M6 Métropole Télévision : Déclaration des transactions sur actions propres

MÉTROPOLE TÉLÉVISION

Information Réglementée Regulatory News: M6 Métropole Télévision (Paris:MMT) : Présentation agrégée par jour et par marché Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total

journalier (en

nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d’acquisition

des actions * Marché (MIC Code) M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 24/09/18 FR0000053225 17 882 17,97 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 25/09/18 FR0000053225 9 840 17,96 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 26/09/18 FR0000053225 16 633 17,91 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 27/09/18 FR0000053225 19 593 17,95 XPAR M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 28/09/18 FR0000053225 20 161 17,42 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 84 109 17,82 Détail transaction par transaction Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la

transaction (CET) Code identifiant

de l’instrument

financier Prix Unitaire Devise Quantité

achetée Code identifiant

marché Numéro de

référence de la

transaction Objectif du rachat M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:26:58 FR0000053225 17,99 EUR 237 XPAR EUR114690608 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:00 FR0000053225 17,99 EUR 13 XPAR EUR114690609 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:00 FR0000053225 17,99 EUR 162 XPAR EUR114690610 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:02 FR0000053225 17,99 EUR 205 XPAR EUR114690611 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:04 FR0000053225 17,99 EUR 182 XPAR EUR114690613 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:06 FR0000053225 17,99 EUR 10 XPAR EUR114690625 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:08 FR0000053225 17,99 EUR 219 XPAR EUR114690627 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:27:10 FR0000053225 17,99 EUR 31 XPAR EUR114690630 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:29:14 FR0000053225 18,00 EUR 198 XPAR EUR114690675 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:31:15 FR0000053225 18,00 EUR 179 XPAR EUR114690765 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:35:13 FR0000053225 18,00 EUR 168 XPAR EUR114690875 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:45:25 FR0000053225 18,00 EUR 185 XPAR EUR114691289 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:48:08 FR0000053225 18,01 EUR 421 XPAR EUR114691428 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:52:56 FR0000053225 18,00 EUR 400 XPAR EUR114691690 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 09:52:56 FR0000053225 18,00 EUR 101 XPAR EUR114691691 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:12:21 FR0000053225 18,02 EUR 287 XPAR EUR114692776 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:14:05 FR0000053225 18,05 EUR 184 XPAR EUR114692852 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:21:20 FR0000053225 18,03 EUR 159 XPAR EUR114693094 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:27:58 FR0000053225 18,03 EUR 186 XPAR EUR114693531 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:29:54 FR0000053225 18,04 EUR 236 XPAR EUR114693602 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:33:54 FR0000053225 18,04 EUR 177 XPAR EUR114693759 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:35:11 FR0000053225 18,02 EUR 243 XPAR EUR114693809 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:35:11 FR0000053225 18,02 EUR 104 XPAR EUR114693810 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:35:11 FR0000053225 18,02 EUR 110 XPAR EUR114693811 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:41:06 FR0000053225 18,00 EUR 200 XPAR EUR114694048 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:46:13 FR0000053225 17,96 EUR 179 XPAR EUR114694254 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:51:36 FR0000053225 17,93 EUR 136 XPAR EUR114694533 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 10:51:36 FR0000053225 17,93 EUR 79 XPAR EUR114694534 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:17:15 FR0000053225 17,96 EUR 172 XPAR EUR114695718 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:17:17 FR0000053225 17,96 EUR 125 XPAR EUR114695719 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:17:17 FR0000053225 17,96 EUR 44 XPAR EUR114695720 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:17:29 FR0000053225 17,96 EUR 172 XPAR EUR114695739 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:23:04 FR0000053225 17,96 EUR 162 XPAR EUR114695982 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 11:27:36 FR0000053225 17,96 EUR 171 XPAR EUR114696128 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:10:19 FR0000053225 17,95 EUR 248 XPAR EUR114697963 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:10:19 FR0000053225 17,95 EUR 64 XPAR EUR114697964 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:12:15 FR0000053225 17,92 EUR 106 XPAR EUR114698023 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:12:15 FR0000053225 17,92 EUR 395 XPAR EUR114698024 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:29:30 FR0000053225 18,04 EUR 58 XPAR EUR114699241 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:30:34 FR0000053225 18,04 EUR 181 XPAR EUR114699284 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:30:36 FR0000053225 18,04 EUR 69 XPAR EUR114699287 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:30:36 FR0000053225 18,04 EUR 163 XPAR EUR114699288 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:30:38 FR0000053225 18,04 EUR 84 XPAR EUR114699290 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:30:40 FR0000053225 18,04 EUR 197 XPAR EUR114699293 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:32:12 FR0000053225 18,04 EUR 170 XPAR EUR114699373 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:32:28 FR0000053225 18,04 EUR 80 XPAR EUR114699375 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:49:05 FR0000053225 18,02 EUR 201 XPAR EUR114699948 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 12:49:05 FR0000053225 18,02 EUR 168 XPAR EUR114699949 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 13:20:41 FR0000053225 18,03 EUR 86 XPAR EUR114700992 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 13:20:47 FR0000053225 18,03 EUR 250 XPAR EUR114700996 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 13:55:39 FR0000053225 18,02 EUR 366 XPAR EUR114702575 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:16:55 FR0000053225 18,05 EUR 246 XPAR EUR114703390 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:40:38 FR0000053225 18,04 EUR 365 XPAR EUR114704431 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:40:38 FR0000053225 18,04 EUR 187 XPAR EUR114704433 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:45:36 FR0000053225 18,00 EUR 219 XPAR EUR114704666 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:45:36 FR0000053225 18,00 EUR 273 XPAR EUR114704667 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 14:55:43 FR0000053225 17,93 EUR 240 XPAR EUR114705199 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:08:04 FR0000053225 17,93 EUR 248 XPAR EUR114705928 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:35:09 FR0000053225 17,92 EUR 22 XPAR EUR114707735 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:36:59 FR0000053225 17,90 EUR 487 XPAR EUR114707858 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:38:14 FR0000053225 17,90 EUR 267 XPAR EUR114707991 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:38:59 FR0000053225 17,89 EUR 95 XPAR EUR114708034 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:38:59 FR0000053225 17,89 EUR 73 XPAR EUR114708035 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:47:22 FR0000053225 17,90 EUR 21 XPAR EUR114708624 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:47:28 FR0000053225 17,89 EUR 168 XPAR EUR114708626 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:49:50 FR0000053225 17,89 EUR 373 XPAR EUR114708795 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 15:50:32 FR0000053225 17,90 EUR 249 XPAR EUR114708840 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:12:47 FR0000053225 17,89 EUR 243 XPAR EUR114710631 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:20:07 FR0000053225 17,89 EUR 416 XPAR EUR114711211 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:04 FR0000053225 17,92 EUR 163 XPAR EUR114712142 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:04 FR0000053225 17,92 EUR 43 XPAR EUR114712143 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:06 FR0000053225 17,92 EUR 13 XPAR EUR114712145 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:06 FR0000053225 17,92 EUR 199 XPAR EUR114712146 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:08 FR0000053225 17,92 EUR 272 XPAR EUR114712149 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:31:08 FR0000053225 17,92 EUR 17 XPAR EUR114712150 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:36:26 FR0000053225 17,94 EUR 170 XPAR EUR114712769 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:50:58 FR0000053225 17,94 EUR 2 XPAR EUR114714212 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:51:22 FR0000053225 17,94 EUR 52 XPAR EUR114714238 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:51:50 FR0000053225 17,94 EUR 22 XPAR EUR114714278 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:52:41 FR0000053225 17,93 EUR 6 XPAR EUR114714345 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:52:41 FR0000053225 17,93 EUR 101 XPAR EUR114714349 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:52:41 FR0000053225 17,93 EUR 252 XPAR EUR114714350 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 16:54:20 FR0000053225 17,94 EUR 25 XPAR EUR114714521 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:06:28 FR0000053225 17,94 EUR 213 XPAR EUR114715569 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:06:28 FR0000053225 17,94 EUR 143 XPAR EUR114715570 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:06:29 FR0000053225 17,94 EUR 191 XPAR EUR114715572 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:06:31 FR0000053225 17,94 EUR 94 XPAR EUR114715574 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:11:00 FR0000053225 17,95 EUR 534 XPAR EUR114716053 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:11:03 FR0000053225 17,93 EUR 17 XPAR EUR114716056 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:15:04 FR0000053225 17,94 EUR 50 XPAR EUR114716511 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:15:04 FR0000053225 17,94 EUR 24 XPAR EUR114716513 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:22:03 FR0000053225 17,94 EUR 4 XPAR EUR114717427 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:25:45 FR0000053225 17,94 EUR 17 XPAR EUR114718005 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:25:45 FR0000053225 17,94 EUR 232 XPAR EUR114718006 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:25:45 FR0000053225 17,94 EUR 2 XPAR EUR114718007 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:25:47 FR0000053225 17,94 EUR 100 XPAR EUR114718009 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:26:05 FR0000053225 17,94 EUR 17 XPAR EUR114718034 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:26:13 FR0000053225 17,94 EUR 26 XPAR EUR114718045 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:47 FR0000053225 17,93 EUR 398 XPAR EUR114718378 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:47 FR0000053225 17,92 EUR 191 XPAR EUR114718379 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:49 FR0000053225 17,92 EUR 86 XPAR EUR114718385 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:49 FR0000053225 17,92 EUR 94 XPAR EUR114718386 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:49 FR0000053225 17,92 EUR 25 XPAR EUR114718387 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:49 FR0000053225 17,92 EUR 1 XPAR EUR114718388 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:28:57 FR0000053225 17,92 EUR 65 XPAR EUR114718399 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:05 FR0000053225 17,92 EUR 172 XPAR EUR114718413 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:07 FR0000053225 17,92 EUR 288 XPAR EUR114718415 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:09 FR0000053225 17,92 EUR 220 XPAR EUR114718421 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:11 FR0000053225 17,92 EUR 23 XPAR EUR114718424 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:13 FR0000053225 17,92 EUR 246 XPAR EUR114718425 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/09/2018 17:29:39 FR0000053225 17,92 EUR 157 XPAR EUR114718499 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:18:08 FR0000053225 17,86 EUR 28 XPAR EUR114724457 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:30:28 FR0000053225 17,91 EUR 6 XPAR EUR114724947 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:42:34 FR0000053225 17,92 EUR 70 XPAR EUR114725509 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:42:34 FR0000053225 17,92 EUR 153 XPAR EUR114725510 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:42:35 FR0000053225 17,91 EUR 452 XPAR EUR114725511 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:50:56 FR0000053225 17,93 EUR 191 XPAR EUR114725889 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:50:58 FR0000053225 17,93 EUR 59 XPAR EUR114725890 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:50:58 FR0000053225 17,93 EUR 30 XPAR EUR114725891 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 09:51:00 FR0000053225 17,93 EUR 250 XPAR EUR114725892 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 10:12:26 FR0000053225 17,93 EUR 207 XPAR EUR114726737 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 10:20:50 FR0000053225 17,91 EUR 78 XPAR EUR114726960 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 10:59:55 FR0000053225 17,91 EUR 277 XPAR EUR114728510 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 11:16:20 FR0000053225 17,93 EUR 75 XPAR EUR114729388 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:08:03 FR0000053225 17,91 EUR 240 XPAR EUR114732728 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:45:24 FR0000053225 17,93 EUR 23 XPAR EUR114734606 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:45:24 FR0000053225 17,93 EUR 428 XPAR EUR114734607 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:57:23 FR0000053225 17,93 EUR 8 XPAR EUR114735286 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:57:25 FR0000053225 17,93 EUR 46 XPAR EUR114735299 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 12:57:25 FR0000053225 17,93 EUR 95 XPAR EUR114735300 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:15:00 FR0000053225 17,93 EUR 71 XPAR EUR114737453 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:15:00 FR0000053225 17,93 EUR 86 XPAR EUR114737454 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:19 FR0000053225 18,00 EUR 190 XPAR EUR114741874 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:21 FR0000053225 18,00 EUR 251 XPAR EUR114741879 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:23 FR0000053225 18,00 EUR 234 XPAR EUR114741880 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:25 FR0000053225 18,00 EUR 170 XPAR EUR114741887 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:27 FR0000053225 18,00 EUR 79 XPAR EUR114741888 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:27 FR0000053225 18,00 EUR 82 XPAR EUR114741889 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 13:52:27 FR0000053225 18,00 EUR 75 XPAR EUR114741890 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:11:26 FR0000053225 18,05 EUR 241 XPAR EUR114743238 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:11:28 FR0000053225 18,05 EUR 436 XPAR EUR114743240 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:11:28 FR0000053225 18,04 EUR 168 XPAR EUR114743241 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:11:40 FR0000053225 18,05 EUR 240 XPAR EUR114743249 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:11:42 FR0000053225 18,05 EUR 184 XPAR EUR114743251 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:13:50 FR0000053225 18,06 EUR 25 XPAR EUR114743384 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:13:50 FR0000053225 18,06 EUR 96 XPAR EUR114743385 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:29:55 FR0000053225 18,06 EUR 91 XPAR EUR114744752 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:29:55 FR0000053225 18,06 EUR 96 XPAR EUR114744753 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:29:55 FR0000053225 18,06 EUR 14 XPAR EUR114744754 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:32:58 FR0000053225 18,04 EUR 445 XPAR EUR114744985 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:35:52 FR0000053225 18,03 EUR 49 XPAR EUR114745234 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:35:52 FR0000053225 18,03 EUR 289 XPAR EUR114745235 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:41:24 FR0000053225 18,00 EUR 13 XPAR EUR114745992 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 14:41:24 FR0000053225 18,00 EUR 262 XPAR EUR114745993 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 15:06:23 FR0000053225 17,95 EUR 621 XPAR EUR114748270 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 15:47:57 FR0000053225 17,93 EUR 171 XPAR EUR114759301 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 15:58:37 FR0000053225 17,92 EUR 171 XPAR EUR114760349 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:04:03 FR0000053225 17,92 EUR 370 XPAR EUR114761056 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:04:03 FR0000053225 17,92 EUR 91 XPAR EUR114761057 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:27:33 FR0000053225 17,90 EUR 143 XPAR EUR114763961 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:27:33 FR0000053225 17,90 EUR 449 XPAR EUR114763962 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:37:59 FR0000053225 17,89 EUR 81 XPAR EUR114765067 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:41:21 FR0000053225 17,91 EUR 34 XPAR EUR114765417 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 16:59:27 FR0000053225 17,90 EUR 219 XPAR EUR114767659 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 17:04:01 FR0000053225 17,91 EUR 147 XPAR EUR114768214 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 17:04:01 FR0000053225 17,91 EUR 63 XPAR EUR114768215 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 17:09:25 FR0000053225 17,92 EUR 491 XPAR EUR114769078 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 25/09/2018 17:29:55 FR0000053225 17,90 EUR 186 XPAR EUR114773485 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:07:00 FR0000053225 17,91 EUR 363 XPAR EUR114779559 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:10:02 FR0000053225 17,88 EUR 188 XPAR EUR114779950 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:12:01 FR0000053225 17,87 EUR 378 XPAR EUR114780142 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:20:27 FR0000053225 17,85 EUR 315 XPAR EUR114780727 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:20:27 FR0000053225 17,85 EUR 61 XPAR EUR114780728 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:30:41 FR0000053225 17,83 EUR 82 XPAR EUR114781202 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:30:53 FR0000053225 17,83 EUR 276 XPAR EUR114781208 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:30:53 FR0000053225 17,83 EUR 158 XPAR EUR114781209 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:37:15 FR0000053225 17,82 EUR 180 XPAR EUR114781492 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 09:37:15 FR0000053225 17,82 EUR 153 XPAR EUR114781493 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:30:50 FR0000053225 17,83 EUR 273 XPAR EUR114784980 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:30:50 FR0000053225 17,83 EUR 154 XPAR EUR114784981 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:48:01 FR0000053225 17,83 EUR 125 XPAR EUR114786374 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:48:01 FR0000053225 17,83 EUR 69 XPAR EUR114786375 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:48:03 FR0000053225 17,83 EUR 186 XPAR EUR114786377 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:48:05 FR0000053225 17,83 EUR 74 XPAR EUR114786381 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 10:54:47 FR0000053225 17,83 EUR 192 XPAR EUR114786845 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 11:21:53 FR0000053225 17,84 EUR 303 XPAR EUR114789047 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:13:42 FR0000053225 17,84 EUR 223 XPAR EUR114793742 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:21:18 FR0000053225 17,84 EUR 258 XPAR EUR114794286 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:21:18 FR0000053225 17,84 EUR 86 XPAR EUR114794287 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:38:04 FR0000053225 17,83 EUR 277 XPAR EUR114795563 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:38:04 FR0000053225 17,83 EUR 200 XPAR EUR114795564 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 12:42:10 FR0000053225 17,83 EUR 100 XPAR EUR114795893 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:14 FR0000053225 17,84 EUR 209 XPAR EUR114800768 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:14 FR0000053225 17,83 EUR 418 XPAR EUR114800769 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:14 FR0000053225 17,83 EUR 210 XPAR EUR114800770 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:16 FR0000053225 17,83 EUR 40 XPAR EUR114800771 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:16 FR0000053225 17,83 EUR 146 XPAR EUR114800772 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:18 FR0000053225 17,83 EUR 168 XPAR EUR114800773 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:20 FR0000053225 17,83 EUR 16 XPAR EUR114800776 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:20 FR0000053225 17,83 EUR 31 XPAR EUR114800777 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:20 FR0000053225 17,83 EUR 149 XPAR EUR114800778 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 13:43:20 FR0000053225 17,83 EUR 6 XPAR EUR114800779 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:08:41 FR0000053225 17,83 EUR 225 XPAR EUR114802450 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:08:43 FR0000053225 17,83 EUR 105 XPAR EUR114802451 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:08:43 FR0000053225 17,83 EUR 81 XPAR EUR114802452 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:32:42 FR0000053225 17,83 EUR 227 XPAR EUR114804069 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:32:44 FR0000053225 17,83 EUR 122 XPAR EUR114804072 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:42:54 FR0000053225 17,86 EUR 168 XPAR EUR114804678 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:42:56 FR0000053225 17,86 EUR 47 XPAR EUR114804679 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:42:56 FR0000053225 17,86 EUR 100 XPAR EUR114804680 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:48:52 FR0000053225 17,86 EUR 205 XPAR EUR114805135 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:48:54 FR0000053225 17,85 EUR 124 XPAR EUR114805141 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 14:59:18 FR0000053225 17,84 EUR 668 XPAR EUR114805776 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:03:08 FR0000053225 17,83 EUR 207 XPAR EUR114805955 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:03:10 FR0000053225 17,83 EUR 25 XPAR EUR114805958 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:03:10 FR0000053225 17,83 EUR 139 XPAR EUR114805959 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:03:10 FR0000053225 17,83 EUR 33 XPAR EUR114805960 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:04:00 FR0000053225 17,83 EUR 222 XPAR EUR114806005 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:09:10 FR0000053225 17,83 EUR 35 XPAR EUR114806328 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:48:58 FR0000053225 17,88 EUR 250 XPAR EUR114810249 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:48:58 FR0000053225 17,88 EUR 104 XPAR EUR114810250 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:48:58 FR0000053225 17,88 EUR 54 XPAR EUR114810251 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:59:01 FR0000053225 17,96 EUR 243 XPAR EUR114811651 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 15:59:22 FR0000053225 17,97 EUR 12 XPAR EUR114811726 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:00:08 FR0000053225 17,98 EUR 243 XPAR EUR114811862 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:00:08 FR0000053225 17,97 EUR 272 XPAR EUR114811863 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:00:08 FR0000053225 17,97 EUR 228 XPAR EUR114811864 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:05:27 FR0000053225 17,97 EUR 245 XPAR EUR114812416 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:05:35 FR0000053225 17,96 EUR 355 XPAR EUR114812433 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:34 FR0000053225 17,94 EUR 86 XPAR EUR114812525 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:34 FR0000053225 17,94 EUR 294 XPAR EUR114812526 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:34 FR0000053225 17,94 EUR 8 XPAR EUR114812527 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:41 FR0000053225 17,94 EUR 95 XPAR EUR114812540 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:53 FR0000053225 17,94 EUR 170 XPAR EUR114812555 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:06:55 FR0000053225 17,94 EUR 213 XPAR EUR114812557 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:08:17 FR0000053225 17,94 EUR 1 XPAR EUR114812700 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:08:51 FR0000053225 17,94 EUR 250 XPAR EUR114812765 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:09:01 FR0000053225 17,94 EUR 404 XPAR EUR114812789 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:22:36 FR0000053225 17,96 EUR 3 XPAR EUR114814266 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:29:01 FR0000053225 17,98 EUR 379 XPAR EUR114814992 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:42:01 FR0000053225 17,98 EUR 210 XPAR EUR114816514 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:43:26 FR0000053225 17,99 EUR 77 XPAR EUR114816690 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:51:27 FR0000053225 18,03 EUR 126 XPAR EUR114817856 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:51:27 FR0000053225 18,03 EUR 334 XPAR EUR114817857 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:52:15 FR0000053225 18,04 EUR 81 XPAR EUR114817998 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:52:15 FR0000053225 18,04 EUR 150 XPAR EUR114817999 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:52:17 FR0000053225 18,04 EUR 197 XPAR EUR114818035 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:52:19 FR0000053225 18,04 EUR 199 XPAR EUR114818055 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:52:21 FR0000053225 18,04 EUR 168 XPAR EUR114818059 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:55:12 FR0000053225 18,03 EUR 246 XPAR EUR114818597 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 16:55:19 FR0000053225 18,03 EUR 1 XPAR EUR114818617 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:04:34 FR0000053225 18,02 EUR 20 XPAR EUR114819965 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:04:34 FR0000053225 18,02 EUR 300 XPAR EUR114819966 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:04:34 FR0000053225 18,02 EUR 125 XPAR EUR114819967 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:04:34 FR0000053225 18,02 EUR 7 XPAR EUR114819968 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:04:36 FR0000053225 18,02 EUR 191 XPAR EUR114819973 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:12:46 FR0000053225 18,01 EUR 254 XPAR EUR114821514 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:12:46 FR0000053225 18,01 EUR 132 XPAR EUR114821515 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:12:48 FR0000053225 18,01 EUR 3 XPAR EUR114821529 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:13:36 FR0000053225 18,01 EUR 4 XPAR EUR114821708 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:16:06 FR0000053225 18,00 EUR 259 XPAR EUR114822240 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:16:30 FR0000053225 18,00 EUR 115 XPAR EUR114822319 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:16:36 FR0000053225 18,00 EUR 243 XPAR EUR114822330 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:16:38 FR0000053225 18,00 EUR 106 XPAR EUR114822332 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:29:02 FR0000053225 18,02 EUR 27 XPAR EUR114825241 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:29:05 FR0000053225 18,02 EUR 1 XPAR EUR114825262 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:29:50 FR0000053225 18,02 EUR 78 XPAR EUR114825578 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/09/2018 17:29:50 FR0000053225 18,02 EUR 270 XPAR EUR114825579 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:06:43 FR0000053225 17,91 EUR 214 XPAR EUR114898912 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:06:57 FR0000053225 17,89 EUR 377 XPAR EUR114898961 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:06:57 FR0000053225 17,89 EUR 155 XPAR EUR114898962 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:12:20 FR0000053225 17,79 EUR 168 XPAR EUR114900080 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:14:10 FR0000053225 17,76 EUR 66 XPAR EUR114900395 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:14:10 FR0000053225 17,76 EUR 85 XPAR EUR114900396 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:14:15 FR0000053225 17,76 EUR 16 XPAR EUR114900414 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:18:43 FR0000053225 17,69 EUR 100 XPAR EUR114901073 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:29:50 FR0000053225 17,67 EUR 178 XPAR EUR114902905 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:29:50 FR0000053225 17,67 EUR 340 XPAR EUR114902906 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:30:30 FR0000053225 17,66 EUR 167 XPAR EUR114903040 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:40:29 FR0000053225 17,62 EUR 329 XPAR EUR114904412 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:49:10 FR0000053225 17,61 EUR 319 XPAR EUR114905352 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 09:49:49 FR0000053225 17,61 EUR 184 XPAR EUR114905418 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 10:27:42 FR0000053225 17,73 EUR 70 XPAR EUR114907848 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 10:50:05 FR0000053225 17,75 EUR 236 XPAR EUR114909636 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 10:50:05 FR0000053225 17,74 EUR 396 XPAR EUR114909637 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 10:50:20 FR0000053225 17,73 EUR 365 XPAR EUR114909648 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:04:46 FR0000053225 17,79 EUR 200 XPAR EUR114910716 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:05:42 FR0000053225 17,79 EUR 236 XPAR EUR114910774 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:13:18 FR0000053225 17,81 EUR 267 XPAR EUR114911367 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:38:00 FR0000053225 17,85 EUR 40 XPAR EUR114912945 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:38:00 FR0000053225 17,85 EUR 431 XPAR EUR114912946 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:38:00 FR0000053225 17,85 EUR 37 XPAR EUR114912947 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:52:21 FR0000053225 17,84 EUR 12 XPAR EUR114913852 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:52:21 FR0000053225 17,84 EUR 517 XPAR EUR114913853 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:52:22 FR0000053225 17,84 EUR 15 XPAR EUR114913858 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:52:22 FR0000053225 17,84 EUR 111 XPAR EUR114913859 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:53:04 FR0000053225 17,84 EUR 409 XPAR EUR114913919 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:58:20 FR0000053225 17,90 EUR 253 XPAR EUR114914184 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 11:58:20 FR0000053225 17,90 EUR 358 XPAR EUR114914185 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:29:00 FR0000053225 17,93 EUR 78 XPAR EUR114915931 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:29:00 FR0000053225 17,93 EUR 424 XPAR EUR114915932 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:44:11 FR0000053225 17,98 EUR 174 XPAR EUR114916819 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:45:28 FR0000053225 17,97 EUR 414 XPAR EUR114916884 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:45:29 FR0000053225 17,97 EUR 168 XPAR EUR114916885 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 12:53:06 FR0000053225 17,98 EUR 48 XPAR EUR114917537 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:13:51 FR0000053225 18,02 EUR 171 XPAR EUR114919358 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:13:51 FR0000053225 18,02 EUR 188 XPAR EUR114919359 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:13:51 FR0000053225 18,02 EUR 17 XPAR EUR114919360 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:27:32 FR0000053225 18,03 EUR 442 XPAR EUR114920396 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:27:40 FR0000053225 18,03 EUR 164 XPAR EUR114920407 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:27:48 FR0000053225 18,03 EUR 150 XPAR EUR114920413 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:34:00 FR0000053225 18,03 EUR 26 XPAR EUR114920730 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:34:00 FR0000053225 18,03 EUR 339 XPAR EUR114920731 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:39:17 FR0000053225 18,03 EUR 167 XPAR EUR114920996 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:39:19 FR0000053225 18,03 EUR 101 XPAR EUR114920997 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:39:25 FR0000053225 18,03 EUR 14 XPAR EUR114921000 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 13:41:37 FR0000053225 18,03 EUR 133 XPAR EUR114921087 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:07:35 FR0000053225 18,03 EUR 319 XPAR EUR114922922 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:13:31 FR0000053225 18,02 EUR 71 XPAR EUR114923316 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:13:31 FR0000053225 18,02 EUR 244 XPAR EUR114923317 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:15:15 FR0000053225 18,02 EUR 201 XPAR EUR114923479 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:25:40 FR0000053225 18,02 EUR 384 XPAR EUR114924084 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:29:56 FR0000053225 18,01 EUR 12 XPAR EUR114924377 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:29:56 FR0000053225 18,01 EUR 372 XPAR EUR114924378 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:39:47 FR0000053225 18,01 EUR 15 XPAR EUR114925214 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:54:31 FR0000053225 18,04 EUR 250 XPAR EUR114926308 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:54:35 FR0000053225 18,04 EUR 1 XPAR EUR114926315 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:54:49 FR0000053225 18,03 EUR 167 XPAR EUR114926324 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:54:51 FR0000053225 18,03 EUR 395 XPAR EUR114926325 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 14:57:51 FR0000053225 18,03 EUR 16 XPAR EUR114926539 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:10:51 FR0000053225 18,03 EUR 258 XPAR EUR114927625 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:10:51 FR0000053225 18,03 EUR 88 XPAR EUR114927626 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:27:08 FR0000053225 18,02 EUR 12 XPAR EUR114929208 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:27:08 FR0000053225 18,02 EUR 136 XPAR EUR114929209 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:27:08 FR0000053225 18,02 EUR 118 XPAR EUR114929210 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:28:41 FR0000053225 18,02 EUR 172 XPAR EUR114929413 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:28:43 FR0000053225 18,02 EUR 206 XPAR EUR114929420 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:32:47 FR0000053225 18,01 EUR 236 XPAR EUR114930555 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:34:10 FR0000053225 18,00 EUR 274 XPAR EUR114930750 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:41:09 FR0000053225 18,00 EUR 64 XPAR EUR114932176 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:41:09 FR0000053225 18,00 EUR 82 XPAR EUR114932177 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:41:09 FR0000053225 18,00 EUR 4 XPAR EUR114932178 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:49:52 FR0000053225 18,01 EUR 211 XPAR EUR114933902 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:49:52 FR0000053225 18,01 EUR 22 XPAR EUR114933903 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:50:48 FR0000053225 18,01 EUR 194 XPAR EUR114934050 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 15:53:42 FR0000053225 18,01 EUR 170 XPAR EUR114934586 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:29:20 FR0000053225 18,08 EUR 1 XPAR EUR114939934 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:33:08 FR0000053225 18,08 EUR 1 XPAR EUR114940614 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:08 FR0000053225 18,09 EUR 8 XPAR EUR114941106 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:08 FR0000053225 18,09 EUR 94 XPAR EUR114941107 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:08 FR0000053225 18,09 EUR 97 XPAR EUR114941108 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:10 FR0000053225 18,09 EUR 17 XPAR EUR114941113 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:10 FR0000053225 18,09 EUR 37 XPAR EUR114941114 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:10 FR0000053225 18,09 EUR 170 XPAR EUR114941115 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:13 FR0000053225 18,09 EUR 226 XPAR EUR114941119 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:13 FR0000053225 18,09 EUR 11 XPAR EUR114941120 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:14 FR0000053225 18,09 EUR 190 XPAR EUR114941121 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:17 FR0000053225 18,09 EUR 230 XPAR EUR114941128 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:17 FR0000053225 18,09 EUR 9 XPAR EUR114941129 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:19 FR0000053225 18,09 EUR 41 XPAR EUR114941137 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:19 FR0000053225 18,09 EUR 27 XPAR EUR114941138 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:36:19 FR0000053225 18,09 EUR 5 XPAR EUR114941139 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:42:02 FR0000053225 18,09 EUR 99 XPAR EUR114941871 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:42:02 FR0000053225 18,09 EUR 332 XPAR EUR114941872 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:42:04 FR0000053225 18,09 EUR 72 XPAR EUR114941874 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:42:04 FR0000053225 18,09 EUR 43 XPAR EUR114941875 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:48:06 FR0000053225 18,09 EUR 1 XPAR EUR114942804 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:49:23 FR0000053225 18,08 EUR 538 XPAR EUR114943059 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:54:40 FR0000053225 18,07 EUR 158 XPAR EUR114944114 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:54:40 FR0000053225 18,07 EUR 322 XPAR EUR114944115 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:55:16 FR0000053225 18,07 EUR 217 XPAR EUR114944203 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 16:55:16 FR0000053225 18,07 EUR 191 XPAR EUR114944204 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:02:14 FR0000053225 18,07 EUR 100 XPAR EUR114945464 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:04:16 FR0000053225 18,07 EUR 250 XPAR EUR114945904 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:05:00 FR0000053225 18,07 EUR 341 XPAR EUR114946024 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:07:54 FR0000053225 18,06 EUR 322 XPAR EUR114946557 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:11:24 FR0000053225 18,03 EUR 247 XPAR EUR114947230 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:15:40 FR0000053225 18,01 EUR 260 XPAR EUR114948088 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:20:03 FR0000053225 18,00 EUR 131 XPAR EUR114948775 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 27/09/2018 17:20:03 FR0000053225 18,00 EUR 242 XPAR EUR114948776 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:00:52 FR0000053225 17,84 EUR 335 XPAR EUR114952967 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:02:52 FR0000053225 17,79 EUR 77 XPAR EUR114953403 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:02:52 FR0000053225 17,79 EUR 91 XPAR EUR114953404 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:07:08 FR0000053225 17,76 EUR 167 XPAR EUR114954363 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:08:51 FR0000053225 17,69 EUR 156 XPAR EUR114954924 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:09:08 FR0000053225 17,69 EUR 12 XPAR EUR114954992 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:13:21 FR0000053225 17,64 EUR 167 XPAR EUR114955762 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:15:57 FR0000053225 17,61 EUR 167 XPAR EUR114956171 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:21:30 FR0000053225 17,54 EUR 167 XPAR EUR114957008 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:28:01 FR0000053225 17,51 EUR 21 XPAR EUR114957698 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:28:21 FR0000053225 17,51 EUR 320 XPAR EUR114957730 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:34:40 FR0000053225 17,51 EUR 289 XPAR EUR114958410 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:38:28 FR0000053225 17,46 EUR 192 XPAR EUR114958718 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 09:52:01 FR0000053225 17,47 EUR 229 XPAR EUR114960086 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:04:10 FR0000053225 17,47 EUR 511 XPAR EUR114961355 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:04:10 FR0000053225 17,47 EUR 54 XPAR EUR114961356 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:14:28 FR0000053225 17,46 EUR 216 XPAR EUR114962293 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:16:49 FR0000053225 17,46 EUR 410 XPAR EUR114962494 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:18:00 FR0000053225 17,44 EUR 227 XPAR EUR114962582 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:29:52 FR0000053225 17,43 EUR 264 XPAR EUR114963460 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:29:52 FR0000053225 17,43 EUR 32 XPAR EUR114963461 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:33:22 FR0000053225 17,42 EUR 42 XPAR EUR114963745 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:33:22 FR0000053225 17,42 EUR 61 XPAR EUR114963746 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:33:22 FR0000053225 17,42 EUR 79 XPAR EUR114963747 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:37:45 FR0000053225 17,42 EUR 105 XPAR EUR114964248 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:37:45 FR0000053225 17,42 EUR 76 XPAR EUR114964249 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 10:59:55 FR0000053225 17,41 EUR 620 XPAR EUR114965986 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:05:21 FR0000053225 17,39 EUR 210 XPAR EUR114966373 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:05:21 FR0000053225 17,39 EUR 35 XPAR EUR114966374 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:05:21 FR0000053225 17,39 EUR 102 XPAR EUR114966375 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:24:57 FR0000053225 17,38 EUR 91 XPAR EUR114967730 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:24:57 FR0000053225 17,38 EUR 293 XPAR EUR114967731 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:29:39 FR0000053225 17,38 EUR 250 XPAR EUR114968190 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:30:04 FR0000053225 17,37 EUR 167 XPAR EUR114968208 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:30:53 FR0000053225 17,37 EUR 44 XPAR EUR114968322 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:30:53 FR0000053225 17,37 EUR 155 XPAR EUR114968323 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:49:00 FR0000053225 17,40 EUR 5 XPAR EUR114969615 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:49:00 FR0000053225 17,40 EUR 403 XPAR EUR114969616 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:59:05 FR0000053225 17,39 EUR 146 XPAR EUR114970583 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:59:05 FR0000053225 17,39 EUR 200 XPAR EUR114970584 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:59:05 FR0000053225 17,39 EUR 58 XPAR EUR114970585 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 11:59:05 FR0000053225 17,39 EUR 2 XPAR EUR114970586 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:06:38 FR0000053225 17,38 EUR 32 XPAR EUR114971159 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:06:46 FR0000053225 17,38 EUR 114 XPAR EUR114971168 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:06:46 FR0000053225 17,38 EUR 115 XPAR EUR114971169 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:20:29 FR0000053225 17,36 EUR 372 XPAR EUR114972170 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:24:52 FR0000053225 17,32 EUR 234 XPAR EUR114972570 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:31:02 FR0000053225 17,29 EUR 194 XPAR EUR114973056 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:36:10 FR0000053225 17,25 EUR 189 XPAR EUR114973557 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:45:34 FR0000053225 17,28 EUR 179 XPAR EUR114974138 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 12:55:49 FR0000053225 17,28 EUR 287 XPAR EUR114974659 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:11:00 FR0000053225 17,30 EUR 186 XPAR EUR114975442 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:11:00 FR0000053225 17,30 EUR 124 XPAR EUR114975443 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:18:24 FR0000053225 17,40 EUR 109 XPAR EUR114976013 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:18:24 FR0000053225 17,40 EUR 278 XPAR EUR114976014 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:32:19 FR0000053225 17,39 EUR 92 XPAR EUR114977405 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:32:20 FR0000053225 17,39 EUR 243 XPAR EUR114977406 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:40:17 FR0000053225 17,37 EUR 40 XPAR EUR114977932 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:40:17 FR0000053225 17,37 EUR 179 XPAR EUR114977933 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 13:44:09 FR0000053225 17,34 EUR 222 XPAR EUR114978287 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:14:27 FR0000053225 17,33 EUR 103 XPAR EUR114981230 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:14:27 FR0000053225 17,33 EUR 35 XPAR EUR114981231 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:14:27 FR0000053225 17,33 EUR 309 XPAR EUR114981232 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:14:27 FR0000053225 17,33 EUR 51 XPAR EUR114981233 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:17:18 FR0000053225 17,31 EUR 325 XPAR EUR114981460 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:23:33 FR0000053225 17,30 EUR 36 XPAR EUR114981961 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:23:33 FR0000053225 17,30 EUR 208 XPAR EUR114981962 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:29:36 FR0000053225 17,29 EUR 195 XPAR EUR114982395 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:33:25 FR0000053225 17,35 EUR 52 XPAR EUR114983047 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:33:25 FR0000053225 17,35 EUR 191 XPAR EUR114983048 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:49:27 FR0000053225 17,35 EUR 195 XPAR EUR114984283 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:50:13 FR0000053225 17,38 EUR 266 XPAR EUR114984359 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:57:34 FR0000053225 17,36 EUR 160 XPAR EUR114984783 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 14:57:34 FR0000053225 17,36 EUR 8 XPAR EUR114984784 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:07:44 FR0000053225 17,39 EUR 344 XPAR EUR114985694 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:07:44 FR0000053225 17,39 EUR 1 XPAR EUR114985695 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:14:08 FR0000053225 17,36 EUR 281 XPAR EUR114986138 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:33:31 FR0000053225 17,41 EUR 150 XPAR EUR114988225 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:33:31 FR0000053225 17,41 EUR 19 XPAR EUR114988226 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:33:33 FR0000053225 17,41 EUR 90 XPAR EUR114988230 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:42:47 FR0000053225 17,44 EUR 300 XPAR EUR114989401 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:44:28 FR0000053225 17,43 EUR 335 XPAR EUR114989773 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:47:56 FR0000053225 17,42 EUR 430 XPAR EUR114990796 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:57:07 FR0000053225 17,40 EUR 51 XPAR EUR114993499 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 15:57:07 FR0000053225 17,40 EUR 224 XPAR EUR114993500 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:07:03 FR0000053225 17,39 EUR 251 XPAR EUR114994925 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:14:04 FR0000053225 17,44 EUR 250 XPAR EUR114995676 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:14:04 FR0000053225 17,44 EUR 125 XPAR EUR114995677 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:17:32 FR0000053225 17,45 EUR 236 XPAR EUR114996100 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:17:32 FR0000053225 17,45 EUR 133 XPAR EUR114996101 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:22:26 FR0000053225 17,44 EUR 366 XPAR EUR114996673 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:22:29 FR0000053225 17,43 EUR 91 XPAR EUR114996680 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:22:29 FR0000053225 17,43 EUR 82 XPAR EUR114996681 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:37:31 FR0000053225 17,44 EUR 507 XPAR EUR114998621 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:41:56 FR0000053225 17,43 EUR 66 XPAR EUR114999080 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:42:59 FR0000053225 17,43 EUR 276 XPAR EUR114999180 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:48:01 FR0000053225 17,44 EUR 305 XPAR EUR114999787 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:48:05 FR0000053225 17,42 EUR 168 XPAR EUR114999804 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:54:54 FR0000053225 17,40 EUR 178 XPAR EUR115000700 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 16:54:54 FR0000053225 17,40 EUR 51 XPAR EUR115000701 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:03:16 FR0000053225 17,38 EUR 129 XPAR EUR115001822 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:03:16 FR0000053225 17,38 EUR 22 XPAR EUR115001823 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:03:16 FR0000053225 17,38 EUR 37 XPAR EUR115001824 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:03:16 FR0000053225 17,38 EUR 2 XPAR EUR115001825 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:03:16 FR0000053225 17,38 EUR 120 XPAR EUR115001826 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:10:07 FR0000053225 17,39 EUR 247 XPAR EUR115002704 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:10:07 FR0000053225 17,39 EUR 71 XPAR EUR115002705 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:10:07 FR0000053225 17,39 EUR 105 XPAR EUR115002706 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:12:49 FR0000053225 17,38 EUR 129 XPAR EUR115003040 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:12:49 FR0000053225 17,38 EUR 53 XPAR EUR115003041 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:12:49 FR0000053225 17,38 EUR 254 XPAR EUR115003042 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:15:52 FR0000053225 17,39 EUR 196 XPAR EUR115003463 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:18:40 FR0000053225 17,37 EUR 217 XPAR EUR115003938 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:25:21 FR0000053225 17,38 EUR 418 XPAR EUR115004954 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:27:27 FR0000053225 17,37 EUR 191 XPAR EUR115005439 Couverture du plan d'actions gratuites M6-METROPOLE TELEVISION 96950018NOMJX5XRH047 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 28/09/2018 17:27:28 FR0000053225 17,37 EUR 89 XPAR EUR115005441 Couverture du plan d'actions gratuites SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 50 565 699,20 € RCS NANTERRE – SIRET 339 012 452 00084 – APE : 6020 A – TVA : FR31 339 012 452

SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 50 565 699,20 € RCS NANTERRE – SIRET 339 012 452 00084 – APE : 6020 A – TVA : FR31 339 012 452

CNCL DÉCISION D'AUTORISATION N°87.13 DU 26 FEVRIER 1987 RENOUVELÉE

