MAN Energy Solutions nomme un nouveau responsable à Zurich

Zurich (awp) - MAN Energy Solutions a nommé Patrik Meli responsable du site de Zurich, fonction qu'il occupera à partir de septembre en plus de sa casquette de directeur du développement des compresseurs, a annoncé mardi la filiale du groupe allemand.

M. Meli remplace Hans Gut, qui oeuvrait pour MAN (ex-Sulzer) depuis 1993 et comme directeur du site de Zurich depuis 2014. M. Gut reprend quant à lui les rênes de la société industrielle Güdel à Langenthal.

Le futur responsable du site zurichois a démarré sa carrière dans le groupe en 1987 comme apprenti. Après des études d'ingénieur, il a occupé à partir de 2000 plusieurs postes à responsabilité chez MAN dans l'ingénierie.

MAN Energy Solutions emploie au niveau mondial près de 15'000 personnes et a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros. Le site de Zurich occupe environ 800 employés et cherche à en recruter 100 de plus.

