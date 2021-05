Macquarie annonce arrêter de financer les projets de charbon d'ici 2024. La banque australienne, qui a défini une politique climatique pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, continuera toutefois de financer pétrole et gaz. ANZ Bank, Commonwealth Bank of Australia et Westpac ont fait des annonces similaires.

