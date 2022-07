MACQUARIE, MOELIS : en charge de lever 20 milliards de dollars sur 18 mois pour la start-up énergétique australienne Sun Cable

La banque australienne Macquarie et l’américaine Moelis sont chargées de lever 20 milliards de dollars sur 18 mois pour la start-up énergétique australienne Sun Cable. Ces fonds devront financer une ferme solaire géante et le plus long câble électrique sous-marin du monde, pour soutenir les ambitions de l'Australie de devenir un exportateur d'énergie propre.

