concurrence de la diffusion en juillet de la Coupe du monde de football, le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes gratuites s’inscrit en hausse de +0,4% au 3ème trimestre, soit +0,8% sur les 9 premiers mois de l’année 2018.

L’activité publicitaire de 6play continue sa progression, portée par le dynamisme de la plateforme qui rassemble désormais 23 M d’inscrits en OTT.

Enfin, les revenus non-publicitaires du pôle TV profitent des accords de distribution signés en début d’année, qui sécurisent la diffusion des chaînes payantes en l’associant avec la rémunération des chaînes gratuites et leurs services associés.

Radio

En M€ 2018 2017 % 1er Trimestre 34,8 - - 2ème Trimestre 42,9 - - 3ème Trimestre 34,4 - - Total 9 mois 112,2 - -

Dans un marché en hausse au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires du pôle Radio atteint 34,4 M€, en progression sur un an, résultant notamment des bonnes performances de RTL, 1ère radio de France, de RTL2 et Fun Radio.

Production et droits audiovisuels

En M€ 2018 2017 % 1er Trimestre 17,7 29,8 -40,6% 2ème Trimestre 14,2 19,5 -27,1% 3ème Trimestre 16,7 19,1 -12,3% Total 9 mois 48,6 68,4 -28,9%

Le chiffre d’affaires de l’activité Production et droits audiovisuels s’élève à 16,7 M€ au 3ème trimestre 2018, en retrait de -12,3% sur un an. Le 3ème trimestre 2017 avait en effet observé un niveau exceptionnel de ventes internationales grâce au film Seven Sisters, produit et distribué par SND.

Le nombre d’entrées en salles est d’ailleurs stable sur un an, avec 2,7 M sur le trimestre, marqué notamment par le succès de Neuilly sa mère sa mère qui a atteint 1,2 M d’entrées.

Diversifications

En M€ 2018 2017 % 1er Trimestre 57,7 57,5 -2,5% 2ème Trimestre 53,0 52,2 +1,5% 3ème Trimestre 47,1 51,3 -8,0% Total 9 mois 157,8 161,0 -2,0%

Le chiffre d’affaires des Diversifications atteint 47,1 M€ au 3ème trimestre 2018, en baisse de -4,1 M€. Ce recul est intégralement dû à la cession et à la déconsolidation de monAlbumPhoto, cédé fin juillet et dont le chiffre d’affaires atteint sur ce mois 1,6 M€, contre 5,9 M€ sur l’ensemble du trimestre en 2017.

Situation financière

Au 30 septembre 2018, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 674,7 M€ (625,8 M€ au 30 juin 2018), avec une position de trésorerie nette négative de -68,5 M€, en amélioration de +46,7 M€ par rapport au 30 juin 2018.

La trésorerie du Groupe bénéficiera au 4ème trimestre de la vente du FCGB.

Cession du FCGB

Le Groupe M6 a finalisé ce jour la cession du Football Club des Girondins de Bordeaux au fonds d’investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour 100 M€.

L’opération améliore globalement la trésorerie du Groupe de 84 M€, montant des encaissements à ce jour liés à l’opération, le solde de 16 M€ étant différé en 2019 et 2020.

Par ailleurs, le Groupe réduit de 122 M€ ses engagements hors bilan, donnés en 2015 à la Métropole de Bordeaux au titre de la garantie pour le paiement futur des loyers du stade.

Gouvernance

Cécile Frot-Coutaz ayant démissionné de son mandat, le Conseil de Surveillance du Groupe M6, lors de sa réunion du 5 novembre 2018, a coopté Juliette Valains, VP Global Operations Management Digital & Diversification de RTL Group, pour la remplacer jusqu’au terme de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2019.

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a pris acte de la désignation le 13 octobre 2018 par le Comité social et économique de Métropole Télévision de Sophie de Bourgues, directrice juridique adjointe du Groupe, en qualité de membre du Conseil représentant les salariés, avec un mandat d’une durée de 4 ans jusqu’au 13 octobre 2022.

Perspectives

Malgré un effet de base défavorable au 4ème trimestre, les revenus publicitaires du Groupe devraient s’inscrire en augmentation sur l’année, tirés par les performances des antennes TV, radio et digitales.

Prochaine publication : Information financière annuelle 2018 le 19 février 2019 après clôture de la bourse

M6 Métropole Télévision est une société cotée sur Euronext Paris, compartiment A

Code MMT, code ISIN : FR0000053225

