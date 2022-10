MARCHÉS MONÉTAIRES - Les taux de swap de change de l'euro et du yen atteignent des sommets de plus de deux ans, signalant la tension du financement en dollars américains.

Le coût de l'obtention de fonds à court terme en dollars américains sur les marchés des swaps de devises japonais et européens a grimpé à des sommets de plus de deux ans lundi, suggérant une demande accrue pour le billet vert alors que la pression de financement augmente en raison de la volatilité des marchés financiers caractérisée par le resserrement des banques centrales mondiales.

Le cross-currency basis swap, ou prime relative pour l'échange d'euros et de yens contre des dollars, s'est élargi depuis la semaine dernière, en partie à cause de la demande liée à la fin de l'année pour la devise américaine afin de redresser les bilans des entreprises, selon les analystes.

La demande de dollars augmente généralement parmi les entreprises et les sociétés de gestion d'actifs à l'approche de la fin de l'année, le rééquilibrage des portefeuilles et les transferts de fonds nécessitant la conversion de devises comme l'euro et le yen en monnaie américaine.

Mais cet écart est resté élevé, les investisseurs devenant prudents quant aux perspectives mondiales.

Le taux croisé de l'euro à trois mois a atteint -52,250 points de base (pb) lundi, soit la prime la plus élevée en faveur du dollar depuis mars 2020, juste avant la généralisation de la pandémie.

Le taux de swap euro actuel signifiait que les investisseurs étaient prêts à payer plus de 52 pb au-dessus des taux interbancaires pour échanger des euros à trois mois contre des dollars.

Le taux de swap du yen à trois mois était à -63,75, le plus élevé depuis mars 2020 également, tandis que le taux de swap de la livre sterling à trois mois était à -27 lundi. Jeudi dernier, cette prime était à -28 points de base, le plus haut depuis mars 2022.

"Il y a un peu plus de stress de financement cette année qu'en 2021 et 2020", a déclaré Greg Anderson, responsable mondial de la stratégie de change chez BMO Capital Markets à New York.

Il a ajouté que la volatilité accrue due au resserrement mondial, aux interventions des banques centrales et à l'inflation élevée ont contribué à ce stress.

Anderson a souligné qu'en 2020 et 2021, certains investisseurs auraient attendu le 28 ou le 29 novembre pour échanger leurs devises contre des dollars afin de couvrir les besoins du bilan, notant que la liquidité ne serait pas un problème.

"Mais dans ce type d'environnement avec des écarts de crédit plus importants, des marchés malaisés et des interventions un peu partout, même si cela coûte plus cher aux investisseurs, ils ont couvert ce risque pendant trois mois en septembre, au lieu d'attendre et de couvrir pendant un mois en novembre", a déclaré Anderson.

"Il y a un plus grand désir de jouer la sécurité parce que la liquidité peut ne pas être là quand ils en ont besoin."

Les swaps de change permettent aux investisseurs de lever des fonds dans une devise particulière, comme le dollar, à partir d'autres devises de financement, comme l'euro. Par exemple, une institution qui a des besoins de financement en dollars peut lever des euros sur les marchés de financement en euros et convertir le produit en obligations de financement en dollars via un FX swap.

Étant donné que les swaps de change sont soumis à des risques de contrepartie et de crédit, la tarification de ces contrats est affectée par les perceptions de la solvabilité du système bancaire ou des risques externes qui peuvent affecter la liquidité, selon les analystes.

Sur le marché des titres à revenu fixe, les investisseurs suivent de près les écarts de taux d'intérêt à l'entrée des États-Unis sur les swaps de taux d'intérêt liés au taux de financement de nuit décroché (SOFR). Ces écarts par rapport aux Treasuries ont été volatils ces dernières semaines, et reflètent l'évolution de la demande pour la dette publique américaine.

Le SOFR, le substitut du Libor soutenu par la Réserve fédérale, est une mesure générale du coût des emprunts d'argent au jour le jour, décrochés par des titres du Trésor.

La semaine dernière, les écarts SOFR américains sur le front se sont resserrés, ce qui suggère une baisse de la demande de Treasuries parmi les banques centrales mondiales qui cherchent à défendre leurs devises.

Par exemple, les spreads des swaps SOFR américains à cinq ans sur les Treasuries se sont resserrés d'environ -27,3 points de base (pb) mardi dernier, la marge la plus étroite depuis que les spreads SOFR ont commencé à être négociés en 2021.

Lundi, cependant, cet écart s'est élargi à -23,6 pb.

"Il y a eu plus de gros titres sur les banques centrales qui vendent des bons du Trésor pour défendre leurs devises ou qui, au moins, en abordent la possibilité étant donné que le dollar américain a été si fort", a déclaré Dan Belton, stratège des titres à revenu fixe chez BMO à Chicago.

Les données de la semaine dernière de la Réserve fédérale ont montré que les avoirs officiels étrangers en titres du Trésor ont diminué de 38 milliards de dollars en termes de valeur nominale la semaine dernière. Selon la société de recherche sur le marché monétaire Wrightson, il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire depuis les premières semaines de la pandémie. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Montage de Richard Chang et Jonathan Oatis)