Les actions mondiales ont baissé mercredi, prolongeant la forte baisse de la séance précédente, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les rendements du Trésor américain ont grimpé en même temps que le dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont brièvement dépassé les 94 dollars le baril, intensifiant les inquiétudes concernant la hausse des prix de l'essence et leur impact sur l'inflation et les dépenses de consommation.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis fin novembre 2022, poussant l'euro à un plus bas de près de 9 mois et maintenant le yen en zone d'intervention, les investisseurs pariant que les États-Unis supporteront mieux des taux d'intérêt plus élevés que d'autres économies.

Le cours des actions et des obligations a chuté ces dernières semaines, les investisseurs se préparant à la perspective que les banquiers centraux maintiennent les taux d'intérêt "plus élevés pendant plus longtemps" que prévu, afin d'essayer d'extraire l'inflation des économies mondiales.

Outre les inquiétudes concernant les taux d'intérêt, la flambée des prix du pétrole et la hausse du dollar, les investisseurs se sont également intéressés aux grèves des ouvriers de l'automobile à Détroit, ainsi qu'à l'incertitude d'une éventuelle fermeture du gouvernement américain dans les jours à venir.

"C'est comme un triple coup dur pour les actions américaines", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les États-Unis chez BCA Research, basée à Montréal, en faisant référence à l'essence, aux taux d'intérêt et au dollar américain.

"La hausse des coûts de l'énergie réduira le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour beaucoup de gens, l'essence représente une part importante de leurs dépenses. Et comme les consommateurs sont à court d'économies, ils devront transférer leurs dépenses vers l'essence et les réduire ailleurs. Cela pèsera sur les dépenses de consommation et la croissance économique", a déclaré M. Tunkel.

"La hausse du dollar américain entraîne un resserrement des conditions financières et une augmentation des taux d'intérêt. Le dollar exerce une pression sur les multinationales... c'est un cocktail mortel", a-t-elle ajouté.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 88,56 points, soit 0,26 %, à 33 530,32, le S&P 500 a perdu 3,79 points, soit 0,09 %, à 4 269,74 et le Nasdaq Composite a ajouté 7,36 points, soit 0,06 %, à 13 070,97.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,18%. L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,22% après avoir chuté de 1,2% lors de la session de mardi.

L'indice mondial, qui vise sa neuvième baisse quotidienne consécutive, a chuté de 4,8 % depuis le début du mois de septembre, s'apprêtant à subir sa plus forte perte mensuelle depuis un an.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, a déclaré que certains investisseurs avaient cherché des bonnes affaires plus tôt dans la journée, mais qu'il ne pensait pas que le marché avait déjà atteint son niveau le plus bas.

"Nous sommes sur le point de toucher le fond, mais nous n'y sommes pas encore. Nous avons encore beaucoup de vents contraires : la grève de l'industrie automobile, la possibilité d'une nouvelle fermeture du gouvernement, des taux d'intérêt plus élevés ... et le pétrole qui se négocie à plus de 90 dollars le baril", a déclaré M. Pavlik.

En ce qui concerne les obligations du Trésor américain, après avoir chuté jusqu'à 4,49 % plus tôt dans la journée, les obligations de référence à 10 ans étaient en hausse de 6,8 points de base à 4,626 %, par rapport à 4,558 % en fin de journée mardi. L'obligation à 30 ans était en hausse de 3,4 points de base pour un rendement de 4,7296%, contre 4,696%. L'obligation à deux ans était en hausse de 6,9 points de base pour un rendement de 5,1458%, contre 5,077%.

En ce qui concerne les devises, les investisseurs sont à l'affût d'une intervention gouvernementale sur le yen japonais qui s'est approché de 150 pour un dollar, niveau auquel le Japon pourrait intervenir.

Le yen a baissé de 0,39% par rapport au billet vert, à 149,60 pour un dollar, après avoir atteint son niveau le plus bas par rapport au billet vert depuis environ un an.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a augmenté de 0,461 %, l'euro a baissé de 0,66 % à 1,05 $, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2131 $, en baisse de 0,21 % sur la journée.

"Les États-Unis sont les plus à même de faire face à ces nouveaux défis - taux d'intérêt plus élevés et prix de l'énergie plus élevés", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York, citant la profondeur des marchés de capitaux américains et les ménages qui sont plus immunisés contre la hausse des taux d'intérêt.

"Oui, il s'agit de vents contraires importants, mais les États-Unis ressemblent toujours à la serviette la plus sèche sur l'étagère. Les nouvelles en provenance d'Europe ne sont pas vraiment bonnes", a ajouté M. Chandler.

Les prix du pétrole ont grimpé mercredi, après que les stocks de brut américains ont baissé plus que prévu, renforçant les inquiétudes quant à l'insuffisance de l'offre mondiale.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 3,6 % à 93,68 dollars le baril après avoir atteint 94,04 dollars, son niveau le plus élevé depuis la fin août 2022. Le Brent s'échangeait à 96,88 dollars, en hausse de 3,11 % sur la journée.