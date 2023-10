Le dollar s'est replié tandis que les actions mondiales ont progressé jeudi, les investisseurs se demandant comment juger au mieux un marché du travail américain toujours tendu et une Réserve fédérale qui signale que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.

Les actions européennes ont rebondi après trois jours de pertes. Mais les trois principaux indices de Wall Street ont compensé leurs pertes initiales pour se négocier avec peu de changement et les rendements du Trésor à long terme ont oscillé sous les plus hauts de 16 ans avant le très attendu rapport sur l'emploi américain de vendredi.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs fortes pertes de mercredi, les perspectives de la demande restant incertaines, tandis que le marché est confronté à une politique monétaire que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi comme étant "bien en deçà" de la zone restrictive.

Mme Daly a déclaré à l'Economic Club of New York qu'à mesure que le marché de l'emploi continue de se refroidir et que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed, "nous pouvons maintenir les taux d'intérêt et laisser les effets de la politique monétaire continuer à agir".

Mais les marchés ont fixé un taux neutre plus élevé que ce que la Fed pense être, a déclaré Mike Sanders, responsable des titres à revenu fixe chez Madison Investments à Madison, dans le Wisconsin.

"Ils se sont engagés dans une position plus élevée pour plus longtemps et il y a une incertitude quant à la position du taux neutre", a-t-il déclaré.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté de 2 000 pour atteindre 207 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 septembre, a annoncé jeudi le Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la semaine écoulée.

"Il est évident que le marché de l'emploi et les consommateurs se portent bien. Les demandes sont encore très, très faibles", a déclaré M. Sanders. Si les demandes atteignent environ 250 000 d'ici la fin de l'année, "ce sera le signe évident d'un relâchement du marché de l'emploi".

Les obligations du Trésor à long terme sont restées stables ou ont légèrement augmenté, tandis que le billet de référence à 10 ans a baissé après avoir atteint 4,884 % lors de la séance précédente et que les billets à plus court terme ont baissé.

"Les banques centrales, en particulier la Fed américaine, continuent de nous dire que les taux vont rester élevés plus longtemps", a déclaré Nate Thooft, directeur des investissements pour les solutions multi-actifs chez Manulife Investment Management à Boston.

"Il y a beaucoup d'incertitude et de questions à ce sujet", a ajouté M. Thooft.

Les marchés financiers estiment à 22,2 % la probabilité que la Fed relève ses taux en novembre et ont prévu que le taux de prêt au jour le jour de la banque centrale américaine resterait supérieur à 5 % jusqu'en juin 2024, la première baisse importante intervenant à ce moment-là. En début de semaine, le taux cible était considéré comme supérieur à 5 % jusqu'en septembre prochain.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 2,3 points de base à 5,027 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a baissé de 1,9 point de base à 4,717 %.

L'indice du dollar a baissé de 0,375 %, l'euro ayant progressé de 0,4 % à 1,0545 dollar. Le yen s'est renforcé de 0,43 % par rapport au dollar, à 148,43, en dessous de la barre des 150, considérée comme un seuil possible pouvant conduire à une intervention de la Banque du Japon.

Les analystes ont spéculé en début de semaine que les autorités japonaises pourraient être intervenues pour soutenir la monnaie, mais les données du marché monétaire de la Banque du Japon ont montré mercredi que cela était peu probable.

Malgré le récent regain de vigueur du dollar, les analystes s'attendent à une faiblesse, selon un sondage Reuters.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,33 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,28 %. L'indice des voyages et des loisirs a progressé de 1,45 %, la perspective d'une baisse des coûts du carburant stimulant les actions des compagnies aériennes.

À Wall Street, les principaux indices se sont éloignés de leurs niveaux les plus bas. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,02 %, l'indice Nasdaq Composite est resté stable et l'indice S&P 500 a perdu 0,02 %, les secteurs de la consommation de base étant en tête des secteurs en baisse.

Les actions asiatiques ont rebondi depuis leurs plus bas niveaux de 11 mois dans la nuit, après les faibles gains enregistrés mercredi à Wall Street. Les marchés de la Chine continentale restent fermés pour cause de vacances.

Les rendements des obligations d'État européennes ont été mitigés, le rendement allemand de référence à 10 ans ayant baissé de 1 point de base à 2,885%. La courbe allemande est la moins inversée depuis mars.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 1,91 $ pour s'établir à 82,31 $ le baril, tandis que le Brent a perdu 1,74 $ pour s'établir à 84,07 $.

"Les investisseurs s'inquiètent du fait que le pic de consommation de carburant est derrière nous", a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior du trading chez BOK Financial. "Mais le marché sera toujours sous-approvisionné jusqu'à la fin de l'année. Il est à la recherche d'un équilibre".

Le prix de l'or a baissé pour la neuvième fois consécutive.

Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis se sont établis à 1 831,80 dollars l'once, soit une baisse de 0,2 %.