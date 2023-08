Vous découvrirez un peu plus loin la raison de ce titre louche, qui est censé illustrer l'angoisse de l'investisseur qui se réveille tardivement en craignant d'avoir raté le coup du siècle. On parle beaucoup de valeurs technologiques ce matin, puisqu'elles ont fait le show hier, emmenées par un Nvidia de gala. L'économie chinoise et la Fed sont un peu passées au second plan, mais elles ne sont pas bien loin.

Les marchés actions ont tenté une incursion en territoire positif hier, après une série baissière biberonnée aux déboires économiques chinois et aux craintes sur la trajectoire des taux directeurs. En Europe, les gains plantureux de la matinée n'ont pas tenu, mais une majorité d'indices a terminé en hausse. En particulier le MIB italien (+0,8%) et le CAC40 français (+0,5%), qui ont profité du redressement des actions cycliques. Les autres variations étaient plus anodines sur le vieux continent, qui a aussi connu quelques baisses (Londres, Stockholm notamment).

Aux Etats-Unis, la séance a d'abord été hésitante, puis les grosses valeurs technologiques ont fait le job. Le reste de la cote n'a pas vraiment suivi, ce qui a donné lieu à un nouveau grand écart entre le Dow Jones et le Nasdaq : le premier a baissé de 0,11% quand le second prenait 1,65%, tracté par Microsoft, Apple, Amazon et Meta, mais aussi par Nvidia, qui s'est envolé de 8,5% et qui a ainsi largement contribué à faire décaler l'indice technologique.

Je le rappelais hier, la nouvelle star de l'intelligence artificielle doit publier ses résultats et ses perspectives demain soir, ce qui a créé hier un appel d'air en forme de FOMO, c’est-à-dire l'angoisse de manquer quelque chose, comme le train en marche ou l'avion. MAMAN j'ai raté l'avion en quelque sorte, soit l'audacieux acronyme d'Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Nvidia, le club des cinq sociétés américaines de la technologie dont la capitalisation dépasse 1000 Mds$. Avouez que c'est plus rigolo que GAFAM ou FAANG. Les investisseurs, qui sont toujours à la recherche de la quadrature du cercle, le pari planplan et ultra-rémunérateur, sont prêts à tenter l'aventure Nvidia, même si le titre a déjà triplé cette année. Pour faire bonne mesure, Tesla a aussi rebondi de plus de 7% après une mauvaise passe (six séances de baisse). Un revirement alimenté par le courtier Baird, qui a classé le dossier dans ses meilleures idées du moment. Compte tenu des noms précités, on comprend que la hausse s'est une fois encore appuyée sur les grosses berthas technologiques aux Etats-Unis, laissant peu de place aux autres sociétés cotées, sans quoi Wall Street aurait terminé à +5% hier.

Le retour en grâce du secteur coïncide avec le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Arm hier soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arm est un acteur à part dans le monde des semiconducteurs, grâce à une technologie utilisée par un grand nombre de stars de l'électronique grand public, qui constitue une forme de "bien commun" du secteur. Arm est le fleuron de l'industrie britannique des semiconducteurs, mais son propriétaire est le japonais Softbank, qui orchestre son entrée en bourse et qui pourrait ainsi redorer son blason après quelques investissements bien foireux. Le ban et l'arrière-ban californien fait des pieds et des mains pour une part minoritaire, après qu'un certain Nvidia eut échoué en 2021 à racheter Arm, face à une levée de boucliers antitrust et à l'opposition de ses petits camarades (quelques détails additionnels ici). Bref, l'arrivée d'Arm alimente la narration technologique, avec un dossier dont la valorisation pourrait dépasser 60 Mds$, ce qui en ferait la plus grosse IPO d'une année assez pauvre en la matière. A ce stade, seul le prospectus en vue d'une entrée sur le Nasdaq a été publié : il faudra patienter un peu pour les détails précis de l'opération, notamment la fourchette de prix proposée. Les dernières performances financières d'Arm ne sont pas vraiment explosives, mais la société est une machine à cash et son document d'introduction est tapissé de la petite expression magique du moment, "intelligence artificielle". La narration, une fois de plus, risque de faire la différence.

Si l'on met de côté l'univers technologique, l'actualité reste dominée par des taux obligataires américains haut-perchés avant la tenue du symposium de Jackson Hole à partir de jeudi, qui sera ponctué par un discours de Jerome Powell vendredi vers 16h00. Le patron de la Fed contribuera sûrement à ajuster la jauge de perspective d'évolution des taux. Les économistes s'attendent à une position de crainte vis-à-vis de l'évolution de l'inflation. Mais comme le diable se cache dans les détails, il faudrait que Powell se montre encore plus préoccupé que ce que le marché attend pour changer les pronostics sur les décisions de politique monétaire à venir de la Fed. En Chine après l'émoi des derniers jours face à la situation économique inquiétante, la journée est un peu plus calme, malgré l'absence de réaction musclée des autorités à la crise immobilière. Pour autant, les places boursières peinent à se redresser. Le Hang Seng patine encore à Hong Kong ce matin, malgré le soutien de la "tech" américaine.

Le Japon reprend 0,8%, pendant que l'Inde et la Corée du Sud sont en gains légers. Les indicateurs avancés européens sont haussiers, en dépit de futures américains qui ont repiqué du nez. L'édifice a encore l'air fragile ce matin.

L'euro remonte à 1,0916 USD. L'once d'or est presque inchangée à 1896 USD. Le pétrole reperd de l'altitude, avec un Brent de Mer du Nord à 84,31 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 4,34%. Le bitcoin se négocie autour de 26 020 USD.

