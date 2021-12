MADD Canada et So.Beer lancent le défi inaugural « Janvier sans alcool Canada »

Le défi national encourage les Canadiens à découvrir les bienfaits pour la santé et le bien-être lorsqu’on s’abstient de consommer de l’alcool pendant un mois

TORONTO, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En janvier prochain, les Canadiens d’un océan à l’autre sont invités à participer au défi « Janvier sans alcool Canada ». MADD Canada s’associe à So.Beer, la marque de bière non alcoolisée de The Naked Collective, pour créer cette campagne de promotion de la santé et du bien-être auprès des Canadiens.



Ce défi national encourage les Canadiens à découvrir les bienfaits d’une pause d’alcool pendant un mois. La campagne se déroule du 27 décembre 2021 au 31 janvier 2022.

« MADD Canada est fier de s’associer à So.Beer à l’occasion de notre défi inaugural « Janvier sans alcool Canada » qui vise à encourager un mode de vie sain, à aider les Canadiens à se sentir en pleine forme et à se mettre au défi, déclare Dawn Regan, chef de l’exploitation de MADD Canada. Ensemble, nous fournissons des astuces et des solutions de rechange pour aider les gens à faire des choix bénéfiques qui, en fin de compte, peuvent réduire les collisions causées par la conduite avec capacités affaiblies. »

Les consommateurs peuvent s’inscrire au défi à JanvierSansAlcool.ca et recevoir un coupon pour un produit So.Beer gratuit, ainsi que courir la chance de gagner un chèque-cadeau pour des vacances en VR CanaDream d’une valeur de 5 000 $. Il est également possible de faire un don pour soutenir MADD Canada et les efforts qu’il déploie pour mettre un frein à la conduite avec capacités affaiblies et sauver des vies.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec MADD Canada pour aider à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens en janvier prochain. So.Beer a été créée en tant que bière non alcoolisée, meilleure pour la santé, à l’intention de la population croissante qui cherche des solutions de rechange plus saines à l’alcool, déclare Niall Phelan, cofondateur de So.Beer. Nous soutenons les Canadiens qui veulent améliorer leurs capacités et faire davantage ce qu’ils veulent dans la vie. So.Beer peut améliorer la santé immunitaire générale et combattre le stress en permettant aux gens de repousser leurs limites. »

La campagne met en avant les avantages de faire une pause d’alcool pendant 31 jours et propose des astuces pour rester motivé et relever avec succès le défi Janvier sans alcool. Elle est conçue pour inciter les Canadiens à améliorer leur santé, à renforcer leurs liens sociaux et à se sentir plus confiants.

Les bienfaits physiques et psychologiques de la réduction de la consommation d’alcool touchent tous les aspects de la vie. Sans alcool, l’esprit et le corps ont la capacité de fonctionner à un niveau supérieur. Les bienfaits les plus immédiats sont l’amélioration du sommeil, de l’énergie, de la concentration et la perte de poids, ainsi qu’une peau plus saine grâce à une meilleure hydratation. Les bienfaits à plus long terme comprennent des effets positifs sur la pression artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, la santé du foie et la fonction sexuelle.

À propos de Janvier sans alcool Canada

https://janviersansalcool.ca/

Facebook : janvsansalcool | Instagram : janvsansalcool | #janvsansalcool

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui est dirigé par des bénévoles. La mission de MADD Canada est de mettre un frein à la conduite avec capacités affaiblies et de soutenir les victimes de ce crime violent. L’organisme est doté d’un conseil d’administration national qui représente les membres de toutes les régions du Canada. Le bureau national de MADD Canada est situé à Oakville, en Ontario.

www.madd.ca

Facebook : maddcanada.ca | Instagram : madd_canada | Twitter : maddcanada

À propos de SO.BEER

So.Beer fait partie de The Naked Collective, une entreprise de bien-être par les boissons régénératrices, qui vise à changer le monde, une boisson à la fois. Dès le départ, So.Beer se veut une boisson non alcoolisée, avec un TAV de seulement 0,3 %. So.Beer conserve toutes les vitamines et tous les minéraux naturellement présents et utilise du béta-glucane pour améliorer la santé immunitaire générale. So.Beer est née en Irlande et est maintenant brassée localement et vendue dans 6 pays, avec des plans de croissance et d’expansion continues. Disponible en deux saveurs chez Sobeys et d’autres détaillants dans tout le pays, So.Beer est la seule bière dont les bienfaits contribuent à améliorer la santé immunitaire et à réduire le stress.

thenakedcollective.com/en-ca/shop/so-beer

Facebook : So.Beer | Instagram : so.beer_drinks