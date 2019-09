MAM Human Values obtient de nouveau le label LuxFLAG ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le label LuxFLAG ESG a été de nouveau attribué au fonds MAM Human Values. Lancé en 2015, le fonds MAM Human Values a pour objectif d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille d'entreprises sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable.Destiné à replacer l'humain au centre des investissements, ce fonds comprend également des parts de partage au profit de la Fondation pour la Petite Enfance, de Hand in Hand for Haiti, ou encore de la Fondation Gustave Roussy. Dès sa création, MAM Human Values avait été le premier fonds français à obtenir cette distinction.