M6 brille après ses résultats annuels et le départ annoncé de Nicolas de Tavernost

Le 14 février 2024 à 09:15

M6 s'invite en tête de l'indice SBF 120, progressant de 3,60% à 12,67 euros. Le groupe audiovisuel est sous les feux des projecteurs après la publication de ses résultats annuels et l'annonce hier du départ de Nicolas de Tavernost de son poste de président du directoire. Dans un entretien au Figaro, il a indiqué qu'il quittait ses fonctions à compter du 23 avril. David Larramendy, actuel directeur général de M6 Publicité, a été proposé à sa succession. Côté résultats, M6 a publié un bénéfice net de 237,1 millions d'euros, en hausse de 42,9% au titre de son exercice 2023.



Le groupe audiovisuel a, par ailleurs, dégagé un résultat opérationnel courant de 300,7 millions d'euros sur la période, en recul de 10,6% sur un an, faisant ressortir une marge opérationnelle de 22,9%.



Son chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros s'établit en repli de 3%. Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche en baisse de 1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 millions d'euros, en décroissance de 2,2%.



Le chiffre d'affaires de l'activité Production & Droits audiovisuels est en hausse de 11,4 millions d'euros par rapport à 2022, s'élevant à 67,6 millions d'euros, porté par "le dynamisme des activités cinéma et cessions de droits", selon un communiqué du groupe de médias.



La trésorerie nette est en hausse de 61,6 millions d'euros et s'élève à 343,6 millions d'euros, contre 282 millions d'euros, au 31 décembre 2022.



La performance réalisée en 2023 conduit à proposer à l'Assemblée générale un dividende de 1,25 euro, correspondant à un payout de 67%, égal à la moyenne des 5 derniers dividendes versés, précise ce même communiqué.



Côté perspectives, M6, "tout en continuant de renforcer la télévision linéaire, va accélérer le développement de son activité streaming en lançant une nouvelle plateforme pour porter son ambition".



Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires qui seront réalisés entre 2024 et 2028 et qui porteront sur les contenus, la distribution, la technologie et le marketing. Jusqu'à 100 millions d'euros seront investis par le groupe avec l'objectif de doubler le chiffre d'affaires streaming du groupe ainsi que le nombre d'heures visionnées sur la plateforme d'ici 2028.