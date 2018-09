M6 Métropole Télévision : Déclaration des transactions sur actions propres 0 0 25/09/2018 | 16:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opérations réalisées du 18 au 21 septembre 2018 Regulatory News: M6 Métropole Télévision (Paris:MMT) : Présentation agrégée par jour et par marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total

journalier (en

nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d’acquisition

des actions * Marché (MIC Code) METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 18/09/18 FR0000053225 19,796 17,68 XPAR METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 19/09/18 FR0000053225 16,817 17,80 XPAR METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 20/09/18 FR0000053225 12,450 17,92 XPAR METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 21/09/18 FR0000053225 16,973 17,85 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 66,036 17,80 Détail transaction par transaction Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la

transaction (CET) Code identifiant

de l’instrument

financier Prix Unitaire Devise Quantité

achetée Code identifiant

marché Numéro de

référence de la

transaction Objectif du rachat METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:27:32 FR0000053225 17,70 EUR 400 XPAR EUR114409326 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:27:34 FR0000053225 17,70 EUR 376 XPAR EUR114409328 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:37:55 FR0000053225 17,70 EUR 519 XPAR EUR114410131 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:49:57 FR0000053225 17,70 EUR 186 XPAR EUR114411218 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:51:13 FR0000053225 17,70 EUR 199 XPAR EUR114411314 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:52:21 FR0000053225 17,69 EUR 174 XPAR EUR114411379 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:56:17 FR0000053225 17,69 EUR 76 XPAR EUR114411712 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 09:56:17 FR0000053225 17,69 EUR 96 XPAR EUR114411713 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:00:50 FR0000053225 17,69 EUR 182 XPAR EUR114412162 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:04:50 FR0000053225 17,69 EUR 84 XPAR EUR114412560 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:10:14 FR0000053225 17,69 EUR 242 XPAR EUR114412884 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:13:15 FR0000053225 17,69 EUR 197 XPAR EUR114413163 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:36:53 FR0000053225 17,71 EUR 77 XPAR EUR114415586 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:36:55 FR0000053225 17,71 EUR 102 XPAR EUR114415590 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:45:42 FR0000053225 17,70 EUR 153 XPAR EUR114416204 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:45:58 FR0000053225 17,70 EUR 424 XPAR EUR114416211 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:46:27 FR0000053225 17,70 EUR 190 XPAR EUR114416223 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:46:29 FR0000053225 17,70 EUR 53 XPAR EUR114416226 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:46:29 FR0000053225 17,70 EUR 119 XPAR EUR114416227 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:47:17 FR0000053225 17,70 EUR 188 XPAR EUR114416273 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:50:41 FR0000053225 17,68 EUR 443 XPAR EUR114416547 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:51:12 FR0000053225 17,65 EUR 65 XPAR EUR114416581 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:51:16 FR0000053225 17,65 EUR 100 XPAR EUR114416585 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:51:19 FR0000053225 17,65 EUR 73 XPAR EUR114416587 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:58:37 FR0000053225 17,67 EUR 100 XPAR EUR114416936 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 10:58:37 FR0000053225 17,67 EUR 77 XPAR EUR114416937 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:09:44 FR0000053225 17,67 EUR 307 XPAR EUR114417835 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:12:30 FR0000053225 17,70 EUR 168 XPAR EUR114418133 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:12:42 FR0000053225 17,70 EUR 61 XPAR EUR114418172 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:36:24 FR0000053225 17,69 EUR 430 XPAR EUR114420251 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:37:54 FR0000053225 17,67 EUR 50 XPAR EUR114420448 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:37:54 FR0000053225 17,67 EUR 351 XPAR EUR114420449 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 11:46:25 FR0000053225 17,67 EUR 263 XPAR EUR114421411 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:02:09 FR0000053225 17,72 EUR 67 XPAR EUR114422497 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:02:09 FR0000053225 17,72 EUR 116 XPAR EUR114422498 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:05:19 FR0000053225 17,69 EUR 434 XPAR EUR114422769 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:13:15 FR0000053225 17,68 EUR 178 XPAR EUR114423171 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:13:15 FR0000053225 17,68 EUR 82 XPAR EUR114423172 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:33:47 FR0000053225 17,69 EUR 61 XPAR EUR114425124 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:33:56 FR0000053225 17,69 EUR 393 XPAR EUR114425134 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:38:17 FR0000053225 17,68 EUR 172 XPAR EUR114425340 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:39:09 FR0000053225 17,68 EUR 58 XPAR EUR114425393 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:40:17 FR0000053225 17,68 EUR 58 XPAR EUR114425515 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:41:19 FR0000053225 17,68 EUR 64 XPAR EUR114425574 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:41:19 FR0000053225 17,68 EUR 71 XPAR EUR114425575 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:46:38 FR0000053225 17,68 EUR 57 XPAR EUR114425902 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:47:46 FR0000053225 17,68 EUR 64 XPAR EUR114425959 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:48:54 FR0000053225 17,68 EUR 65 XPAR EUR114425995 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:50:08 FR0000053225 17,68 EUR 69 XPAR EUR114426124 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:51:03 FR0000053225 17,68 EUR 117 XPAR EUR114426171 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:55:40 FR0000053225 17,68 EUR 77 XPAR EUR114426544 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:57:12 FR0000053225 17,68 EUR 92 XPAR EUR114426608 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 12:57:12 FR0000053225 17,68 EUR 6 XPAR EUR114426609 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:01:48 FR0000053225 17,68 EUR 116 XPAR EUR114426836 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:05:29 FR0000053225 17,68 EUR 177 XPAR EUR114427042 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:29:17 FR0000053225 17,69 EUR 237 XPAR EUR114428039 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:31:36 FR0000053225 17,66 EUR 410 XPAR EUR114428122 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:49:05 FR0000053225 17,70 EUR 171 XPAR EUR114428878 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 13:54:59 FR0000053225 17,70 EUR 171 XPAR EUR114429137 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:01:05 FR0000053225 17,70 EUR 19 XPAR EUR114429423 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:01:05 FR0000053225 17,70 EUR 166 XPAR EUR114429424 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:06:23 FR0000053225 17,69 EUR 101 XPAR EUR114429722 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:06:23 FR0000053225 17,69 EUR 71 XPAR EUR114429723 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:14:38 FR0000053225 17,69 EUR 96 XPAR EUR114430164 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:25:05 FR0000053225 17,70 EUR 115 XPAR EUR114431033 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:27:53 FR0000053225 17,70 EUR 457 XPAR EUR114431390 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:28:10 FR0000053225 17,68 EUR 434 XPAR EUR114431405 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 14:51:48 FR0000053225 17,70 EUR 536 XPAR EUR114433070 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:04:49 FR0000053225 17,69 EUR 589 XPAR EUR114434498 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:07:32 FR0000053225 17,66 EUR 150 XPAR EUR114434851 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:07:32 FR0000053225 17,66 EUR 78 XPAR EUR114434853 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:10:59 FR0000053225 17,66 EUR 163 XPAR EUR114435186 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:10:59 FR0000053225 17,66 EUR 92 XPAR EUR114435187 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:35:08 FR0000053225 17,66 EUR 422 XPAR EUR114438016 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:35:10 FR0000053225 17,66 EUR 482 XPAR EUR114438017 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:55:38 FR0000053225 17,66 EUR 17 XPAR EUR114441470 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 15:55:38 FR0000053225 17,66 EUR 102 XPAR EUR114441471 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:01:51 FR0000053225 17,66 EUR 12 XPAR EUR114442633 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:01:51 FR0000053225 17,66 EUR 324 XPAR EUR114442634 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:01:52 FR0000053225 17,66 EUR 168 XPAR EUR114442635 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:01:52 FR0000053225 17,66 EUR 144 XPAR EUR114442636 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:03:12 FR0000053225 17,66 EUR 23 XPAR EUR114442867 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:03:12 FR0000053225 17,66 EUR 262 XPAR EUR114442868 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:16:36 FR0000053225 17,66 EUR 199 XPAR EUR114445229 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:17:00 FR0000053225 17,66 EUR 229 XPAR EUR114445316 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:17:00 FR0000053225 17,66 EUR 253 XPAR EUR114445323 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:17:00 FR0000053225 17,66 EUR 8 XPAR EUR114445324 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:19:00 FR0000053225 17,68 EUR 229 XPAR EUR114445680 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:19:15 FR0000053225 17,68 EUR 110 XPAR EUR114445727 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:29:49 FR0000053225 17,66 EUR 180 XPAR EUR114447206 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:29:49 FR0000053225 17,66 EUR 256 XPAR EUR114447207 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:32:36 FR0000053225 17,67 EUR 174 XPAR EUR114448782 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:32:36 FR0000053225 17,67 EUR 49 XPAR EUR114448783 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:39:28 FR0000053225 17,67 EUR 3 XPAR EUR114451538 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:40:56 FR0000053225 17,67 EUR 133 XPAR EUR114451842 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 16:44:56 FR0000053225 17,67 EUR 634 XPAR EUR114452739 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:00:34 FR0000053225 17,67 EUR 76 XPAR EUR114455243 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:00:34 FR0000053225 17,67 EUR 79 XPAR EUR114455244 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:02:00 FR0000053225 17,67 EUR 99 XPAR EUR114455452 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:04:27 FR0000053225 17,66 EUR 199 XPAR EUR114455804 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:04:27 FR0000053225 17,66 EUR 224 XPAR EUR114455805 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:11:48 FR0000053225 17,65 EUR 11 XPAR EUR114457245 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:13:32 FR0000053225 17,66 EUR 100 XPAR EUR114457584 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:13:56 FR0000053225 17,66 EUR 197 XPAR EUR114457651 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:13:58 FR0000053225 17,66 EUR 123 XPAR EUR114457660 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:14:34 FR0000053225 17,66 EUR 73 XPAR EUR114457770 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:19:36 FR0000053225 17,65 EUR 272 XPAR EUR114458808 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:19:36 FR0000053225 17,65 EUR 154 XPAR EUR114458809 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:25:03 FR0000053225 17,65 EUR 240 XPAR EUR114460187 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:25:48 FR0000053225 17,65 EUR 143 XPAR EUR114460300 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:29:09 FR0000053225 17,65 EUR 8 XPAR EUR114460941 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:29:18 FR0000053225 17,65 EUR 11 XPAR EUR114460984 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:29:30 FR0000053225 17,65 EUR 37 XPAR EUR114461018 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:29:30 FR0000053225 17,65 EUR 161 XPAR EUR114461021 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 18/09/2018 17:29:52 FR0000053225 17,65 EUR 1 XPAR EUR114461231 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:31:49 FR0000053225 17,70 EUR 1 XPAR EUR114467287 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:31:51 FR0000053225 17,70 EUR 96 XPAR EUR114467296 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:32:03 FR0000053225 17,71 EUR 3 XPAR EUR114467302 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:32:07 FR0000053225 17,71 EUR 1 XPAR EUR114467307 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:32:51 FR0000053225 17,71 EUR 100 XPAR EUR114467381 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:45:16 FR0000053225 17,71 EUR 189 XPAR EUR114468359 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 09:52:54 FR0000053225 17,69 EUR 545 XPAR EUR114468869 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:29:53 FR0000053225 17,73 EUR 177 XPAR EUR114472649 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:30:59 FR0000053225 17,73 EUR 100 XPAR EUR114472875 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:31:23 FR0000053225 17,73 EUR 28 XPAR EUR114472902 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:31:23 FR0000053225 17,73 EUR 195 XPAR EUR114472903 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:37:22 FR0000053225 17,73 EUR 191 XPAR EUR114473681 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:37:24 FR0000053225 17,73 EUR 59 XPAR EUR114473685 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 10:39:31 FR0000053225 17,71 EUR 370 XPAR EUR114473991 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:15:32 FR0000053225 17,71 EUR 200 XPAR EUR114477737 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:15:32 FR0000053225 17,71 EUR 113 XPAR EUR114477738 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:08 FR0000053225 17,73 EUR 270 XPAR EUR114478330 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:18 FR0000053225 17,73 EUR 123 XPAR EUR114478366 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:18 FR0000053225 17,73 EUR 120 XPAR EUR114478367 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:20 FR0000053225 17,73 EUR 100 XPAR EUR114478368 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:20 FR0000053225 17,73 EUR 103 XPAR EUR114478369 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:36 FR0000053225 17,73 EUR 200 XPAR EUR114478413 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:20:55 FR0000053225 17,75 EUR 170 XPAR EUR114478498 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:21:52 FR0000053225 17,75 EUR 170 XPAR EUR114478634 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:22:17 FR0000053225 17,75 EUR 169 XPAR EUR114478678 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:22:17 FR0000053225 17,75 EUR 1 XPAR EUR114478679 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:26:24 FR0000053225 17,74 EUR 50 XPAR EUR114479242 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:26:24 FR0000053225 17,74 EUR 120 XPAR EUR114479243 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:28:59 FR0000053225 17,74 EUR 170 XPAR EUR114479582 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:52:17 FR0000053225 17,76 EUR 220 XPAR EUR114483082 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:52:17 FR0000053225 17,76 EUR 215 XPAR EUR114483083 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:52:18 FR0000053225 17,75 EUR 305 XPAR EUR114483084 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:52:18 FR0000053225 17,75 EUR 85 XPAR EUR114483085 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 11:55:40 FR0000053225 17,77 EUR 70 XPAR EUR114483358 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:09:27 FR0000053225 17,80 EUR 186 XPAR EUR114484345 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:09:27 FR0000053225 17,80 EUR 59 XPAR EUR114484346 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:17:03 FR0000053225 17,81 EUR 335 XPAR EUR114485042 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:23:52 FR0000053225 17,82 EUR 332 XPAR EUR114485624 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:30:29 FR0000053225 17,82 EUR 65 XPAR EUR114486034 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:30:29 FR0000053225 17,82 EUR 122 XPAR EUR114486035 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:34:38 FR0000053225 17,83 EUR 413 XPAR EUR114486297 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:49:29 FR0000053225 17,83 EUR 261 XPAR EUR114487110 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:49:30 FR0000053225 17,84 EUR 35 XPAR EUR114487112 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 12:49:30 FR0000053225 17,84 EUR 100 XPAR EUR114487113 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:05 FR0000053225 17,82 EUR 330 XPAR EUR114488678 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:05 FR0000053225 17,82 EUR 13 XPAR EUR114488679 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:06 FR0000053225 17,83 EUR 183 XPAR EUR114488682 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:08 FR0000053225 17,83 EUR 73 XPAR EUR114488689 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:08 FR0000053225 17,83 EUR 5 XPAR EUR114488690 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:13:26 FR0000053225 17,83 EUR 142 XPAR EUR114488716 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:49:56 FR0000053225 17,83 EUR 306 XPAR EUR114490895 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:49:56 FR0000053225 17,83 EUR 107 XPAR EUR114490896 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:49:56 FR0000053225 17,83 EUR 91 XPAR EUR114490897 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:49:58 FR0000053225 17,83 EUR 175 XPAR EUR114490899 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:00 FR0000053225 17,83 EUR 34 XPAR EUR114490900 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:02 FR0000053225 17,83 EUR 104 XPAR EUR114490902 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:04 FR0000053225 17,83 EUR 178 XPAR EUR114490904 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:07 FR0000053225 17,83 EUR 87 XPAR EUR114490907 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:07 FR0000053225 17,83 EUR 110 XPAR EUR114490908 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:08 FR0000053225 17,83 EUR 154 XPAR EUR114490916 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:08 FR0000053225 17,83 EUR 43 XPAR EUR114490917 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:10 FR0000053225 17,83 EUR 225 XPAR EUR114490920 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:12 FR0000053225 17,83 EUR 32 XPAR EUR114490925 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:12 FR0000053225 17,83 EUR 195 XPAR EUR114490926 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:14 FR0000053225 17,83 EUR 75 XPAR EUR114490928 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:28 FR0000053225 17,83 EUR 113 XPAR EUR114490931 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:28 FR0000053225 17,83 EUR 114 XPAR EUR114490932 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:30 FR0000053225 17,83 EUR 150 XPAR EUR114490940 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:30 FR0000053225 17,83 EUR 59 XPAR EUR114490941 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:50:38 FR0000053225 17,83 EUR 42 XPAR EUR114490951 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:51:52 FR0000053225 17,83 EUR 111 XPAR EUR114491056 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:51:52 FR0000053225 17,83 EUR 82 XPAR EUR114491057 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:54:33 FR0000053225 17,81 EUR 45 XPAR EUR114491164 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:54:33 FR0000053225 17,81 EUR 150 XPAR EUR114491165 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 13:54:33 FR0000053225 17,81 EUR 221 XPAR EUR114491166 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:08:24 FR0000053225 17,82 EUR 266 XPAR EUR114492025 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:18:10 FR0000053225 17,82 EUR 277 XPAR EUR114492789 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:57:10 FR0000053225 17,81 EUR 399 XPAR EUR114496023 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:58:24 FR0000053225 17,81 EUR 227 XPAR EUR114496161 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:58:26 FR0000053225 17,81 EUR 38 XPAR EUR114496162 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:58:26 FR0000053225 17,81 EUR 72 XPAR EUR114496163 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:58:26 FR0000053225 17,81 EUR 85 XPAR EUR114496164 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 14:59:42 FR0000053225 17,82 EUR 6 XPAR EUR114496255 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 15:00:32 FR0000053225 17,82 EUR 169 XPAR EUR114496344 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 15:50:21 FR0000053225 17,81 EUR 272 XPAR EUR114503050 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:01:53 FR0000053225 17,84 EUR 170 XPAR EUR114504596 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:01:55 FR0000053225 17,84 EUR 154 XPAR EUR114504605 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:01:55 FR0000053225 17,84 EUR 39 XPAR EUR114504606 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:01:57 FR0000053225 17,84 EUR 31 XPAR EUR114504610 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:01:57 FR0000053225 17,84 EUR 100 XPAR EUR114504611 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:02:38 FR0000053225 17,84 EUR 238 XPAR EUR114504775 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:02:40 FR0000053225 17,84 EUR 25 XPAR EUR114504777 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:05:59 FR0000053225 17,84 EUR 4 XPAR EUR114505456 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:08:53 FR0000053225 17,85 EUR 106 XPAR EUR114505980 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:08:54 FR0000053225 17,85 EUR 285 XPAR EUR114505981 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:13:41 FR0000053225 17,85 EUR 445 XPAR EUR114506653 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:24:46 FR0000053225 17,84 EUR 251 XPAR EUR114508033 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:24:46 FR0000053225 17,84 EUR 260 XPAR EUR114508034 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:24:48 FR0000053225 17,84 EUR 250 XPAR EUR114508042 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:24:48 FR0000053225 17,84 EUR 104 XPAR EUR114508043 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:25:33 FR0000053225 17,84 EUR 3 XPAR EUR114508138 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:38:51 FR0000053225 17,88 EUR 199 XPAR EUR114510259 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:38:55 FR0000053225 17,88 EUR 118 XPAR EUR114510275 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:47:02 FR0000053225 17,89 EUR 198 XPAR EUR114511880 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:47:38 FR0000053225 17,90 EUR 233 XPAR EUR114511967 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:48:18 FR0000053225 17,89 EUR 150 XPAR EUR114512105 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:48:18 FR0000053225 17,89 EUR 150 XPAR EUR114512106 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:48:18 FR0000053225 17,89 EUR 52 XPAR EUR114512107 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:48:18 FR0000053225 17,89 EUR 181 XPAR EUR114512108 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:53:29 FR0000053225 17,89 EUR 200 XPAR EUR114512975 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:53:29 FR0000053225 17,89 EUR 88 XPAR EUR114512976 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 19/09/2018 16:53:46 FR0000053225 17,88 EUR 286 XPAR EUR114513018 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 10:28:59 FR0000053225 17,94 EUR 163 XPAR EUR114534123 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 10:34:59 FR0000053225 17,95 EUR 562 XPAR EUR114535017 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 10:38:59 FR0000053225 17,93 EUR 250 XPAR EUR114535678 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 10:38:59 FR0000053225 17,93 EUR 26 XPAR EUR114535679 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 10:55:35 FR0000053225 17,90 EUR 183 XPAR EUR114537752 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:02:43 FR0000053225 17,89 EUR 186 XPAR EUR114538590 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:06:00 FR0000053225 17,87 EUR 115 XPAR EUR114538856 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:29:35 FR0000053225 17,97 EUR 199 XPAR EUR114541127 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:45:18 FR0000053225 17,98 EUR 53 XPAR EUR114543184 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:45:18 FR0000053225 17,98 EUR 24 XPAR EUR114543185 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 11:45:18 FR0000053225 17,98 EUR 74 XPAR EUR114543186 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:05:34 FR0000053225 17,96 EUR 194 XPAR EUR114545246 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:05:34 FR0000053225 17,96 EUR 59 XPAR EUR114545247 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:15:11 FR0000053225 17,95 EUR 109 XPAR EUR114546002 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:15:11 FR0000053225 17,95 EUR 136 XPAR EUR114546003 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:23:46 FR0000053225 17,93 EUR 296 XPAR EUR114546621 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:58:58 FR0000053225 17,96 EUR 61 XPAR EUR114551376 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:58:58 FR0000053225 17,96 EUR 150 XPAR EUR114551377 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 12:58:58 FR0000053225 17,96 EUR 65 XPAR EUR114551378 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:06:25 FR0000053225 17,97 EUR 15 XPAR EUR114552561 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:08:35 FR0000053225 17,97 EUR 246 XPAR EUR114553010 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:10:31 FR0000053225 17,97 EUR 75 XPAR EUR114553260 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:10:33 FR0000053225 17,97 EUR 86 XPAR EUR114553261 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:33:29 FR0000053225 17,95 EUR 204 XPAR EUR114556433 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:53:41 FR0000053225 17,95 EUR 274 XPAR EUR114559048 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 13:53:41 FR0000053225 17,95 EUR 134 XPAR EUR114559049 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 14:22:06 FR0000053225 17,96 EUR 249 XPAR EUR114563406 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:00:03 FR0000053225 17,96 EUR 40 XPAR EUR114569776 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:00:03 FR0000053225 17,96 EUR 215 XPAR EUR114569777 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:28:54 FR0000053225 17,96 EUR 89 XPAR EUR114573540 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:36:11 FR0000053225 17,96 EUR 405 XPAR EUR114575806 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:42:49 FR0000053225 17,95 EUR 400 XPAR EUR114577070 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:42:49 FR0000053225 17,95 EUR 61 XPAR EUR114577071 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:55:18 FR0000053225 17,95 EUR 237 XPAR EUR114578942 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:55:19 FR0000053225 17,96 EUR 200 XPAR EUR114578943 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:55:21 FR0000053225 17,96 EUR 150 XPAR EUR114578963 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:55:51 FR0000053225 17,96 EUR 176 XPAR EUR114579019 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 15:56:00 FR0000053225 17,93 EUR 482 XPAR EUR114579040 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:00:10 FR0000053225 17,93 EUR 134 XPAR EUR114579576 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:00:20 FR0000053225 17,93 EUR 224 XPAR EUR114579599 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:08:31 FR0000053225 17,93 EUR 91 XPAR EUR114581382 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:25:50 FR0000053225 17,94 EUR 445 XPAR EUR114584708 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:33:32 FR0000053225 17,92 EUR 10 XPAR EUR114586368 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 16:47:43 FR0000053225 17,93 EUR 294 XPAR EUR114589440 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:11:06 FR0000053225 17,90 EUR 263 XPAR EUR114594152 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:11:10 FR0000053225 17,90 EUR 245 XPAR EUR114594163 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:14:22 FR0000053225 17,89 EUR 167 XPAR EUR114594796 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:14:22 FR0000053225 17,89 EUR 72 XPAR EUR114594797 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:14:24 FR0000053225 17,89 EUR 171 XPAR EUR114594840 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:14:24 FR0000053225 17,88 EUR 89 XPAR EUR114594841 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:15:04 FR0000053225 17,88 EUR 89 XPAR EUR114594990 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:15:04 FR0000053225 17,88 EUR 188 XPAR EUR114594991 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 96 XPAR EUR114595483 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 259 XPAR EUR114595484 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 418 XPAR EUR114595485 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 60 XPAR EUR114595486 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 25 XPAR EUR114595487 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 200 XPAR EUR114595488 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 173 XPAR EUR114595489 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 27 XPAR EUR114595490 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 220 XPAR EUR114595491 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 47 XPAR EUR114595492 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 153 XPAR EUR114595493 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:05 FR0000053225 17,88 EUR 197 XPAR EUR114595494 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:29 FR0000053225 17,88 EUR 179 XPAR EUR114595555 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:29 FR0000053225 17,88 EUR 264 XPAR EUR114595557 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:18:29 FR0000053225 17,88 EUR 268 XPAR EUR114595558 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:20:07 FR0000053225 17,88 EUR 289 XPAR EUR114595877 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:20:07 FR0000053225 17,88 EUR 213 XPAR EUR114595878 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:28:36 FR0000053225 17,86 EUR 3 XPAR EUR114597678 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:28:36 FR0000053225 17,86 EUR 97 XPAR EUR114597679 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:28:36 FR0000053225 17,86 EUR 134 XPAR EUR114597680 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/09/2018 17:28:38 FR0000053225 17,86 EUR 3 XPAR EUR114597686 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 09:40:21 FR0000053225 17,87 EUR 177 XPAR EUR114610880 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:22:28 FR0000053225 17,87 EUR 191 XPAR EUR114618853 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:22:29 FR0000053225 17,87 EUR 50 XPAR EUR114618854 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:22:41 FR0000053225 17,86 EUR 209 XPAR EUR114618864 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:25:20 FR0000053225 17,85 EUR 170 XPAR EUR114619445 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:25:56 FR0000053225 17,85 EUR 52 XPAR EUR114619481 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:25:59 FR0000053225 17,83 EUR 279 XPAR EUR114619492 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:25:59 FR0000053225 17,83 EUR 138 XPAR EUR114619493 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:26:00 FR0000053225 17,83 EUR 230 XPAR EUR114619498 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:44:10 FR0000053225 17,88 EUR 51 XPAR EUR114622417 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:44:10 FR0000053225 17,88 EUR 478 XPAR EUR114622418 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:44:15 FR0000053225 17,87 EUR 247 XPAR EUR114622419 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:44:16 FR0000053225 17,84 EUR 440 XPAR EUR114622420 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:44:18 FR0000053225 17,81 EUR 616 XPAR EUR114622422 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:47:42 FR0000053225 17,79 EUR 299 XPAR EUR114622697 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:47:42 FR0000053225 17,79 EUR 130 XPAR EUR114622698 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 10:56:43 FR0000053225 17,85 EUR 55 XPAR EUR114623827 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:48:55 FR0000053225 17,85 EUR 32 XPAR EUR114629072 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:48:55 FR0000053225 17,85 EUR 214 XPAR EUR114629073 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:48:55 FR0000053225 17,85 EUR 263 XPAR EUR114629074 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:07 FR0000053225 17,83 EUR 49 XPAR EUR114629200 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:09 FR0000053225 17,83 EUR 110 XPAR EUR114629216 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:09 FR0000053225 17,83 EUR 243 XPAR EUR114629217 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:10 FR0000053225 17,83 EUR 46 XPAR EUR114629219 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:12 FR0000053225 17,83 EUR 336 XPAR EUR114629236 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:12 FR0000053225 17,82 EUR 172 XPAR EUR114629237 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:34 FR0000053225 17,81 EUR 257 XPAR EUR114629340 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 11:50:35 FR0000053225 17,81 EUR 61 XPAR EUR114629343 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 12:46:17 FR0000053225 17,87 EUR 175 XPAR EUR114634643 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 12:46:17 FR0000053225 17,87 EUR 248 XPAR EUR114634644 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 13:08:20 FR0000053225 17,83 EUR 249 XPAR EUR114636544 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 13:35:10 FR0000053225 17,86 EUR 160 XPAR EUR114638536 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 13:35:10 FR0000053225 17,86 EUR 301 XPAR EUR114638537 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:09:21 FR0000053225 17,85 EUR 23 XPAR EUR114640720 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:09:21 FR0000053225 17,85 EUR 297 XPAR EUR114640721 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:09:24 FR0000053225 17,83 EUR 56 XPAR EUR114640724 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:09:24 FR0000053225 17,83 EUR 186 XPAR EUR114640725 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:10:25 FR0000053225 17,83 EUR 314 XPAR EUR114640772 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:10:30 FR0000053225 17,83 EUR 74 XPAR EUR114640775 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:29:30 FR0000053225 17,83 EUR 373 XPAR EUR114642059 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:29:33 FR0000053225 17,82 EUR 385 XPAR EUR114642068 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:30:26 FR0000053225 17,82 EUR 430 XPAR EUR114642177 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:41:42 FR0000053225 17,85 EUR 86 XPAR EUR114642968 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:41:42 FR0000053225 17,85 EUR 98 XPAR EUR114642969 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:41:42 FR0000053225 17,85 EUR 6 XPAR EUR114642970 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:41:44 FR0000053225 17,85 EUR 63 XPAR EUR114642971 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:45:56 FR0000053225 17,87 EUR 238 XPAR EUR114643204 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:51:13 FR0000053225 17,87 EUR 201 XPAR EUR114643512 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:51:15 FR0000053225 17,87 EUR 249 XPAR EUR114643517 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:51:17 FR0000053225 17,87 EUR 66 XPAR EUR114643518 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 14:51:17 FR0000053225 17,87 EUR 119 XPAR EUR114643519 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:31 FR0000053225 17,88 EUR 119 XPAR EUR114644769 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:31 FR0000053225 17,88 EUR 81 XPAR EUR114644770 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:33 FR0000053225 17,88 EUR 6 XPAR EUR114644776 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:33 FR0000053225 17,88 EUR 179 XPAR EUR114644777 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:33 FR0000053225 17,88 EUR 48 XPAR EUR114644778 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:35 FR0000053225 17,88 EUR 101 XPAR EUR114644779 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:35 FR0000053225 17,88 EUR 84 XPAR EUR114644780 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:35 FR0000053225 17,88 EUR 18 XPAR EUR114644781 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:37 FR0000053225 17,88 EUR 39 XPAR EUR114644787 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:37 FR0000053225 17,88 EUR 21 XPAR EUR114644788 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:05:37 FR0000053225 17,88 EUR 112 XPAR EUR114644789 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:06:29 FR0000053225 17,88 EUR 102 XPAR EUR114644925 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:16:31 FR0000053225 17,87 EUR 180 XPAR EUR114645870 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:16:31 FR0000053225 17,87 EUR 126 XPAR EUR114645872 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:16:31 FR0000053225 17,87 EUR 84 XPAR EUR114645873 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:16:45 FR0000053225 17,87 EUR 146 XPAR EUR114645900 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:31:25 FR0000053225 17,86 EUR 180 XPAR EUR114647442 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:49:49 FR0000053225 17,87 EUR 62 XPAR EUR114651243 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:49:51 FR0000053225 17,87 EUR 121 XPAR EUR114651245 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:54:35 FR0000053225 17,87 EUR 179 XPAR EUR114652168 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:54:38 FR0000053225 17,87 EUR 178 XPAR EUR114652170 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:54:38 FR0000053225 17,87 EUR 63 XPAR EUR114652171 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:56:02 FR0000053225 17,87 EUR 20 XPAR EUR114652458 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 15:56:20 FR0000053225 17,87 EUR 184 XPAR EUR114652524 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:10:57 FR0000053225 17,84 EUR 613 XPAR EUR114656199 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:10:57 FR0000053225 17,85 EUR 120 XPAR EUR114656200 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:10:59 FR0000053225 17,84 EUR 169 XPAR EUR114656206 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:11:02 FR0000053225 17,84 EUR 20 XPAR EUR114656212 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:13:57 FR0000053225 17,84 EUR 155 XPAR EUR114656723 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:13:57 FR0000053225 17,84 EUR 40 XPAR EUR114656724 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:13:58 FR0000053225 17,84 EUR 95 XPAR EUR114656727 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:45:22 FR0000053225 17,87 EUR 481 XPAR EUR114663992 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:45:22 FR0000053225 17,87 EUR 115 XPAR EUR114663993 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:53:58 FR0000053225 17,86 EUR 66 XPAR EUR114665800 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 16:54:08 FR0000053225 17,86 EUR 511 XPAR EUR114665833 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:05:39 FR0000053225 17,88 EUR 243 XPAR EUR114668345 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:05:41 FR0000053225 17,88 EUR 227 XPAR EUR114668357 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:05:42 FR0000053225 17,88 EUR 194 XPAR EUR114668372 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 10 XPAR EUR114669936 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 9 XPAR EUR114669937 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 7 XPAR EUR114669938 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 23 XPAR EUR114669939 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 100 XPAR EUR114669940 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:12:23 FR0000053225 17,87 EUR 46 XPAR EUR114669941 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:20:11 FR0000053225 17,87 EUR 102 XPAR EUR114671677 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:20:11 FR0000053225 17,87 EUR 30 XPAR EUR114671678 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:20:11 FR0000053225 17,87 EUR 27 XPAR EUR114671680 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:20:11 FR0000053225 17,87 EUR 49 XPAR EUR114671681 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:23:35 FR0000053225 17,90 EUR 395 XPAR EUR114672455 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:30 FR0000053225 17,91 EUR 1 XPAR EUR114673431 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:32 FR0000053225 17,91 EUR 9 XPAR EUR114673433 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:33 FR0000053225 17,91 EUR 5 XPAR EUR114673435 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:33 FR0000053225 17,91 EUR 517 XPAR EUR114673436 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 19 XPAR EUR114673439 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 11 XPAR EUR114673440 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 14 XPAR EUR114673442 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 12 XPAR EUR114673445 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 17 XPAR EUR114673446 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 7 XPAR EUR114673447 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 5 XPAR EUR114673448 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:28:34 FR0000053225 17,91 EUR 13 XPAR EUR114673450 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:29:08 FR0000053225 17,91 EUR 28 XPAR EUR114673577 Couverture du plan d'actions gratuites METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/09/2018 17:29:20 FR0000053225 17,92 EUR 43 XPAR EUR114673647 Couverture du plan d'actions gratuites Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180925005822/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 16:51 M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION : Déclaration des transactions sur actions propres BU 16:50 TOTAL : Bayport Polymers double la capacité de son usine de polyéthylène au Texas DJ 16:49 Ryanair annule 190 vols vendredi pour cause de grève européenne AW 16:49 TOTAL : acquisition de la société Chevron Denmark Inc CF 16:48 Total renforce sa participation dans le consortium DUC en mer du Nord DJ 16:42 SIEMENS GAMESA : remporte de nouveaux contrats en Espagne CF 16:41 TOTAL : États-Unis : Bayport Polymers double la capacité de son usine de polyéthylène BU 16:40 30 : La valeur PEA-PME de la semaine SOLUTIONS 30 a doublé de valeur depuis le début de l'année AO 16:31 MER DU NORD : Total augmente sa participation dans le Danish Underground Consortium BU 16:29 MER DU NORD : Total augmente sa participation dans le Danish Underground Consortium PU